Magyarország mára regionális gázelosztó központtá vált

Magyarország saját földgázkitermeléssel is rendelkezik, amely ugyan már rég túl van a történelmi csúcson, de továbbra is érdemi hozzáadott értéket képvisel. 2025-ben a hazai földgázkitermelés több mint 1,6 milliárd köbméter volt, ami 4,8%-kal alacsonyabb, mint 2024-ben, ugyanakkor 1,1%-kal magasabb, mint 2023-ban. A hazai földgáztermelés stabilan a belföldi felhasználás 18–20%-át fedezi. Az elmúlt évben a hazai földgázfelhasználás 18,4%-a származott belföldi kitermelésből – derül ki az Oeconomus elemzéséből.
A import és export gáz mennyisége is jelentősen növekedett
2025-ben az import volumene elérte a 12,4 milliárd köbmétert, ami 24%-kal magasabb, mint 2024-ben. Ez a jelentős növekedés elsősorban a megnövekedett export, valamint a belföldi felhasználás emelkedése miatt következett be. Az importforrásokat tekintve nőtt a diverzifikáció is:
- Továbbra is a Török Áramlaton, Szerbia felől (Kiskundorozsma-2 mérőállomás) érkezik a legtöbb földgáz, azonban aránya 75,65%-ról 62,48%-ra csökkent.
- Jelentősen nőtt az Ausztria felől (Mosonmagyaróvár) érkező földgáz mennyisége, amely 2025-ben már a magyar import 22,21%-át adta, szemben a 2024-es 0,24%-os, gyakorlatilag elhanyagolható aránnyal.
- A Románia felől (Csanádpalota) érkező gáz mennyisége és aránya csökkent (2024-ben 17,84%, 2025-ben 12,39%).
- Hasonló, csökkenő tendencia figyelhető meg Horvátország esetében is: 2024-ben 6,27%, 2025-ben 2,92%.
- Ukrajna és Szlovákia felől 2025-ben nem érkezett földgáz, Szlovéniával pedig egyelőre nincs fizikai összeköttetés.
A magyar földgázexport, amely valójában tranzitjellegű, 2025-ben az importhoz hasonlóan jelentősen nőtt.
A növekedés mértéke 28% volt az előző évhez képest. Az export több mint fele Ukrajnába irányult. A szomszédos ország az orosz gázinfrastruktúra elleni támadások miatt jelentősen növelte importját, ezen belül a Magyarországról érkező mennyiséget is, amely az éves ukrán gázfogyasztás mintegy 14%-át fedezte.
Az elmúlt évben az export országonkénti megoszlása a következően alakult:
- Ukrajna (VIP Bereg) – 50,67%
- Szlovákia (Balassagyarmat) – 43,75%
- Szerbia (Kiskundorozsma) – 2,25%
- Horvátország (Drávaszerdahely) – 1,77%
- Románia (Csanádpalota) – 1,57%
- Ausztria irányába nem történik export, mivel az ottani mérőállomás kizárólag importüzemre van kialakítva.
2025-ben több új földgázbeszerzési szerződés is született
Noha ezek önmagukban nem alakítják át döntően a magyar importstruktúrát, ugyanakkor érdemben hozzájárulnak a forrásdiverzifikációhoz:
- 2025 szeptemberében az MVM CEEnergy tíz évre szóló gázkereskedelmi megállapodást kötött a brit Shell Energy-vel. A szerződés értelmében a Shell 2026 januárjától évente mintegy 200 millió köbméter földgázt szállít az MVM számára. A mennyiség LNG-eredetű, várhatóan Horvátországon vagy Ausztrián keresztül.
- 2025 októberében az MVM a francia ENGIE Energy-vel szerződést írt alá, amely szerint Magyarország 2028 és 2038 között évente 400 millió köbméter, összesen 4 milliárd köbméter LNG-t vásárol. A szállítások várhatóan úgyanúgy horvátországi és osztrák irányból érkezhetnek a magyar rendszerbe.
- 2025 decemberében pedig az MVM és az azeri SOCAR keretmegállapodást kötött, amely lehetővé teszi két év alatt összesen 800 millió köbméter földgáz beszerzését, napi 1,1 millió köbméteres mennyiségig. Az azeri földgáz várhatóan Szerbián keresztül, a Török Áramlat rendszeréhez kapcsolódva jut el Magyarországra.
Az új szerződések mellett 2025-ben több gázvezeték-kapacitás is bővült ,az ezekről szóló megállapodások szintén tovább növelték a rendszer rugalmasságát:
- 2025 októberében az FGSZ és a román Transgaz módosította a csanádpalotai határkeresztező pontra vonatkozó megállapodását. Ennek eredményeként novembertől a vezeték mindkét irányban nagyobb kapacitással működik: az óránkénti mennyiség 300 ezerről 310 ezer köbméterre nőtt, ami megkönnyíti a kétirányú szállítást.
- 2025 novemberében az FGSZ és a szlovák Eustream a Balassagyarmat-Veľké Zlievce (Felsőzellő) összeköttetésen is növelte az elérhető kapacitást Magyarország felől Szlovákia irányába. Az új szint évente 4,38 milliárd köbméter exportot tesz lehetővé, szemben a korábbi 3,5 milliárddal.
- Ezzel párhuzamosan a horvátországi Krk LNG-terminálon megkezdődött egy új átalakító modul tesztüzeme. A fejlesztés megduplázza a terminál kapacitását, így évente már 6,1 milliárd köbméter földgáz visszagázosítására lesz képes.
Összességében a 2025-ös év a magyar földgázrendszer számára kedvezőnek mondható, mivel a gázelosztói szerep erősödött és a diverzifikáció is elindult. A változások elsősorban az ellátási útvonalak bővülésében és a tranzitjellegű forgalom növekedésében jelentek meg. A következő időszakban azonban kulcskérdés lesz, hogy ezek a folyamatok mennyire válnak tartóssá és hogyan illeszkednek az Európai Unió által tervezett, az orosz eredetű gázra vonatkozó teljes importtilalomhoz.