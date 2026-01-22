Magyarország mára regionális gázelosztó központtá vált

Magyarország saját földgázkitermeléssel is rendelkezik, amely ugyan már rég túl van a történelmi csúcson, de továbbra is érdemi hozzáadott értéket képvisel. 2025-ben a hazai földgázkitermelés több mint 1,6 milliárd köbméter volt, ami 4,8%-kal alacsonyabb, mint 2024-ben, ugyanakkor 1,1%-kal magasabb, mint 2023-ban. A hazai földgáztermelés stabilan a belföldi felhasználás 18–20%-át fedezi. Az elmúlt évben a hazai földgázfelhasználás 18,4%-a származott belföldi kitermelésből – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

A import és export gáz mennyisége is jelentősen növekedett. A képen az algyői biztonsági földgáztároló.

2025-ben az import volumene elérte a 12,4 milliárd köbmétert, ami 24%-kal magasabb, mint 2024-ben. Ez a jelentős növekedés elsősorban a megnövekedett export, valamint a belföldi felhasználás emelkedése miatt következett be. Az importforrásokat tekintve nőtt a diverzifikáció is:

Továbbra is a Török Áramlaton, Szerbia felől (Kiskundorozsma-2 mérőállomás) érkezik a legtöbb földgáz, azonban aránya 75,65%-ról 62,48%-ra csökkent.

Jelentősen nőtt az Ausztria felől (Mosonmagyaróvár) érkező földgáz mennyisége, amely 2025-ben már a magyar import 22,21%-át adta, szemben a 2024-es 0,24%-os, gyakorlatilag elhanyagolható aránnyal.

A Románia felől (Csanádpalota) érkező gáz mennyisége és aránya csökkent (2024-ben 17,84%, 2025-ben 12,39%).

Hasonló, csökkenő tendencia figyelhető meg Horvátország esetében is: 2024-ben 6,27%, 2025-ben 2,92%.

Ukrajna és Szlovákia felől 2025-ben nem érkezett földgáz, Szlovéniával pedig egyelőre nincs fizikai összeköttetés.

A magyar földgázexport, amely valójában tranzitjellegű, 2025-ben az importhoz hasonlóan jelentősen nőtt.

A növekedés mértéke 28% volt az előző évhez képest. Az export több mint fele Ukrajnába irányult. A szomszédos ország az orosz gázinfrastruktúra elleni támadások miatt jelentősen növelte importját, ezen belül a Magyarországról érkező mennyiséget is, amely az éves ukrán gázfogyasztás mintegy 14%-át fedezte.

Az elmúlt évben az export országonkénti megoszlása a következően alakult: