2025 a fordulat éve volt: még a szakértőket is meglepték a számok

Többéves rekordokat döntöttek a GKI és a Századvég konjunktúraindexei 2025 utolsó hónapjaiban. A gazdasági teljesítmény alakulását előre jelző mutatók értékei januártól decemberig jelentősen emelkedtek. A kedvező trend 5 hónapja tart, a vállalkozások és az emberek is egyre optimistábbak. A két kutatóintézet novemberi mérési eredményei alapján még nyitva maradt a kérdés, hogy a konjunktúraérzet idén augusztusban kezdődő kedvező trendje folytatódik, vagy inkább megtorpanással, visszakorrigálással búcsúzik a 2025-ös jubileumi év. A decemberi adatok azt mutatják, hogy az optimista fordulat 5 hónapja tart, a vállalatok és a fogyasztók is egyre bizakodóbbak a gazdasági helyzet alakulását illetően – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerdán nyilvánosságra hozott elemzésében.

A Századvég a lakosság és vállalatok gazdasági várakozásait illető mérése, 2025. január–december. / Forrás: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

A lakosság és a vállalati szektor gazdasági várakozásai többéves rekordokat közelítenek

Mint írják: a Századvég decemberi felmérése szerint a magyar lakosság és a vállalati szektor várakozásai továbbra is többéves rekordokat közelítenek. Az indexértékek a novemberi mérés eredményeihez képest alig változtak, akkor viszont jelentős javulást mutattak.

A Századvég lakossági konjunktúraindexe −10,6 pontra javult decemberben, a −100 és +100 pont közötti skálán. Ez 44 havi rekord, és az év elejéhez képest 5,5 pontos növekedést jelent.

A lakossági konjunktúraindexnek kettő alindexe erősödött, míg kettő gyengült decemberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke novemberhez képest némileg csökkent, ahogy a gazdasági környezet érzékelése is.

Ugyanakkor

az inflációs folyamatok észlelése és

az egyéni anyagi helyzet megítélése

is kedvezőbbé vált. A konjunktúraérzet decemberben a 30-39 évesek korosztályában javult legnagyobb mértékben a felmérés eredménye szerint.

A vállalati konjunktúraindex -9,7-es decemberi értéke több mint 3 pontos javulást jelent januárhoz képest. Ennél kedvezőbb számokat előző hónapban, illetve 2022 júniusát megelőzően mértek a Századvégnél.

A vállalatok optimizmusa leginkább a profitvárakozásokra vonatkozóan erősödött.

A cég a legjobb konjunktúraérzetet a mezőgazdaságban, a leggyengébbet a kereskedelemben mérte.