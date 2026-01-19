Erről Trump sem beszélt: Aranykupola az Északi-sarkon – Grönland elengedhetetlen

Ha korábban még nem, de a közelmúltban zajlott izraeli-iráni fegyveres konfliktus kapcsán bizonyára sokan megjegyezték a világ egyik legfejlettebb rakétavédelmi rendszerének, a Vaskupolának a nevét. Ezzel párhuzamosan egy új, hasonló kifejezéssel is megbarátkozhattunk, miután az Egyesült Államok elnökeként Donald Trump bejelentette, hogy egy új, egész Észak-Amerikát (azaz Kanadát is) védő, részben űrbéli modulokkal kiegészített védelmi rendszert, az Aranykupolát építik meg – a feladat bonyolultságához képest szédületes tempóban. A rendszer hatékony működése viszont elképzelhetetlen Grönland nélkül, amit – utal arra a legnagyobb olasz napilap, a Corriere della Sera – érdemes lenne figyelembe venni, ha a Dániához tartozó sziget megszerzésére irányuló amerikai motivációt szeretnénk megérteni.

Grönland szigete az Aranykupola miatt is szükséges lehet az Egyesült Államoknak

Fotó: AFP

Aranykupola és Grönland: ezt lehet tudni eddig erről

Donald Trump 2025. január 27-én, alig egy héttel hivatalba lépése után írta alá azt az elnöki rendeletet, amellyel elindította az Aranykupola („Golden Dome”) nevű űrvédelmi programot. Az amerikai elnök szerint ez döntő lépés az Egyesült Államok biztonságának garantálásához, mivel a csúcstechnológiájú rendszer képes lesz semlegesíteni mindenféle rakétát – elviekben a nukleáris robbanófejeket is, bár a szakértők egyelőre ebben nem értenek teljesen egyet.

Az Aranykupola nemcsak védelmi és stratégiai, hanem

gazdasági szempontból is óriási jelentőségű lehet, mivel nemzetbiztonsági okokból a Fehér Ház szerint minden eleme az Egyesült Államokban készülne.

Ez komoly megrendelésállományt jelentene az amerikai védelmi ipari vállalatoknak, a technológiai szektor egyes szereplőinek.

Moszkvában nem örültek a bejelentésnek, tartva attól, hogy hasonló helyzet alakulhat ki, mint 1983 után. Abban az évben jelentette be Reagan elnök a később csillagháborús tervként hivatkozott védelmi koncepciót, mely részben az űrbe helyezte volna annak a stratégiai védelmi rendszernek az elemeit, mely immár nem az atomháborús elrettentésre, hanem a védekezésre épített. Bár a koncepció teljes formájában nem valósult meg, de egyes értékelések szerint hozzájárult a Szovjetunió széteséséhez, mivel újabb versenyhelyzetbe hajszolta az akkori másik szuperhatalmat, amiben az akkor már a gyengélkedő gazdaságával és minden lényeges területen megmutatkozó hátrányával nem tudott helyt állni. A status quo fenntartására viszont a mostani moszkvai álláspont szerint is törekedni kell, ebből adódóan hasonló válaszlépéseket kell tenni.