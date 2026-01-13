A kormány folytatja a harcot az indokolatlan áremelésekkel szemben

Míg egyesek növelnék az adókat, tönkrevernék az évek alatt, kemény munkával elért gazdasági eredményeket és elvennék a 13. havi nyugdíjat, addig a kormány emeli a béreket, csökkenti az adóterheket (például:11 százalékos minimálbér-emelés, 40 év alatti kétgyermekes anyák adómentessége, családi adókedvezmény megduplázása) és bevezeti a 14. havi nyugdíjat.

Míg egyesek adót emelnének, a kormány többek között bevezeti a 14. havi nyugdíjat. A gazdasági előrehaladás a háborús nemzetközi helyzetben is garantált.

Megerősítik a békegazdaságot

A békegazdaság megerősítése lehetővé teszi, hogy több jusson a dolgozók, a családok és nyugdíjasok zsebébe. Az áremelések elleni küzdelem eredményeként mindez egyre többet is ér. Az árréscsökkentés jelentősen hozzájárul az infláció csökkentéséhez, az árak kordában tartásához. Ezért az intézkedést a kormány nemcsak meghosszabbította 2026 február 28-ig, hanem ki is terjesztette, újabb 13 termékkategóriára.