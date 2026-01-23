Gázfüggőség: energiapolitikája miatt Európa egyre kiszolgáltatottabb a globális piacoknak

Európa idén rekordmennyiségű cseppfolyósított földgázt (LNG) importál, ami tovább erősíti a kontinens kiszolgáltatottságát a globális – gyakran kiszámíthatatlan – energiapiacoknak. A Nemzetközi Energiaügynökség (International Energy Agency IEA) friss jelentése szerint, az európai LNG-import meghaladja a 185 milliárd köbmétert, még úgy is, hogy a gáz iránti összesített kereslet a megújulók térnyerése miatt csökken az unióban - közölte a Bloomberg.

A gáz LNG formában zajló importja erősíti Európa kiszolgáltatottságát a globális energiapiacon (illusztráció)

Fotó: Vytautas Kielaitis / Shutterstock

Miért nő a gáz behozatala?

Az IEA szerint, Európának több gázra lesz szüksége a gyorsan fogyó készletek feltöltéséhez és a háború sújtotta Ukrajnába irányuló export fenntartásához. A Reuters beszámolój szerint, ezek az okok vezettek a kialakult helyzethezt:

Gyorsan apadó tárolók feltöltése elengedhetetlen a következő fűtési szezonokra.

Ukrajna támogatása: Európa továbbra is jelentős mennyiséget exportál a háború sújtotta országba.

Orosz vezetékes gáz kiesése: az ukrajnai invázió után a kontinens lemondott korábbi fő ellátási forrásairól.

Ennek következtében az LNG Európa gázszükségletének nagyjából felét fedezi. Bár ez eddig segített elkerülni az ellátási hiányokat – még a néhány évvel ezelőtti energiaválság idején is –, új félelmeket szült az árak szélsőséges kilengései és a geopolitikai kockázatok felerősödése miatt.

Gáz van: főszerepben az Egyesült Államok

Az európai LNG-importot döntően az Egyesült Államok uralja, miközben a globális kínálat növekedése 2019 óta nem látott tempóra kapcsolt. Ez rövid távon enyhítheti a szűkösségtől való félelmeket, ám a politikai feszültségek és az időjárási kockázatok továbbra is komoly áringadozásokat okozhatnak.

Az IEA szerint az európai és az ázsiai gázárak közötti kapcsolat rekordszintre erősödött: a benchmarkok korrelációja 2025-ben elérte a 0,955-öt. Ez azt jelenti, hogy Európa egyre inkább együtt „lélegzik” az ázsiai piacokkal, vagyis egy távoli esemény is azonnali hatással lehet a kontinens energiaszámláira.

Visszatérő volatilitás

Bár a gázárak és az ármozgások tavaly visszatértek a válság előtti szintekhez, idén újra megugrottak. Az okok ismerősek:

alacsony európai készletek,

a vártnál hidegebb időjárás,

valamint spekulatív piaci mozgások.

Mit hoz a jövő a gázpiacon?

Globálisan a gázfogyasztás idén közel 2 százalékkal nőhet, főként Ázsiának köszönhetően. Európában viszont 2 százalékos csökkenés várható: a megújuló energiaforrások visszaszorítják a gázt az áramtermelésben, miközben az ipari kereslet enyhén élénkülhet a jobb ellátás miatt - írta az IEA. Az állítás annyiban sántit, hogy Németország például egy óriási gázerőmű-építési programot jelentett be a napokban, amelyet már az Európai Bizottság is jóváhagyott.