Az arktiszi feszültség egyre fokozódik: Grönland miatt törhet ki az újabb háború

A 2024-ben újraválasztott Donald Trump Grönland kérdését szinte azonnal napirendre tűzte, az elnök többször is nyilvánosan kifejezte szándékát a sziget megvásárlására, vagy ellenőrzésének megszerzésére. Nem zárta ki a katonai vagy gazdasági kényszer alkalmazását sem, amely szinte precedens nélküli nyomásgyakorlást jelentett egy NATO-szövetséges ellen. Ez a retorika éles diplomáciai válságot váltott ki, mivel Grönland, bár autonóm státusszal rendelkezik, formálisan a Dán Királyság része.

Grönland a NATO tagja, így a szövetség védelmi garanciái rájuk is érvényesek

Az amerikai érdeklődés Grönland iránt nem új keletű, de a 21. században új dimenziókat nyert

A grönlandi kérdés nem csupán szuverenitási vita, hanem szélesebb geopolitikai átrendeződés tünete, amely az amerikai expanzionizmus újjáéledését és a transzatlanti kapcsolatok alapvető átértékelését hozhatja magával – mutat rá az Oeconomus elemzése. Koppenhága válasza a példátlan külpolitikai kihívásra kettős volt. Egyrészt a Frederiksen-kormány egyértelműen és kompromisszumok nélkül vállalta a konfliktust Washington szándékaival szemben. Mette Frederiksen miniszterelnök kategorikusan elutasította Grönland át- vagy eladását, és 2026. január 6-án egyértelműen figyelmeztette Washingtont: „Ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy katonailag megtámad egy másik NATO-országot, akkor minden véget ér – beleértve a NATO-t és így a második világháború vége óta fennálló biztonságot.” bár a kijelentés talán túlzó abból a szempontból, hogy az amerikai lépés nem vezetne a NATO teljes felbomlásához (hiszen ahhoz a tagoknak egyenként kellene kilépnie), de mindenképpen jelentősen meggyengítené a katonai szövetséget. A dán kormány sikeresen mobilizálta európai szövetségeseit: az Északi Tanács tagállamai, az Európai Unió vezetői és hét európai kormányfő közös nyilatkozatban hangsúlyozták a területi integritás és szuverenitás elvét. Ez az európai szolidaritás demonstrálni igyekezett az európai egységet.

Másrészt azonban Dánia nem szakított az Egyesült Államokkal, hanem tudatosan mélyítette védelmi együttműködését Washingtonnal. A NATO-n belül vállalta a 3,5%-os védelmi kiadások korai 2029-re történő teljesítését, jóval a 2035-ös határidő előtt. Összesen több mint hatmilliárd dollárral erősítette meg arktikus katonai képességeit, amelyek közvetlenül az amerikai biztonsági aggályokra válaszolnak. 2025-ben döntött az F-35-ös vadászgépek számának további növeléséről és további amerikai gyártású képességek beszerzéséről.