A Nemzetgazdasági Minisztérium sajtóközleményben reagált a gazdasági helyzetre és ismertette a kormány legújabb lépéseit. A kabinet álláspontja határozott. Brüsszel elhibázott gazdaságpolitikát folytat, a béke helyett a háborút támogatják. A rendelkezésre álló pénzeket pedig Ukrajnának adják. Ezzel szemben a magyar kormány adócsökkentésekkel és célzott programokkal segíti a hazai kis- és középvállalkozásokat.

A Demján Sándor Program az adócsökkentés és az adminisztrációs terhek visszavágása mellett a gazdaságélénkítés egyik legfontosabb eszköze.

/ Fotó: dsprogram.hu

A magyarok pénzéből finanszíroznák Ukrajna gazdaságát

Döbbenetes számok láttak napvilágot Ukrajna finanszírozásával kapcsolatban. Az ukránok konkrétan benyújtottak egy 800 milliárd dolláros számlát. Brüsszel és lelkes hazai támogatójuk, a Tisza Párt ezt az összeget a következő tíz évben a magyar családokkal és vállalkozásokkal fizettetné meg. A kormány ezt nem fogja hagyni. A magyar vállalkozások védelme az elsődleges, a Tisza Párt megszorító csomagját pedig lesöprik az asztalról.

A magyar ipar teljesítményét jelenleg a gyenge európai gazdaság fékezi, különösen a német ipar gyengélkedése érezteti hatását. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal mérséklődött az előző év azonos időszakához képest.

Vannak azonban biztató jelek is. A számítógép, elektronikai és optikai termékek gyártása bővült. Hasonlóan jól teljesített az élelmiszer-, ital- és dohánytermék-gyártás is.

A kormány a Demján Sándor Programmal ad lendületet a gazdaságnak. A program keretében több mint 1400 milliárd forintnyi forrással támogatják a hazai kkv-k termelékenységének növelését. Ez az óriási összeg garantálja az ipar fellendítését, a támogatási rendszer ráadásul folyamatosan bővül. Elindult az 1+1 Program második üteme. Megduplázták a Demján Sándor Tőkeprogramban egy vállalkozásba befektethető tőke maximális összegét, emellett megvalósul a 150 új gyár program is.

A vállalkozások részéről hatalmas az érdeklődés a kormányzati segítségek iránt:

az október 6-án bevezetett fix 3 százalékos kkv-hitel rendkívül népszerű, eddig több mint 16 ezer igényt nyújtottak be a cégek,

a szerződött összeg őedig már átlépte a 400 milliárd forintot.

A jövő évi kilátások is biztatóak. A kormány 2026-ban is folytatja vállalkozásbarát politikáját. Adócsökkentések, beruházási és tőketámogatások várják a cégeket. A mikro-, kis- és középvállalkozásokat egyszerűbb adminisztrációval és digitalizációs programokkal segítik. A magyar ipar jövőjét a közeljövőben induló gigaberuházások is biztosítják. Olyan világcégek kapcsolódnak be a termelésbe, mint a CATL, a BYD, a SEMCORP vagy az EcoPro.