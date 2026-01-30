Erdőlátogatási tilalmat rendeltek el a magyarok egyik legnépszerűbb kirándulóhelyén

Hírlevél
Bombariadó miatt kiürítettek több magyar iskolát

A páratlan szépségű ártéri erdőterületen a Gemenc Zrt. a teljes napszakra vonatkozó erdőlátogatási tilalmat rendelt el február 2. és március 13. között. A tilalom elrendelésére azért van szükség, mert a gímszarvasok most hullajtják agancsaikat és a vaddisznókocák is ezekben a hetekben ellenek. Ilyenkor könnyű vétlenül is kizavarni vackaikból a nem régen született vadmalacokat, melyek így megfáznak és elhullanak, valamint a gímbikák is sokkal kiszolgáltatottabbak. A Gemenc Zrt. éppen ezért a lehető legnagyobb nyugalmat kívánja biztosítani a vadállomány számára – közölte a társaság.
Gemenci-erdőerdőlátogatási tilalomGemenc Zrt.

Az 1977 óta természetvédelmi oltalom alatt álló Gemenci erdő, Európa legnagyobb összefüggő ártéri erdeje. A terület a Duna-Dráva Nemzeti Park része, és a víz közelségének köszönheti egyedülálló szépségét. Jelentős gímszarvas, vaddisznó és őz állománnyal büszkélkedhet, de az itt élő madarak száma is figyelemreméltó. Költ itt a rétisas, a kerecsensólyom, a barnakánya, a feketeharkály, és a kócsag is, valamint itt található a világ legsűrűbb feketególya állománya. A tél vége és a kora tavasz azonban különösen érzékeny időszak az élővilág számára, és ilyenkor a gemenci állatok is sokkal kiszolgáltatottabbak. Ezért rendelték el a mostani erdőlátogatási tilalmat az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló törvény értelmében.

A természetjáróknak jó hír, hogy nem zár be teljesen a Gemenc
A természetjáróknak jó hír, hogy nem zár be teljesen a Gemenc. Fotó: MTI/Sóki Tamás

A természetjáróknak jó hír, hogy nem zár be teljesen a Gemenc

A kijelölt útvonalakon és tanösvényeken továbbra is lehet túrázni 8:00 és 17:00 óra között. 

A tilalom értelmében február 2. és március 13. között a Gemenc Zrt. erdőterületein csak az alábbi utak és helyek láthatók:

  • az árvízvédelmi töltés Keselyűs és Pörboly között gyalog és kerékpárral
  • a Bárányfoki tanösvény, a Nyéki-Holt Duna tanösvény, a Molnárka tanösvény, a Fekete gólya tanösvény Keselyűs irányából.
  • Lassiból Malomtelelön át a töltésig jelölt kék kereszt turistaút teljes hosszában.
  • a nagyrezeti Vadmegfigyelő az Ökoturisztikai Központból induló kijelölt gyalogösvényen.
  • Baja-Dunafüredtől a Vén-Duna partján a Cserta-Duna torkolatáig a kék sáv turistajelzés, valamint a zöld fa turista jelzés az ország legnagyobb kertelű fájáig.
  • Pandúr-sziget kistöltésén a kerékpárút.
  • a Gemenc Zrt. Hajósi vadászterületét érintő Alföldi Kéktúra útvonal
image

A tilalommal érintett területekről további térképek a Gemenc Zrt. honlapján láthatók.

 

