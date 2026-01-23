Gázfüggőség: energiapolitikája miatt Európa egyre kiszolgáltatottabb a globális piacoknak

Európa idén rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) importál, ami tovább erősíti a kontinens kiszolgáltatottságát a globális – gyakran kiszámíthatatlan – energiapiacoknak. A Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency IEA) friss jelentése szerint, az európai LNG-import meghaladja a 185 milliárd köbmétert, még úgy is, hogy a gáz iránti összesített kereslet a megújulók térnyerése miatt csökken az unióban - közölte a Bloomberg.
Miért nő a gáz behozatala?
Az IEA szerint, Európának több gázra lesz szüksége a gyorsan fogyó készletek feltöltéséhez és a háború sújtotta Ukrajnába irányuló export fenntartásához. A Reuters beszámolój szerint, ezek az okok vezettek a kialakult helyzethezt:
- Gyorsan apadó tárolók feltöltése elengedhetetlen a következő fűtési szezonokra.
- Ukrajna támogatása: Európa továbbra is jelentős mennyiséget exportál a háború sújtotta országba.
- Orosz vezetékes gáz kiesése: az ukrajnai invázió után a kontinens lemondott korábbi fő ellátási forrásairól.
Ennek következtében az LNG Európa gázszükségletének nagyjából felét fedezi. Bár ez eddig segített elkerülni az ellátási hiányokat – még a néhány évvel ezelőtti energiaválság idején is –, új félelmeket szült az árak szélsőséges kilengései és a geopolitikai kockázatok felerősödése miatt.
Gáz van: főszerepben az Egyesült Államok
Az európai LNG-importot döntően az Egyesült Államok uralja, miközben a globális kínálat növekedése 2019 óta nem látott tempóra kapcsolt. Ez rövid távon enyhítheti a szűkösségtől való félelmeket, ám a politikai feszültségek és az időjárási kockázatok továbbra is komoly áringadozásokat okozhatnak.
Az IEA szerint az európai és az ázsiai gázárak közötti kapcsolat rekordszintre erősödött: a benchmarkok korrelációja 2025-ben elérte a 0,955-öt. Ez azt jelenti, hogy Európa egyre inkább együtt „lélegzik” az ázsiai piacokkal, vagyis egy távoli esemény is azonnali hatással lehet a kontinens energiaszámláira.
Visszatérő volatilitás
Bár a gázárak és az ármozgások tavaly visszatértek a válság előtti szintekhez, idén újra megugrottak. Az okok ismerősek:
- alacsony európai készletek,
- a vártnál hidegebb időjárás,
- valamint spekulatív piaci mozgások.
Mit hoz a jövő a gázpiacon?
Globálisan a gázfogyasztás idén közel 2 százalékkal nőhet, főként Ázsiának köszönhetően. Európában viszont 2 százalékos csökkenés várható: a megújuló energiaforrások visszaszorítják a gázt az áramtermelésben, miközben az ipari kereslet enyhén élénkülhet a jobb ellátás miatt - írta az IEA. Az állítás annyiban sántit, hogy Németország például egy óriási gázerőmű-építési programot jelentett be a napokban, amelyet már az Európai Bizottság is jóváhagyott.
Európa számára az LNG egyszerre jelent mentőövet és sebezhetőséget. Miközben biztosítja az ellátás folytonosságát Oroszország után, új függőségi viszonyt teremt a globális piacokkal – és különösen az Egyesült Államokkal. A kérdés nem az, hogy szükség van-e LNG-re, hanem az, meddig tartható fenn ez a kockázatos egyensúly az energiaátmenet időszakában. Tény, hogy az amerikai LNG-t eredetileg az orosz gáz biztonságos alternatívájának szánták. Ez ma már nem magától értetődő, mivel a transzatlanti kapcsolatok válságban vannak. Az Európai Unió egyre növekvő függősége az amerikai cseppfolyósított földgáz importjától „potenciálisan magas kockázatú új geopolitikai függőséget teremtett” – mondta Ana Maria Jaller-Makarewicz, az Energiagazdasági és Pénzügyi Elemző Intézet vezető energiaelemzője a Politiconak. Hozzátette: az amerikai gáztól való túlzott függőség ellentmond az EU politikájának, amely a közösség energiabiztonságának fokozását célozta a diverzifikációval.