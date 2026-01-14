Extra olcsó belépőkkel várják a nyugdíjasokat számos hazai gyógyfürdőben

A Termalonline összeállításában sorra vette azokat a fürdőket, amelyek a nyugdíjas jegyeken felül, egyéb kedvezményekkel is kedveskednek a szép korú vendégeknek. Fontos tudni ugyanakkor, hogy a legtöbb fürdőben a kedvezmények igénybevételét a nyugdíjfolyósító által kiállított igazolvány bemutatásához kötik, ezért mindenképp érdemes magunkkal vinni a szükséges dokumentumokat.

Extra árengedményekkel várják a nyugdíjasokat számos hazai gyógyfürdőben. Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Berekfürdő: a nyugdíjas szerda akció keretében a Berekfürdői Gyógyfürdő január 14-én, 21-én és 28-án jelentős kedvezménnyel várja a szenior vendégeket. Ezeken a napokon a nyugdíjas napijegy ára mindössze 2500 forint.

Esztergom: Az Aquasziget Élményfürdőben januárban a keddi napokon várják akciós belépővel a nyugdíjasokat. Ezeken a napokon a belépő ára 2200 forint, a wellness-kiegészítőjegy pedig 1000 forintért váltható.

Nyíregyháza: Az Aquarius Élményfürdő a főszezon kivételével hétfőn és csütörtökön várja olcsóbb jegyárakkal a nyugdíjas látogatókat. Ezeken a napokon számukra a belépő 4100 forintba, a nyíregyházi időseknek pedig mindössze 2300 forintba kerül.

Ráckeve: Az Aqua Land Termálfürdő hétfőtől csütörtökig külön kedvezményt kínál a nyugdíjasoknak. Ezeken a napokon a belépők árából 30 százalékos árengedményt biztosítanak. Csupán annyi a feltétel, hogy délig meg kell vásárolni a jegyeket, de ez a fürdőben eltöltött időre vonatkozóan nem jelent semmilyen korlátozást.

Sárvár: A Sárvári Gyógy-és Wellnessfürdő nyugdíjas kedd akciójának keretében keddenként mindössze 2000 forintba kerül a napijegy. Kiemelt időszakban, azaz tanítási szünetek esetében az ár 2600 forintra változik. Jó hír viszont, hogy idén csak három olyan kedd lesz, amikor nem érvényes a 2000 forintos, hanem a drágább belépő lesz érvényben. Ezek a dátumok: április 7., október 27., valamint december 29.

Szeged: A Napfényfürdő Aquapolis tavaly ősszel bevezetett egy szenior és mozgáskorlátozott jegytípust, amely csupán 1200 forintba kerül. Ez hétfőtől péntekig vásárolható meg - az ünnepnapok kivételével - és június közepéig érvényes.