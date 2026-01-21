Az utolsó szöget is beverné a magyar agrárium koporsójába a Mercosur-paktum: két gazda megszólal

A Hajdú–Bihar vármegyei Nyíradony és Nyíracsád közötti erdős vidéken gazdálkodó Szilágyi Mihály nem a statisztikák nyelvén beszél: a földből élő emberek évezredes tapasztalata húzódik a szavai mögött. Családi gazdaságukban a kertészettől az állattenyésztésig számos ágazat megtalálható, és minden tevékenységüket összeköti a vegyszermentes, tiszta élelmiszer-előállítás szemlélete. A gazda szerint az ukrán gabona okozta piaci zavarok után a marhatenyésztés maradt az utolsó mentsvár, de a Mercosur-egyezmény aláírásával Brüsszel ezt a kaput is rácsapná a termelőkre.
Mercosur: a húsz éve elkövetésre készülő gazdaellenes bűn
Ez egy már vagy húsz éve húzódó történet, de most elérkeztünk egy kritikus ponthoz. Egy–két ágazat, talán a vágómarha maradt, ami némi megélhetést nyújtott. Ezzel a szerződéssel azonban nemcsak a magyar, hanem az egész európai állattartást tönkreteszik fogalmazott lapunknak Szilágyi Mihály.
A gazda rámutatott a brüsszeli politika alapvető ellentmondására: az európai termelőket szigorú növényvédelmi és állatjóléti szabályokkal kötik gúzsba, amit legalábbis részben ő maga is támogat az egészségvédelem fontossága miatt. Ezzel szemben Dél–Amerikából olyan húst és terményeket engednének be, amelyeket az Európai Unióban már évtizedekkel ezelőtt betiltott vegyszerekkel kezeltek.
A gazdákkal megélhetése és a fogyasztók egészsége az ár
– Ezt az élelmiszert akarják a szegény emberekkel megetetni, mert olcsó. De az egészségük árán? Ez a szerződés az utolsó szög a koporsónkban. Ha ezek a termékek ideérnek, nekünk végünk van. Teljesen piacképesek vagyunk, mégsem tudunk eladni semmit, a legvégsőket rúgjuk – festett realisztikus képet a jövőről a termelő, hozzátéve: a klímaváltozás hatásai csak tetézik a bajt.
Németh Gergely ezzel kapcsolatban beszélt a brüsszeli politika alapvető álságosságáról:
Én külön haragszom a sötétzöldekre. A keresztény–konzervatívok még tudják, hogy merre kell szavazni, de a zöldeket megvették. Dél–Amerikában hatalmas esőerdő területeket írtanak ki és égetnek fel. Ezt csak azért, hogy még nagyobb területen legeltethessenek olcsó marhákat. Ezeket az országokat támogatják a sötétzöldek…
A nemzetközi nagytőke köszöni szépen, jól van
A háttérben zajló folyamatok egyértelműen a multinacionális nagytőke érdekeit szolgálják. A cél világos: a lehető legolcsóbb beszerzés és a legnagyobb profit realizálása, függetlenül a társadalmi és egészségügyi következményektől.
A környezetemben lévő tiszás gazdáktól már sok ilyet hallottam. Arról beszélnek, hogy a ezer hektár alatt nincs is gazdaság, aki negyven–hatvan hektáron gazdálkodik, az nyugodtan adja el a földjeit. Ez a hozzáállás mutatja, kinek a zsebében vannak.
-számol be Németh Gergely.
Szilágyi Mihály szerint ami most Európában történik, az „emberiség elleni bűn”.
–Nem a mezőgazdaság érdekeit szolgálják, hanem a teljes tönkretételünkre játszanak. Nem kell a termelés, hozzuk be külföldről, és etessük meg a szemetet az európai emberekkel. Ursula von der Leyennek azonnal mennie kellene – jelentette ki határozottan.
A helyzet súlyosságát jelzi, hogy az Európai Parlamentben is óriási a feszültség. A mai napon a képviselők arról szavaztak, hogy az Európai Bíróság elé terjesztik–e a megállapodást jogi felülvizsgálatra. Az intézmény végül, szűk többséggel a bíróság elé terjesztés mellett döntött. A sorsdöntő nap holnap következik. Az Európai Parlament ugyanis csütörtökön szavaz a Mercosur egyezmény egyik fő szószólója, Ursula von der Leyen bizalmatlansági indítványáról. A vezető leváltása esetén, ha csak rövid ideig is, a termelők fellélegezhetnének. A gazdák egybehangzó véleménye szerint óriási a káosz és az érdekellentét, de bíznak abban, hogy a józan ész és a nemzeti érdekek mentén politizáló kormányok – köztük a jelenlegi magyar – ellenállása eredményes lehet.
A politikai élősködés tankönyvi példája
A strasbourgi gazdatüntetéseken új politikai szereplők is felbukkantak. Magyar Péter megjelenése a tüntető gazdák között azonban vegyes fogadtatásra talált. A Tisza Párt vezetője a helyszínen a gazdák támogatásáról beszélt, ám tettei és brüsszeli szövetségeseinek magatartása mást mutatnak.
–Hallottam egy mondatot, ami szíven ütött minket. Azt terjesztették, hogy fizetett emberek járnak tüntetni. Mi önköltségen, saját magunkért megyünk ki, mert nem értünk egyet a Mercosurral. Magyar Péter megjelenésének egyértelműen kampányszaga van. Hol volt eddig? – tette fel a kérdést Szilágyi Mihály. A gazda szerint a politikus akciója a „vicc kategóriába” tartozik, hiszen miközben a kamerák előtt pózol, pártcsaládja, az Európai Néppárt a megállapodás egyik fő támogatója.
Németh Gergelynek, szerint
a tiszások, ahogy én látom, mind frusztrált emberek. A saját életük csalódására várnak valamilyen megoldást a kormányváltástól.
Velősen hozzátette:
...Magyar Petit egy tyúkól elvezetésére sem tartom alkalmasnak, nem, hogy egy országéra"
Hollik István, a KDNP országgyűlési képviselője is rámutatott erre a kettősségre: Magyar Péter itthon a megállapodás elutasításáról beszél, miközben frakcióvezetője Brüsszelben a paktum támogatását jelenti be. A tüntetésen a tiszás képviselők a tényleges felszólalások helyett a fotózkodást választották, és a szakbizottsági munkában sem vettek részt érdemben.
–Nekünk most nem zavar kell, hanem összefogás. Pártpolitikától függetlenül mindenkinek az az érdeke, hogy ezt a megállapodást ne szavazzák meg. Ez élelmiszerbiztonsági és nemzetbiztonsági kérdés– hangsúlyozta Szilágyi Mihály.
A magyar gazdák elszántsága töretlen. Nem adják fel a küzdelmet, és a végsőkig kitartanak, mert nincs más választásuk. Ahogy a nyíradonyi gazda fogalmazott: nem jókedvükben autózunk Brüsszelig, hanem a puszta létünkért küzdünk egy olyan rendszerrel szemben, amely a profitot az emberi élet elé helyezi. A mai szavazás kimenetele sorsdöntő lehet, de egy biztos: a magyar vidék nem hagyja magát némán a vágóhídra terelni.
