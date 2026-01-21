Az utolsó szöget is beverné a magyar agrárium koporsójába a Mercosur-paktum: két gazda megszólal

A Hajdú–Bihar vármegyei Nyíradony és Nyíracsád közötti erdős vidéken gazdálkodó Szilágyi Mihály nem a statisztikák nyelvén beszél: a földből élő emberek évezredes tapasztalata húzódik a szavai mögött. Családi gazdaságukban a kertészettől az állattenyésztésig számos ágazat megtalálható, és minden tevékenységüket összeköti a vegyszermentes, tiszta élelmiszer-előállítás szemlélete. A gazda szerint az ukrán gabona okozta piaci zavarok után a marhatenyésztés maradt az utolsó mentsvár, de a Mercosur-egyezmény aláírásával Brüsszel ezt a kaput is rácsapná a termelőkre.



Szilágyi gazda szerint az egyik utolsó biztos pont, a vágómarha-tenyésztés is megszűnhet. / Fotó: magyarmezogazdasag.hu

Mercosur: a húsz éve elkövetésre készülő gazdaellenes bűn

Ez egy már vagy húsz éve húzódó történet, de most elérkeztünk egy kritikus ponthoz. Egy–két ágazat, talán a vágómarha maradt, ami némi megélhetést nyújtott. Ezzel a szerződéssel azonban nemcsak a magyar, hanem az egész európai állattartást tönkreteszik fogalmazott lapunknak Szilágyi Mihály.

A gazda rámutatott a brüsszeli politika alapvető ellentmondására: az európai termelőket szigorú növényvédelmi és állatjóléti szabályokkal kötik gúzsba, amit legalábbis részben ő maga is támogat az egészségvédelem fontossága miatt. Ezzel szemben Dél–Amerikából olyan húst és terményeket engednének be, amelyeket az Európai Unióban már évtizedekkel ezelőtt betiltott vegyszerekkel kezeltek.

A gazdákkal megélhetése és a fogyasztók egészsége az ár

– Ezt az élelmiszert akarják a szegény emberekkel megetetni, mert olcsó. De az egészségük árán? Ez a szerződés az utolsó szög a koporsónkban. Ha ezek a termékek ideérnek, nekünk végünk van. Teljesen piacképesek vagyunk, mégsem tudunk eladni semmit, a legvégsőket rúgjuk – festett realisztikus képet a jövőről a termelő, hozzátéve: a klímaváltozás hatásai csak tetézik a bajt.

Németh Gergely ezzel kapcsolatban beszélt a brüsszeli politika alapvető álságosságáról:

Én külön haragszom a sötétzöldekre. A keresztény–konzervatívok még tudják, hogy merre kell szavazni, de a zöldeket megvették. Dél–Amerikában hatalmas esőerdő területeket írtanak ki és égetnek fel. Ezt csak azért, hogy még nagyobb területen legeltethessenek olcsó marhákat. Ezeket az országokat támogatják a sötétzöldek…

A nemzetközi nagytőke köszöni szépen, jól van

A háttérben zajló folyamatok egyértelműen a multinacionális nagytőke érdekeit szolgálják. A cél világos: a lehető legolcsóbb beszerzés és a legnagyobb profit realizálása, függetlenül a társadalmi és egészségügyi következményektől.

A környezetemben lévő tiszás gazdáktól már sok ilyet hallottam. Arról beszélnek, hogy a ezer hektár alatt nincs is gazdaság, aki negyven–hatvan hektáron gazdálkodik, az nyugodtan adja el a földjeit. Ez a hozzáállás mutatja, kinek a zsebében vannak.

-számol be Németh Gergely.