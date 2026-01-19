Erről Trump sem beszélt: Aranykupola az Északi-sarkon – Grönland elengedhetetlen

Ha korábban még nem, de a közelmúltban zajlott izraeli-iráni fegyveres konfliktus kapcsán bizonyára sokan megjegyezték a világ egyik legfejlettebb rakétavédelmi rendszerének, a Vaskupolának a nevét. Ezzel párhuzamosan egy új, hasonló kifejezéssel is megbarátkozhattunk, miután az Egyesült Államok elnökeként Donald Trump bejelentette, hogy egy új, egész Észak-Amerikát (azaz Kanadát is) védő, részben űrbéli modulokkal kiegészített védelmi rendszert, az Aranykupolát építik meg – a feladat bonyolultságához képest szédületes tempóban. A rendszer hatékony működése viszont elképzelhetetlen Grönland nélkül, amit – utal arra a legnagyobb olasz napilap, a Corriere della Sera – érdemes lenne figyelembe venni, ha a Dániához tartozó sziget megszerzésére irányuló amerikai motivációt szeretnénk megérteni.
Aranykupola és Grönland: ezt lehet tudni eddig erről
Donald Trump 2025. január 27-én, alig egy héttel hivatalba lépése után írta alá azt az elnöki rendeletet, amellyel elindította az Aranykupola („Golden Dome”) nevű űrvédelmi programot. Az amerikai elnök szerint ez döntő lépés az Egyesült Államok biztonságának garantálásához, mivel a csúcstechnológiájú rendszer képes lesz semlegesíteni mindenféle rakétát – elviekben a nukleáris robbanófejeket is, bár a szakértők egyelőre ebben nem értenek teljesen egyet.
Az Aranykupola nemcsak védelmi és stratégiai, hanem
gazdasági szempontból is óriási jelentőségű lehet, mivel nemzetbiztonsági okokból a Fehér Ház szerint minden eleme az Egyesült Államokban készülne.
Ez komoly megrendelésállományt jelentene az amerikai védelmi ipari vállalatoknak, a technológiai szektor egyes szereplőinek.
Moszkvában nem örültek a bejelentésnek, tartva attól, hogy hasonló helyzet alakulhat ki, mint 1983 után. Abban az évben jelentette be Reagan elnök a később csillagháborús tervként hivatkozott védelmi koncepciót, mely részben az űrbe helyezte volna annak a stratégiai védelmi rendszernek az elemeit, mely immár nem az atomháborús elrettentésre, hanem a védekezésre épített. Bár a koncepció teljes formájában nem valósult meg, de egyes értékelések szerint hozzájárult a Szovjetunió széteséséhez, mivel újabb versenyhelyzetbe hajszolta az akkori másik szuperhatalmat, amiben az akkor már a gyengélkedő gazdaságával és minden lényeges területen megmutatkozó hátrányával nem tudott helyt állni. A status quo fenntartására viszont a mostani moszkvai álláspont szerint is törekedni kell, ebből adódóan hasonló válaszlépéseket kell tenni.
Maradva Donald Trump koncepciójánál: az Egyesült Államok elnöke szerint a jövő védelmi rendszerének, a – részben űrbéli – Aranykupolának a megvalósításához szükség van a szigetre. Bár az erre vonatkozó rendelet szövege egyetlen országot sem nevez meg konkrétan, Gregory M. Guillot, az amerikai Északi Parancsnokság parancsnoka (ez felelős az Egyesült Államok kontinentális részének és Alaszkának a védelméért, valamint Kanada, Mexikó és a Bahamák védelmével való koordinációért) kongresszusi meghallgatásokon megerősítette azt, ami már korábban is egyértelműen benne volt a levegőben. A fenyegetés az Egyesült Államok „ellenfeleitől” érkezhet:
- Oroszországtól,
- Kínától,
- Észak-Koreától és
- Irántól.
Ezzel összefüggésben január 17-én, szombaton Trump először fogalmazott teljesen egyértelműen: Grönland „elengedhetetlen” az Aranykupola maximális hatékonyságának eléréséhez.
Valóban nem csak az ásványkincsekről lehet szó
Grönland megszerzése kapcsán a lehetséges amerikai motivációk között dobogós helyen szerepelnek a sziget értékes ásványkincsei, melyek a klímaváltozás hatásai miatt fokozatosan egyre könnyebben hozzáférhetővé válnak a kitermeléshez. Érdemes ugyanakkor megemlíteni, hogy maga Trump nem igazán erről, hanem a sziget stratégiai jelentőségéről, geopolitikai fontosságáról beszélt az amerikai érdekek szemszögéből. A kifejezett gazdasági vonatkozások kapcsán elsősorban az Északi-sarkvidék teherhajózásban betöltött, egyre nagyobb jelentősége inkább az a szempont, ami az amerikai elnöktől elhangzott.
Több száz milliárd dollárt ér majd a rendszer, amihez Grönland is kell
Vélhetően nem okoz meglepetést az a kijelentés, hogy az Aranykupola költségei óriásiak lesznek, és egyelőre nem világos, hogyan valósul meg a finanszírozása a projektnek úgy, hogy Trump mandátuma végére (2029. január) minden elkészüljön. Az amerikai Kongresszus eddig 24,4 milliárd dollárt különített el a tervezésre.
A Fehér Ház szerint a teljes beruházás 175 milliárd dollárba kerül majd, a Kongresszus költségvetési hivatala szerint azonban az összeg meghaladhatja az 500 milliárd dollárt is.
Eltérések vannak a várható rendszerbe állítás dátumában is, azt a neves elemzőközpont, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központja (CSIS) csak 2035-re várja.
De mit keres ebben az egészben Grönland? Trump kijelentésén túl egyelőre nincsenek részletes magyarázatok erre. Annyi sejthető, hogy a szigeten megfigyelőrendszereket, esetleg légvédelmi bázisokat telepítenének az amerikaiak.
A grönlandi ásványkincsek pontos értékét egyelőre nem lehet meghatározni, részben azért, mert azokat nem térképezték fel maradéktalanul, illetve egyelőre ez nem is lehetséges. Miközben több százezer unciányi aranyat, 36 millió tonna ritkaföldfémet (ebből egyelőre 1,5 millió tonna, amennyi bizonyítottan gazdaságosan kitermelhető), urániumot és más fontos nyersanyagokat sejtenek a földben. A durva, közelítő becslések alapján a teljes értékük több száz milliárd dollár, esetleg ezer milliárd dollár lehet.
Az Aranykupola az Izraelt védő Vaskupola mintájára készül, ám annál jóval nagyobb hatékonyságot ígér. Míg az izraeli rendszer elsősorban rövid és közepes hatótávolságú rakéták elfogására van hangolva, az amerikai változat célja az lenne, hogy nagy távolságból – akár az űrből – indított fegyvereket is észleljen és megsemmisítsen, legyen szó lapos röppályán haladó cirkálórakétákról vagy parabolaívben repülő ballisztikus rakétákról. Az elképzelés egy összetett, többrétegű architektúrán alapul, ahogy azt a kongresszusi iratok is rögzítik. Az Aranykupola nem a meglévő védelmi infrastruktúrák kiváltására szolgál. Épp ellenkezőleg: a cél a védelmi háló megerősítése és a reagálóképesség növelése.