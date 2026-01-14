Geopolitikai és gazdasági feszültségek, háborúk és dezinformáció – Magyarország sem marad érintetlen

A World Economic Forum frissen közzétett Global Risks Report 2026 című jelentése szerint 2026 legnagyobb globális kockázata a geogazdasági konfrontáció, vagyis az államok közötti gazdasági eszközökkel vívott konfliktusok elmélyülése. A gazdasági hadviselés mellett, a rangsorban a fegyveres államközi konfliktusok, a szélsőséges időjárási események, a társadalmi polarizáció, valamint a dezinformáció és álhírek terjedése követik – olyan kockázatok, amelyek közvetlenül érinthetik Magyarország gazdasági és politikai mozgásterét is.

Az idei év legnagyobb globális kockázata a gazdasági hadviselés, állítja a Worls Economic Forum Poetra.RH / Shutterstock

A több mint 1300 globális vezető és szakértő megkérdezésével készült felmérés alapján a válaszadók fele kifejezetten turbulens vagy „viharos” világrendet vár a következő két évben, ami jelentős romlást jelent a tavalyi várakozásokhoz képest. Tízéves távlatban pedig már közel 60 százalék számít tartós instabilitásra – ez különösen érzékenyen érintheti az olyan nyitott, exportorientált gazdaságokat, mint Magyarország.

Gazdasági hadviselés és ellátási láncok: magyar kitettség

A jelentés szerint a geogazdasági konfrontáció nemcsak politikai, hanem súlyos gazdasági következményekkel is járhat:

veszélybe kerülhetnek az ellátási láncok

nőhet az inflációs nyomás,

és fokozódhat az államadósság kockázata.

Ezek a tényezők Magyarország számára is kulcsfontosságúak, különösen az energiaellátás, az ipari termelés és az exportpiacok stabilitása szempontjából.

Nem véletlen, hogy az EU-n belül is egyre erősebb vita zajlik a gazdasági szuverenitás, a szankciós politikák és a stratégiai ágazatok védelméről. A WEF-jelentés szerint a következő évtizedben a megkérdezettek 68 százaléka egy töredezett, multipoláris világrendet vár, amelyben az országok – így Magyarország is – egyre gyakrabban kényszerülnek nehéz geopolitikai és gazdasági választásokra.

Dezinformáció és társadalmi megosztottság

A rövid távú kockázatok között kiemelt helyen szerepel a dezinformáció, amely a jelentés szerint már a második legnagyobb globális veszély a következő két évben. A társadalmi polarizáció 2026-ra a negyedik helyre került, ami a demokratikus intézmények működését és a közbizalmat is alááshatja.