Olcsóbb lett a fürdőzés: így juthatnak féláron belépőhöz a nyugdíjasok

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata, valamint a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. együttműködése alapján a Pesterzsébeti nyugdíjasok 2026. évben is 50 százalékkal olcsóbban juthatnak be a Pesterzsébeti Jódos – Sós Gyógyfürdő és Strandfürdőbe. A kedvezmény igénybevételéhez azonban ún. fürdőkupont kell igényelni.

A Pesterzsébeti strandfürdő Budapest egyetlen jódos-sós vizű gyógyfürdője, ahol a fürdőkupon által biztosított kedvezmény 2026. december közepéig érvényes Fotó: MTI/Máthé Zoltán

A fürdőkupon által biztosított kedvezmény: 2026. január 1. – 2026. december 16. között érvényes

A kedvezményt 2026. évben – nem csak a 65. év feletti – hanem valamennyi pesterzsébeti nyugdíjas igénybe veheti. A fürdőkupon birtokában a kedvezményes belépőjegy: 2 000 forint (4 000 forint helyett), valamint 2026. június 1. – 2026. augusztus 31. között a napágyak is féláron 800 forintért (1 600 forint helyett) bérelhetők. A fürdőkupon által biztosított kedvezmény az alapzónás szolgáltatásokra vehető igénybe, tehát a szaunavilágra nem.

A lehetőség a hét két napján él a XX. kerületben élő nyugdíjasok számára: keddenként és szerdánként 8 és 19 óra között.

A fürdőkupont a XX. kerületi Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben térítésmentesen vehetik át az arra jogosultak. Az átvételéhez be kell mutatni egy érvényes lakcímkártyát, továbbá a nyugdíjas igazolványt – számolt be róla a Termálonline.

A Pesterzsébeti Jódos – Sós Gyógyfürdő és Strandfürdő pénztárában a Pesterzsébeti nyugdíjasoknak be kell mutatni a lakcímkártyát, a nyugdíjas igazolványt, valamint le kell adni a kedvezmény használatára feljogosító fürdőkupont. Egy kupon öt kedvezményes belépésre jogosít, viszont fontos tudni, hogy csak az a személy jogosult felhasználni, aki azt a polgármesteri hivatalban átvette.