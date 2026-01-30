Erdőlátogatási tilalmat rendeltek el a magyarok egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén

Az 1977 óta természetvédelmi oltalom alatt álló Gemenci erdő, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje. A terület a Duna-Dráva Nemzeti Park része, és a víz közelségének köszönheti egyedülálló szépségét. Jelentős gímszarvas, vaddisznó és őz állománnyal büszkélkedhet, de az itt élő madarak száma is figyelemreméltó. Költ itt a rétisas, a kerecsensólyom, a barnakánya, a feketeharkály, és a kócsag is, valamint itt található a világ legsűrűbb feketególya állománya. A tél vége és a kora tavasz azonban különösen érzékeny időszak az élővilág számára, és ilyenkor a gemenci állatok is sokkal kiszolgáltatottabbak. Ezért rendelték el a mostani erdőlátogatási tilalmat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény értelmében.
A természetjáróknak jó hír, hogy nem zár be teljesen a Gemenc
A kijelölt útvonalakon és tanösvényeken továbbra is lehet túrázni 8:00 és 17:00 óra között.
A tilalom értelmében február 2. és március 13. között a Gemenc Zrt. erdőterületein csak az alábbi utak és helyek láthatók:
- az árvízvédelmi töltés Keselyűs és Pörboly között gyalog és kerékpárral
- a Bárányfoki tanösvény, a Nyéki-Holt Duna tanösvény, a Molnárka tanösvény, a Fekete gólya tanösvény Keselyűs irányából.
- Lassiból Malomtelelön át a töltésig jelölt kék kereszt turistaút teljes hosszában.
- a nagyrezeti Vadmegfigyelő az Ökoturisztikai Központból induló kijelölt gyalogösvényen.
- Baja-Dunafüredtől a Vén-Duna partján a Cserta-Duna torkolatáig a kék sáv turistajelzés, valamint a zöld fa turista jelzés az ország legnagyobb kertelű fájáig.
- Pandúr-sziget kistöltésén a kerékpárút.
- a Gemenc Zrt. Hajósi vadászterületét érintő Alföldi Kéktúra útvonal
A tilalommal érintett területekről további térképek a Gemenc Zrt. honlapján láthatók.