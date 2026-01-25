Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Érdekes

Ezt nem fogja elhinni! Kiderült, mit épít az Egyesült Államok Grönlandon

Olvasta már?

Szijjártó Péter bejelentette: Magyar konzul is lesz a döntőn Belgrádban

Grönland

Ezt nem fogja elhinni! Kiderült, mit épít az Egyesült Államok Grönlandon

58 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Donald Trump első elnöki ciklusának egyik volt tisztviselője több milliárd dolláros adatközpont-projektet tervez Grönland egy távoli szegletében. Noha az adatközpontra és az annak energiaellátásához szükséges energiatermelő létesítményekre még nem adták meg a helyiek a végső engedélyt, megvalósulása szinte már biztosra vehető, tekintve, hogy annak nem feltétele Grönland Trump által való amerikai „bekebelezése". Az adatközpont 2028 végére rekordszintű, 1,5 GW kapacitást céloz meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
GrönlandAmerikai Egyesült Államokadatközpont

A befektetők célja, hogy a grönlandi adatközpont 2027 közepére 300 megawatt (MW) teljesítménnyel működjön, mielőtt a további bővítéssel 2028 végére elérné az 1,5 gigawattot (GW), ami jelenleg a világ bármely aktív adatközpontjának többszöröse. A grönlandi adatközpont tervein egy évvel ezelőtt kezdődött el a munka, és várhatóan több milliárd dollárba fog kerülni, cserébe viszont hatalmas nyereséggel kecsegtet a befektetők számára. A mesterséges intelligencia térnyerésével ugyanis elképesztő globális igény mutatkozik az adatközpontokra. A következő két évben több, 1 GW-nál nagyobb létesítmény építését is tervezik világszerte, miközben az adatközpont-megállapodások 2025-ben rekordot döntöttek, 61 milliárd dollárt értek el. A nagy technológiai cégek, mint például a Meta, az OpenAI, az Oracle, az AWS, a Microsoft és a Google elképesztő összegeket fektetnek be létesítmények fejlesztésébe világszerte.

A világ áramfelhasználásának jelentős részét ma már az adatközpontok viszik el , tehát egy egy ilyen léptékű grönlandi beruházás számára nélkülözhetetlen a megfelelő az energiaellátás. (illusztráció)
A világ áramfelhasználásának jelentős részét ma már az adatközpontok viszik el, tehát egy egy ilyen léptékű grönlandi beruházás számára nélkülözhetetlen a megfelelő az energiaellátás (illusztráció)
Fotó: Unsplash / NASA

A grönlandi kereskedelmi lehetőségek az elmúlt hetekben a figyelem középpontjába kerültek

A gigászi adatközponthoz egy repülőteret is építenének, mindkettőt a sziget délnyugati partján, egy Kangerlussuaq nevű település közelében – mondta el Drew Horn, Trump volt alelnökének, Mike Pence-nek a vezető tanácsadója, aki egyben a GreenMet vezérigazgatója. A vállalaté, amely stratégiai támogatást nyújt a projektnek. Egyébiránt, más korábbi vezető Trump-alkalmazottaknak is van részesedésük a GreenMetben, amely weboldalán azt állítja, hogy kormányzati és magánfinanszírozással, valamint stratégiai partnerségekkel segíti a vállalatokat. A CNBC beszámolója szerint a projektben részt vevő többi vállalat nevét viszont egyelőre titkolják. 

Az MI-infrastruktúra-bővítés egyik legnagyobb kihívása az energiafogyasztás, tehát egy ilyen léptékű grönlandi beruházás számára nélkülözhetetlen a megfelelő az energiaellátás. A projekt első fázisában, amely 300 MW energiatermelési kapacitást céloz meg, ezért a terv az, hogy speciális uszályokat használjanak cseppfolyósított földgáz szállítására, később pedig egy vízerőmű építését tervezik. A grönlandi kormány engedélyei és jóváhagyásai még függőben vannak mind az uszályok, mind a létesítmény esetében.

Trump nem mondott le Grönlandról

Noha napjainkban Grönland legfőbb gazdasági mozgatórugója a halászat és az idegenforgalom, a sziget hatalmas természeti erőforrásai, édesvízkészlete és a ritka ásványai miatt egyre növekvő érdeklődést vált ki a világ legnagyobb hatalmai részéről. Trump davosi beszédéből ugyan kiderült, hogy a korábban felvetett katonai fellépés lehetősége egyelőre lekerült a napirendről, ugyanakkor az amerikai elnök nem hagyott kétséget afelől, hogy az Egyesült Államok továbbra is igényt tart Grönlandra. 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!