Fűtéskompenzáció: megvan, mennyit kaphatunk vissza a számla összegéből

Minden család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát – közölte Lantos Csaba csütörtökön a Kormányinfón. Az energiaügyi miniszter beszélt a fűtéskompenzáció részleteiről, jelezve: vigyáznak arra, hogy aki 2025-ben a rezsivédett sávon belül fogyasztott gázt, az mindenképpen ezen belül maradjon.
A támogatásról szóló rendelet még nem jelent meg, de már így is meglehetősen pontosan kiderült, hogy a januári extra hideget miként kompenzálja a kormány. Az is kiderült, hogy a visszatérítésre, illetve jóváírásra a kormány 50 milliárd forintot szán. Ennek felét – posztolta ki Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter – az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból, a másik felét költségvetési tartalékból finanszírozzák.
Mint Lantos Csaba elmondta,
az számíthat kompenzációra, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát. A számítás alapja az elmúlt öt év januári átlagfogyasztása.
Az éves energiaigény 19,4 százaléka esik januárra, így ezt veszik alapul. A mostani hideg a kormány kalkulációja szerint 30 százalékkal dobta meg a fogyasztást. Ebből pedig – számította ki az Azénpénzem.hu – az látszik, hogy aki korábban éppen belefért a kedvezményes keretbe, majdnem 101 köbméter megfizetésétől mentesülhet.
A fűtéskompenzáció elérheti a 60 százalékot is
Az előbbi példában szereplők számára – akik nyilvánvalóan túllépték volna a kedvezményes keretet – az engedményt meghaladja a 30 százalékot. Gulyás Gergely szerint így akár 40-60 százalékos is lehet a kedvezmény, igaz a januári hónaphoz viszonyítva. A magasabb arányt természetesen az okozza, hogy az éves 1729 köbméterig, vagyis havi átlagban nagyjából 144 köbméterig, a gáz ára 102 forint köbméterenként, e fölött viszont már 767 forintos tarifát kell fizetni.
|A januári hideg miatti kompenzáció a különböző csoportokban
|Megnevezés
|Érintettek száma
|Jóvátétel módja, illetve összege
|Gázzal fűtők*
|2,9 millió
|5 év átlagában a januári fogyasztás
|Távfűtés*
|674 ezer (93 szolgáltató)
|Az előbbi szisztéma szerinti kedvezményt a szolgáltató kapja
|Áram**
|4,4 millió villanyóra van
|Aki árammal és gázzal is fűt, annak választania kell, melyikre veszi igénybe a jóváírást
|Előrefizető órával rendelkezők
|93 ezer áram, 8,2 ezer gáz
|7000 Ft feltöltést kapnak
|* a kedvezményt automatikusan adják
|** Kérni kell a kedvezményt, ide sorolták a fával, szénnel fűtőket is
Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés kormányzati tájékoztatás alapján
A fenti táblázatból az látszik, hogy a különböző fűtési módoknál a számítás minden esetben ugyanaz. Így a csak árammal fűtők számára is az 5 éves átlagos januári fogyasztás, illetve annak 30 százalékkal növelt mértéke számít. Ebből az utóbbi 30 százalék, illetve a sávhatár túllépése esetén ennél valamivel magasabb arány – az áram havi 210 kWh-ig 36, felette kilowattóránként 70,1 forintba kerül – jár vissza. Nagyon fontos viszont, hogy aki az áramszámlában kér kompenzációt, annak ezt minden esetben kérvényeznie kell.
Fontos tudni, hogy aki április 30-ig nem nyilatkozik, annak úgy veszik, hogy a gázszámlára kérte a kompenzációt, akkor is, ha nála nincs is bevezetve a gáz. A kormány által elvárt kérvényben szerepeltetni kell a fogyasztási helyet is, előfordul ugyanis, hogy azonos néven több címen is van villanyóra. A gázzal fűtők viszont több ingatlanukra is mindegyikre automatikusan megkapják a kedvezményt.
Nekik, ekkor és ennyi jár
A januári fogyasztás, amely mindenkinek a saját ötéves átlaga utáni 30 százalékos kedvezmény bruttó összeg, amit mindenki megkap. Az Azénpénzem.hu szerint kérdéses a helyzete azoknak a házaknak, ahol a távhőt társulásos formában biztosítják, valamint rosszul járhatnak még azok, akik fával vagy szénnel fűtenek, és a melegedéshez nem segítettek rá semmilyen elektromos berendezéssel, és nem kaptak szociális tűzifát sem, igaz, az agrárminiszter közösségi posztjában azt ígérte, hogy minden egyes igényt, amit beadtak a 2175 önkormányzathoz, összesen 180,5 ezer köbméternyi fára, március 15-ig kielégítenek.
Az előbbiek is részesülnek jóvátételben, de csak a normál villanyszámlájuk után. Ez egy átlagos – Lantos megfogalmazása szerint nem „villanyos" fűtésnél érvényes – áramfogyasztás esetén a portál számításai szerint nagyjából 3 ezer forint lehet, amelyben már beleszámolták a sötétebb napok miatti pluszt. Azok sem örülhetnek igazán, akik az előző évek tapasztalatai alapján úgy igyekeztek spórolni, hogy a gázfűtésre rásegítettek klímával, vagy egyéb áramfogyasztóval. Nekik ugyanis választaniuk kell, hogy gázra, vagy áramra veszik igénybe a kedvezményt.
Az energiaügyi miniszter arról is beszélt, hogy most újraindítják a számlázási rendszert. Hangsúlyozta viszont, hogy a sajtóban megjelent félrevezető állításokkal ellentétben az érkezett számlákat ki kell fizetni. Különböző időpontban, illetve módon érkezik kompenzáció.
- Aki gázfogyasztását minden hónapban diktálja, az azonnal megkapja a kedvezményt.
- A jelleggörbe alapján fizetők esetében ez nagy valószínűséggel két hónapra oszlik el,
- de ugyanez a diktálóknál is előállhat.
- Az átalányt fizetők az elszámolószámlán láthatják majd, mennyit nem kell kifizetniük.
Gázátalányt egyébként 1,7 millióan választottak, 600 ezren eseti diktálással, 460 ezren pedig a jelleggörbe szerint rendezik a számlát.