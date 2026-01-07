2025 a fordulat éve volt: még a szakértőket is meglepték a számok

Többéves rekordokat döntöttek a GKI és a Századvég konjunktúraindexei 2025 utolsó hónapjaiban. A gazdasági teljesítmény alakulását előre jelző mutatók értékei januártól decemberig jelentősen emelkedtek. A kedvező trend 5 hónapja tart, a vállalkozások és az emberek is egyre optimistábbak. A két kutatóintézet novemberi mérési eredményei alapján még nyitva maradt a kérdés, hogy a konjunktúraérzet idén augusztusban kezdődő kedvező trendje folytatódik, vagy inkább megtorpanással, visszakorrigálással búcsúzik a 2025-ös jubileumi év. A decemberi adatok azt mutatják, hogy az optimista fordulat 5 hónapja tart, a vállalatok és a fogyasztók is egyre bizakodóbbak a gazdasági helyzet alakulását illetően – olvasható az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerdán nyilvánosságra hozott elemzésében.
A lakosság és a vállalati szektor gazdasági várakozásai többéves rekordokat közelítenek
Mint írják: a Századvég decemberi felmérése szerint a magyar lakosság és a vállalati szektor várakozásai továbbra is többéves rekordokat közelítenek. Az indexértékek a novemberi mérés eredményeihez képest alig változtak, akkor viszont jelentős javulást mutattak.
A Századvég lakossági konjunktúraindexe −10,6 pontra javult decemberben, a −100 és +100 pont közötti skálán. Ez 44 havi rekord, és az év elejéhez képest 5,5 pontos növekedést jelent.
A lakossági konjunktúraindexnek kettő alindexe erősödött, míg kettő gyengült decemberben, az előző havi értékhez képest. A legkedvezőbb továbbra is a foglalkoztatási helyzet megítélése, amelynek értéke novemberhez képest némileg csökkent, ahogy a gazdasági környezet érzékelése is.
Ugyanakkor
- az inflációs folyamatok észlelése és
- az egyéni anyagi helyzet megítélése
is kedvezőbbé vált. A konjunktúraérzet decemberben a 30-39 évesek korosztályában javult legnagyobb mértékben a felmérés eredménye szerint.
A vállalati konjunktúraindex -9,7-es decemberi értéke több mint 3 pontos javulást jelent januárhoz képest. Ennél kedvezőbb számokat előző hónapban, illetve 2022 júniusát megelőzően mértek a Századvégnél.
A vállalatok optimizmusa leginkább a profitvárakozásokra vonatkozóan erősödött.
A cég a legjobb konjunktúraérzetet a mezőgazdaságban, a leggyengébbet a kereskedelemben mérte.
A GKI konjunktúraindexe másfél éves csúcsra emelkedett
A GKI konjunktúraindexe, azaz a vállalati és a lakossági várakozások összefoglaló mérőszáma 2025 decemberében másfél éves csúcsra emelkedett. Ez az előző hónaphoz képest is számottevő, 3 pontos növekedést jelent. A novemberi megtorpanás után így folytatódott az az optimista trend, amit 2025 augusztusa óta nemcsak a GKI, hanem a Századvég adatai is jeleznek.
A lakosság gazdasági várakozásait jelző fogyasztói bizalmi index értéke jelentősen, 5 ponttal nőtt a novemberi megkérdezéshez képest, így kétéves csúcsára ért fel. Minden részindex érezhető javulást jelzett. A háztartások kedvezőbben ítélik meg saját pénzügyi helyzetüket, valamint a következő 12 hónap gazdasági kilátásait. A nagyobb értékű fogyasztási cikkek vásárlási hajlandósága erősödött. Csökkentek az inflációs várakozások, ami fontos jelzés a fogyasztói bizalom szempontjából.
- A vállalkozások konjunktúraérzetét mutató üzleti bizalmi index 2 ponttal növekedett az előző hónaphoz képest, ezzel 18 havi csúcsra került.
- Az ipari vállalatok várakozásai érdemben, 4 ponttal javultak.
- A kereskedelem és a szolgáltató szektor bizalmi mutatói lényegében stabilak maradtak,
- az építőiparban viszont romlott a hangulat.
A foglalkoztatási várakozások enyhén mérséklődtek, ugyanakkor továbbra sem utalnak jelentős munkaerőpiaci feszültségekre. Az iparban és az üzleti szolgáltatások területén a létszám bővítésére törekvők vannak többségben az elbocsátásokra készülőkkel szemben.