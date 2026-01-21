Hírlevél
Rendkívüli

Új világrend küszöbén: Orbán Viktor Trump meghívására Davosba utazik

Gyász

Sokkoló fotók a tragédia helyszínéről: így történt Jákli Mónika halálos balesete

mercosur

Az utolsó szöget is beverné a magyar agrárium koporsójába a Mercosur-paktum: két gazda megszólal

41 perce
Olvasási idő: 12 perc
Brüsszelben a bürokraták pezsgőt bontanak a negyedszázados huzavona után aláírt dél-amerikai szabadkereskedelmi egyezményre, miközben a magyar tanyavilágban a gazdák a túlélésért küzdenek. Ez a kettősség jellemzi a Uniós politikát. A Mercosur-egyezmény sajnos sokkal több, mint egy egyszerű gazdasági szerződés. A teljes európai vidék elleni újabb támadás, amely ellenőrizetlen minőségű élelmiszerrel árasztaná el a kontinenst. Szilágyi Mihály nyíradonyi gazdálkodóval és Németh Gergellyel a Nemzeti Agrárgazadasági Kamara Győr-Moson-Sopron vármegyei elnökével beszélgettünk a kialakult helyzet súlyáról, az európai vezetés felelősségéről és a tüntetéseken felbukkanó politikai szerencselovagokról.
mercosurgazdabrüsszelbennémeth gergelyszilágyi mihályérdek

A Hajdú–Bihar vármegyei Nyíradony és Nyíracsád közötti erdős vidéken gazdálkodó Szilágyi Mihály nem a statisztikák nyelvén beszél: a földből élő emberek évezredes tapasztalata húzódik a szavai mögött. Családi gazdaságukban a kertészettől az állattenyésztésig számos ágazat megtalálható, és minden tevékenységüket összeköti a vegyszermentes, tiszta élelmiszer-előállítás szemlélete. A gazda szerint az ukrán gabona okozta piaci zavarok után a marhatenyésztés maradt az utolsó mentsvár, de a Mercosur-egyezmény aláírásával Brüsszel ezt a kaput is rácsapná a termelőkre.

Szilágyi gazda szerint az egyik utolsó biztos pont, a vágómarha-tenyésztés is megszűnhet. / Fotó: magyarmezogazdasag.hu

Mercosur: a húsz éve elkövetésre készülő gazdaellenes bűn

Ez egy már vagy húsz éve húzódó történet, de most elérkeztünk egy kritikus ponthoz. Egy–két ágazat, talán a vágómarha maradt, ami némi megélhetést nyújtott. Ezzel a szerződéssel azonban nemcsak a magyar, hanem az egész európai állattartást tönkreteszik fogalmazott lapunknak Szilágyi Mihály.

A gazda rámutatott a brüsszeli politika alapvető ellentmondására: az európai termelőket szigorú növényvédelmi és állatjóléti szabályokkal kötik gúzsba, amit legalábbis részben ő maga is támogat az egészségvédelem fontossága miatt. Ezzel szemben Dél–Amerikából olyan húst és terményeket engednének be, amelyeket az Európai Unióban már évtizedekkel ezelőtt betiltott vegyszerekkel kezeltek.

A gazdákkal megélhetése és a fogyasztók egészsége az ár

Ezt az élelmiszert akarják a szegény emberekkel megetetni, mert olcsó. De az egészségük árán? Ez a szerződés az utolsó szög a koporsónkban. Ha ezek a termékek ideérnek, nekünk végünk van. Teljesen piacképesek vagyunk, mégsem tudunk eladni semmit, a legvégsőket rúgjuk – festett realisztikus képet a jövőről a termelő, hozzátéve: a klímaváltozás hatásai csak tetézik a bajt.

Németh Gergely ezzel kapcsolatban beszélt a brüsszeli politika alapvető álságosságáról:

Én külön haragszom a sötétzöldekre. A keresztény–konzervatívok még tudják, hogy merre kell szavazni, de a zöldeket megvették. Dél–Amerikában hatalmas esőerdő területeket írtanak ki és égetnek fel. Ezt csak azért, hogy még nagyobb területen legeltethessenek olcsó marhákat. Ezeket az országokat támogatják a sötétzöldek…

 

A nemzetközi nagytőke köszöni szépen, jól van

A háttérben zajló folyamatok egyértelműen a multinacionális nagytőke érdekeit szolgálják. A cél világos: a lehető legolcsóbb beszerzés és a legnagyobb profit realizálása, függetlenül a társadalmi és egészségügyi következményektől.

A környezetemben lévő tiszás gazdáktól már sok ilyet hallottam. Arról beszélnek, hogy a ezer hektár alatt nincs is gazdaság, aki negyven–hatvan hektáron gazdálkodik, az nyugodtan adja el a földjeit. Ez a hozzáállás mutatja, kinek a zsebében vannak.

-számol be Németh Gergely.

 Szilágyi Mihály szerint ami most Európában történik, az „emberiség elleni bűn”. 

Nem a mezőgazdaság érdekeit szolgálják, hanem a teljes tönkretételünkre játszanak. Nem kell a termelés, hozzuk be külföldről, és etessük meg a szemetet az európai emberekkel. Ursula von der Leyennek azonnal mennie kellene – jelentette ki határozottan.

A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Európai Parlamentben is óriási a feszültség. A mai napon a képviselők arról szavaztak, hogy az Európai Bíróság elé terjesztik–e a megállapodást jogi felülvizsgálatra. Az intézmény végül, szűk többséggel a bíróság elé terjesztés mellett döntött. A sorsdöntő nap holnap következik. Az Európai Parlament ugyanis csütörtökön szavaz a Mercosur egyezmény egyik fő szószólója, Ursula von der Leyen bizalmatlansági indítványáról. A vezető leváltása esetén, ha csak rövid ideig is, a termelők fellélegezhetnének. A gazdák egybehangzó véleménye szerint óriási a káosz és az érdekellentét, de bíznak abban, hogy a józan ész és a nemzeti érdekek mentén politizáló kormányok – köztük a jelenlegi magyar – ellenállása eredményes lehet.

A politikai élősködés tankönyvi példája

A strasbourgi gazdatüntetéseken új politikai szereplők is felbukkantak. Magyar Péter megjelenése a tüntető gazdák között azonban vegyes fogadtatásra talált. A Tisza Párt vezetője a helyszínen a gazdák támogatásáról beszélt, ám tettei és brüsszeli szövetségeseinek magatartása mást mutatnak.

Magyar Péter a gazdatüntetésen.

Hallottam egy mondatot, ami szíven ütött minket. Azt terjesztették, hogy fizetett emberek járnak tüntetni. Mi önköltségen, saját magunkért megyünk ki, mert nem értünk egyet a Mercosurral. Magyar Péter megjelenésének egyértelműen kampányszaga van. Hol volt eddig? – tette fel a kérdést Szilágyi Mihály. A gazda szerint a politikus akciója a „vicc kategóriába” tartozik, hiszen miközben a kamerák előtt pózol, pártcsaládja, az Európai Néppárt a megállapodás egyik fő támogatója.

Németh Gergelynek, szerint 

a tiszások, ahogy én látom, mind frusztrált emberek. A saját életük csalódására várnak valamilyen megoldást a kormányváltástól.

Velősen hozzátette:

...Magyar Petit egy tyúkól elvezetésére sem tartom alkalmasnak, nem, hogy egy országéra"

Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője is rámutatott erre a kettősségre: Magyar Péter itthon a megállapodás elutasításáról beszél, miközben frakcióvezetője Brüsszelben a paktum támogatását jelenti be. A tüntetésen a tiszás képviselők a tényleges felszólalások helyett a fotózkodást választották, és a szakbizottsági munkában sem vettek részt érdemben.

Nekünk most nem zavar kell, hanem összefogás. Pártpolitikától függetlenül mindenkinek az az érdeke, hogy ezt a megállapodást ne szavazzák meg. Ez élelmiszerbiztonsági és nemzetbiztonsági kérdés– hangsúlyozta Szilágyi Mihály.

A magyar gazdák elszántsága töretlen. Nem adják fel a küzdelmet, és a végsőkig kitartanak, mert nincs más választásuk. Ahogy a nyíradonyi gazda fogalmazott: nem jókedvükben autózunk Brüsszelig, hanem a puszta létünkért küzdünk egy olyan rendszerrel szemben, amely a profitot az emberi élet elé helyezi. A mai szavazás kimenetele sorsdöntő lehet, de egy biztos: a magyar vidék nem hagyja magát némán a vágóhídra terelni.

A borítóképek forrásai: Facebook / Zsigmond Barna Pál és MTI / Fotószerkesztőség

 

