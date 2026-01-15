Hamarosan újra nyithat Budapest egyik legszebb történelmi fürdője, a hosszú évek óta zárva tartó Rác Fürdő

A Rác fürdő a Gellérthegy és a Duna vonalában húzódó törésvonal mentén fakadó gyógyhatású hőforrásokra épült. A budai alsó hévizek által táplált gyógyfürdő helyén már a török kor előtt is állt fürdő. A török hódoltság idején nyolcszögletű kupolacsarnokkal bővített együttest Kis fürdő néven említik, amely utóbb a környékre települt szerbekről, rácoktól kapta mai nevét. 1860-ban Heinrich Nepomuk János orvos tulajdonába került, aki barátja, Ybl Miklós tervei alapján tetemes költséggel egy modern, csodás külsejű fürdőintézetté építette át. Az 1934-ben hivatalosan is gyógyfürdővé nyilvánított épület a II. világháború alatt súlyosan megrongálódott, így a csak 1965-ben nyitották újra. 2002-ben ismét halaszthatatlanná vált egy felújítás. Végül 2010-re fejeződött be a rekonstrukció egy szállodarész hozzáépítéssel, de számos tulajdonosi és jogi vita miatt a fürdő azóta sem nyitott újra. Állapota folyamatosan romlott, sőt, mára veszélyessé vált, ezért az nyitáshoz elképzelhetetlen a fürdő (újbóli) felújítása. Az ehhez szükséges tervezési munkát a Budapesti Építőművészeti Műhely Kft. végezte el – számolt be róla a Magyar Építők.

A Rác Fürdő nem csupán épület, hanem nemzeti emléknek minősülő műemlék. Fotó: MW archívum / SZM

A Budapest I. kerületében, a Hadnagy utca 8–10. szám alatt található, összesen 8236 négyzetméteres épület teljes körű megújításon esne át. A kivitelezés keretében nem csupán esztétikai felújítás történne: a projekt a fürdő szerkezeti, építészeti, gépészeti, vízgépészeti és villamos rendszereinek teljes korszerűsítését is magában foglalja, beleértve a bontási munkákat is. A rekonstrukció egyik kulcseleme a fürdő funkcionális szívének számító vízgépészeti rendszerek teljes felújítása lenne, de a az épület villamos rendszerei is korszerűsödnének. A beruházás emellett a tetőszerkezeteket sem hagyná érintetlenül. A födémek feletti rétegrendeket 1550 négyzetméteren bontják és építik újjá, miközben 1100 négyzetméteren extenzív zöldtető létesül. A külső környezet rendezése során több mint 5000 négyzetméteren térkő- és kőburkolat épülne vagy újulna meg.