Erdőlátogatási tilalmat rendeltek el a magyarok egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén

Az 1977 óta természetvédelmi oltalom alatt álló Gemenci erdő, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje. A terület a Duna-Dráva Nemzeti Park része, és a víz közelségének köszönheti egyedülálló szépségét. Jelentős gímszarvas, vaddisznó és őz állománnyal büszkélkedhet, de az itt élő madarak száma is figyelemreméltó. Költ itt a rétisas, a kerecsensólyom, a barnakánya, a feketeharkály, és a kócsag is, valamint itt található a világ legsűrűbb feketególya állománya. A tél vége és a kora tavasz azonban különösen érzékeny időszak az élővilág számára, és ilyenkor a gemenci állatok is sokkal kiszolgáltatottabbak. Ezért rendelték el a mostani erdőlátogatási tilalmat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény értelmében.

A természetjáróknak jó hír, hogy nem zár be teljesen a Gemenc. Fotó: MTI/Sóki Tamás

A természetjáróknak jó hír, hogy nem zár be teljesen a Gemenc

A kijelölt útvonalakon és tanösvényeken továbbra is lehet túrázni 8:00 és 17:00 óra között.

A tilalom értelmében február 2. és március 13. között a Gemenc Zrt. erdőterületein csak az alábbi utak és helyek láthatók:

az árvízvédelmi töltés Keselyűs és Pörboly között gyalog és kerékpárral

a Bárányfoki tanösvény, a Nyéki-Holt Duna tanösvény, a Molnárka tanösvény, a Fekete gólya tanösvény Keselyűs irányából.

Lassiból Malomtelelön át a töltésig jelölt kék kereszt turistaút teljes hosszában.

a nagyrezeti Vadmegfigyelő az Ökoturisztikai Központból induló kijelölt gyalogösvényen.

Baja-Dunafüredtől a Vén-Duna partján a Cserta-Duna torkolatáig a kék sáv turistajelzés, valamint a zöld fa turista jelzés az ország legnagyobb kertelű fájáig.

Pandúr-sziget kistöltésén a kerékpárút.

a Gemenc Zrt. Hajósi vadászterületét érintő Alföldi Kéktúra útvonal

A tilalommal érintett területekről további térképek a Gemenc Zrt. honlapján láthatók.