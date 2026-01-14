Geopolitikai és gazdasági feszültségek, háborúk és dezinformáció – Magyarország sem marad érintetlen

Hírlevél
A World Economic Forum friss kockázati jelentése szerint 2026-ban a geogazdasági konfliktusok jelentik a legnagyobb globális veszélyt, miközben a világ egyre instabilabb irányba halad. A folyamatok Magyarországot sem kerülik el: a gazdasági hadviselés miatt, az ellátási láncok, az infláció és a társadalmi megosztottság terén is nőnek a kockázatok.
A World Economic Forum frissen közzétett Global Risks Report 2026 című jelentése szerint 2026 legnagyobb globális kockázata a geogazdasági konfrontáció, vagyis az államok közötti gazdasági eszközökkel vívott konfliktusok elmélyülése. A gazdasági hadviselés mellett, a rangsorban a fegyveres államközi konfliktusok, a szélsőséges időjárási események, a társadalmi polarizáció, valamint a dezinformáció és álhírek terjedése követik – olyan kockázatok, amelyek közvetlenül érinthetik Magyarország gazdasági és politikai mozgásterét is.

gazdasági hadviselés, Worls Economic Forum
Az idei év legnagyobb globális kockázata a gazdasági hadviselés, állítja a Worls Economic Forum Poetra.RH / Shutterstock

A több mint 1300 globális vezető és szakértő megkérdezésével készült felmérés alapján a válaszadók fele kifejezetten turbulens vagy „viharos” világrendet vár a következő két évben, ami jelentős romlást jelent a tavalyi várakozásokhoz képest. Tízéves távlatban pedig már közel 60 százalék számít tartós instabilitásra – ez különösen érzékenyen érintheti az olyan nyitott, exportorientált gazdaságokat, mint Magyarország.

Gazdasági hadviselés és ellátási láncok: magyar kitettség

A jelentés szerint a geogazdasági konfrontáció nemcsak politikai, hanem súlyos gazdasági következményekkel is járhat:

  • veszélybe kerülhetnek az ellátási láncok
  • nőhet az inflációs nyomás,
  • és fokozódhat az államadósság kockázata. 

Ezek a tényezők Magyarország számára is kulcsfontosságúak, különösen az energiaellátás, az ipari termelés és az exportpiacok stabilitása szempontjából.

Nem véletlen, hogy az EU-n belül is egyre erősebb vita zajlik a gazdasági szuverenitás, a szankciós politikák és a stratégiai ágazatok védelméről. A WEF-jelentés szerint a következő évtizedben a megkérdezettek 68 százaléka egy töredezett, multipoláris világrendet vár, amelyben az országok – így Magyarország is – egyre gyakrabban kényszerülnek nehéz geopolitikai és gazdasági választásokra.

Dezinformáció és társadalmi megosztottság

A rövid távú kockázatok között kiemelt helyen szerepel a dezinformáció, amely a jelentés szerint már a második legnagyobb globális veszély a következő két évben. A társadalmi polarizáció 2026-ra a negyedik helyre került, ami a demokratikus intézmények működését és a közbizalmat is alááshatja.

A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a mesterséges intelligencia nem megfelelő alkalmazása hosszabb távon komoly munkaerőpiaci és társadalmi feszültségeket okozhat. Ez különösen releváns lehet egy olyan országban, ahol a termelékenység növelése és a munkaerőhiány kezelése egyszerre jelent kihívást.

Környezeti kockázatok: háttérbe szorulnak, de nem tűnnek el

Bár rövid távon a környezeti kockázatok némileg háttérbe szorultak a rangsorban, tízéves távlatban továbbra is ezek számítanak a legsúlyosabb fenyegetéseknek. A szélsőséges időjárás, a biodiverzitás csökkenése és a földi rendszerek kritikus változásai hosszú távon a mezőgazdaságra, az élelmiszerárakra és a vízgazdálkodásra is hatással lehetnek – mind olyan területek, amelyek Magyarország számára stratégiai jelentőségűek. A Magyar Nemzet korábban megírta, hogy a „klímavészhelyzet” köré épített politikai és vállalati kommunikáció látványosan elbukott: amikor a nettó zéró ígéretek költségei és versenyképességi kockázatai beütöttek, a korábbi zászlóvivők is hátrálni kezdtek. A pénz útja elárulja a klímakatasztrófa-retorikával szembeni fordulatot: politikai szövetségek omlanak össze, nagyvállalatok vágják vissza a zöldterveket, és a retorikát egyre inkább az ellátásbiztonság és a „biztos kilowattóra” váltja fel.

Davosban keresik a válaszokat

A jelentés bemutatásával párhuzamosan a WEF hangsúlyozta: a 2026 januárjában megrendezendő davosi éves találkozó célja éppen az lesz, hogy a világ politikai és gazdasági vezetői párbeszédet folytassanak ezekről a kockázatokról. A fórum üzenete egyértelmű: bár a veszélyek súlyosak, egyik forgatókönyv sem elkerülhetetlen – a kérdés az, hogy az országok képesek-e együttműködni egy egyre versengőbb világban.

 

