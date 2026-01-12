Összehívták a Nemzeti Energiaügyi Parancsnokságot, nagy a baj

Hétfő reggelre már napi 8,5 millió köbméter gázt importált Románia. Az országos fogyasztás napi 58 millió köbméterrel nőtt a hideg miatt, ami az utóbbi évek egyik legnagyobb gázigénye. A gaz kitermelésében egyébként jó helyzetben lévő ország energiaügyi minisztere összehívta a Nemzeti Energiaügyi Parancsnokságot.

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Stefan Sauer

Nincs gáz Romániában - Magyarország is besegít

A HotNews által elemzett román Transgaz adatok szerint hazánk Bulgáriából (napi 12,8 millió köbméter) és Magyarországról (napi 2,4 millió köbméter) is importál gázt, bár a minket Magyarországgal összekötő vezetéket általában exportra használják.

Ugyanakkor Románia napi 5,7 millió köbmétert exportál a Moldovai Köztársaságba és 1 millió köbmétert Ukrajnába. Ez napi 8,5 millió köbméter nettó importot eredményez, amelyet az országban használnak fel.

A nemzeti fogyasztás elérte az 58 millió köbmétert, ami az utóbbi évek egyik legmagasabb értéke. 2018 telén elérték a 73 millió köbméteres szintet, de akkor az ipari fogyasztás jóval magasabb volt. Azóta csak az 55-56 millió köbméteres küszöbértékeket érték el, fagyos időszakokban.

A fogyasztást jelenleg nagyrészt a tárolókból kiemelt gáz (25,9 millió köbméter/nap) és a jelenlegi hazai termelés (23,5 millió köbméter/nap) fedezi, tekintettel arra, hogy a gáztároló kapacitások 66 százalékban kihasználtak. Ezzel együtt a román árutőzsdén a gáz ára egyetlen hét alatt 25%-kal emelkedett, hétfőre MWh-nként 192 lejre.

A következő napokra vonatkozó időjárás-előrejelzésre tekintettel Bogdan Ivan energiaügyi miniszter elrendelte a Nemzeti Energiaügyi Parancsnokság összehívását hétfőre 12 órára. Csütörtökön, a Parancsnokság legutóbbi ülésén a miniszter kijelentette, hogy nem áll fenn a veszélye annak, hogy problémák merülnének fel a románok gázellátásában.

Magyarország rendben van

Decemberben az enyhébb idő miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az MVM tájékoztatása szerint, a tartós hidegre tekintettel január 31-ig meghosszabbították az önkéntes kikapcsolási moratóriumot. Az Origo korábban megírta, hogy amennyiben az ügyfelek egy adott havi fogyasztási időszakban nem használták fel teljes mértékben a számukra járó kedvezményes mennyiséget, a korábban fel nem használt részt a későbbi elszámolás során jóváírják. Az MVM ügyfeleinek több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes gázfogyasztási sávba.