Fűtéskompenzáció: megvan, mennyit kaphatunk vissza a számla összegéből

Minden család részesül a 30 százalékos rezsikedvezményben, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát – közölte Lantos Csaba csütörtökön a Kormányinfón. Az energiaügyi miniszter beszélt a fűtéskompenzáció részleteiről, jelezve: vigyáznak arra, hogy aki 2025-ben a rezsivédett sávon belül fogyasztott gázt, az mindenképpen ezen belül maradjon.

A fűtéskompenzáció mindenkit segít /Fotó: Pinterest

A támogatásról szóló rendelet még nem jelent meg, de már így is meglehetősen pontosan kiderült, hogy a januári extra hideget miként kompenzálja a kormány. Az is kiderült, hogy a visszatérítésre, illetve jóváírásra a kormány 50 milliárd forintot szán. Ennek felét – posztolta ki Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter – az energiaszektorra kivetett egyszeri adóból, a másik felét költségvetési tartalékból finanszírozzák.

Mint Lantos Csaba elmondta,

az számíthat kompenzációra, aki valamilyen vezetéken kapja az energiát. A számítás alapja az elmúlt öt év januári átlagfogyasztása.

Az éves energiaigény 19,4 százaléka esik januárra, így ezt veszik alapul. A mostani hideg a kormány kalkulációja szerint 30 százalékkal dobta meg a fogyasztást. Ebből pedig – számította ki az Azénpénzem.hu – az látszik, hogy aki korábban éppen belefért a kedvezményes keretbe, majdnem 101 köbméter megfizetésétől mentesülhet.

A fűtéskompenzáció elérheti a 60 százalékot is

Az előbbi példában szereplők számára – akik nyilvánvalóan túllépték volna a kedvezményes keretet – az engedményt meghaladja a 30 százalékot. Gulyás Gergely szerint így akár 40-60 százalékos is lehet a kedvezmény, igaz a januári hónaphoz viszonyítva. A magasabb arányt természetesen az okozza, hogy az éves 1729 köbméterig, vagyis havi átlagban nagyjából 144 köbméterig, a gáz ára 102 forint köbméterenként, e fölött viszont már 767 forintos tarifát kell fizetni.

A januári hideg miatti kompenzáció a különböző csoportokban Megnevezés Érintettek száma Jóvátétel módja, illetve összege Gázzal fűtők* 2,9 millió 5 év átlagában a januári fogyasztás Távfűtés* 674 ezer (93 szolgáltató) Az előbbi szisztéma szerinti kedvezményt a szolgáltató kapja Áram** 4,4 millió villanyóra van Aki árammal és gázzal is fűt, annak választania kell, melyikre veszi igénybe a jóváírást Előrefizető órával rendelkezők 93 ezer áram, 8,2 ezer gáz 7000 Ft feltöltést kapnak * a kedvezményt automatikusan adják ** Kérni kell a kedvezményt, ide sorolták a fával, szénnel fűtőket is Forrás: Azénpénzem.hu gyűjtés kormányzati tájékoztatás alapján

A fenti táblázatból az látszik, hogy a különböző fűtési módoknál a számítás minden esetben ugyanaz. Így a csak árammal fűtők számára is az 5 éves átlagos januári fogyasztás, illetve annak 30 százalékkal növelt mértéke számít. Ebből az utóbbi 30 százalék, illetve a sávhatár túllépése esetén ennél valamivel magasabb arány – az áram havi 210 kWh-ig 36, felette kilowattóránként 70,1 forintba kerül – jár vissza. Nagyon fontos viszont, hogy aki az áramszámlában kér kompenzációt, annak ezt minden esetben kérvényeznie kell.