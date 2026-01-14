Az arktiszi feszültség egyre fokozódik: Grönland miatt törhet ki az újabb háború

A 2024-ben újraválasztott Donald Trump Grönland kérdését szinte azonnal napirendre tűzte, az elnök többször is nyilvánosan kifejezte szándékát a sziget megvásárlására, vagy ellenőrzésének megszerzésére. Nem zárta ki a katonai vagy gazdasági kényszer alkalmazását sem, amely szinte precedens nélküli nyomásgyakorlást jelentett egy NATO-szövetséges ellen. Ez a retorika éles diplomáciai válságot váltott ki, mivel Grönland, bár autonóm státusszal rendelkezik, formálisan a Dán Királyság része.
Az amerikai érdeklődés Grönland iránt nem új keletű, de a 21. században új dimenziókat nyert
A grönlandi kérdés nem csupán szuverenitási vita, hanem szélesebb geopolitikai átrendeződés tünete, amely az amerikai expanzionizmus újjáéledését és a transzatlanti kapcsolatok alapvető átértékelését hozhatja magával – mutat rá az Oeconomus elemzése. Koppenhága válasza a példátlan külpolitikai kihívásra kettős volt. Egyrészt a Frederiksen-kormány egyértelműen és kompromisszumok nélkül vállalta a konfliktust Washington szándékaival szemben. Mette Frederiksen miniszterelnök kategorikusan elutasította Grönland át- vagy eladását, és 2026. január 6-án egyértelműen figyelmeztette Washingtont: „Ha az Egyesült Államok úgy dönt, hogy katonailag megtámad egy másik NATO-országot, akkor minden véget ér – beleértve a NATO-t és így a második világháború vége óta fennálló biztonságot.” bár a kijelentés talán túlzó abból a szempontból, hogy az amerikai lépés nem vezetne a NATO teljes felbomlásához (hiszen ahhoz a tagoknak egyenként kellene kilépnie), de mindenképpen jelentősen meggyengítené a katonai szövetséget. A dán kormány sikeresen mobilizálta európai szövetségeseit: az Északi Tanács tagállamai, az Európai Unió vezetői és hét európai kormányfő közös nyilatkozatban hangsúlyozták a területi integritás és szuverenitás elvét. Ez az európai szolidaritás demonstrálni igyekezett az európai egységet.
Másrészt azonban Dánia nem szakított az Egyesült Államokkal, hanem tudatosan mélyítette védelmi együttműködését Washingtonnal. A NATO-n belül vállalta a 3,5%-os védelmi kiadások korai 2029-re történő teljesítését, jóval a 2035-ös határidő előtt. Összesen több mint hatmilliárd dollárral erősítette meg arktikus katonai képességeit, amelyek közvetlenül az amerikai biztonsági aggályokra válaszolnak. 2025-ben döntött az F-35-ös vadászgépek számának további növeléséről és további amerikai gyártású képességek beszerzéséről.
Ez a stratégia a „szuverenitás-védelmi együttműködés” paradoxonját testesíti meg: Dánia hajlandó növelni függőségét az Egyesült Államoktól és az amerikai védelmi technológiától, miközben kategorikusan elutasítja a területi integritás sérelmét. A logika „egyszerű”: a védelmi együttműködés mélyítése remélhetőleg növeli Dánia értékét Washington szemében, mint megbízható szövetséges, amely viszont megnehezíti Trump számára a katonai vagy gazdasági kényszer alkalmazását egy olyan ország ellen, amely pontosan azt teszi, amit az amerikai elnök követel – növeli védelmi kiadásait és arktikus jelenlétét.
A következő hónapok, de akár napok kulcskérdése lesz, hogy Dánia képes lesz-e egyensúlyt találni a szuverenitás védelme és a transzatlanti szövetség fenntartása között.
Az arktikus régió növekvő stratégiai jelentősége minden bizonnyal további kihívásokat fog generálni, amelyekre Koppenhágának kreatív és hatékony válaszokat kell találnia. A dán külpolitika rugalmassága, a szoros európai koordináció, a NATO iránti fokozott elkötelezettség és a nemzetközi jog elveihez való ragaszkodás együttesen alkotják azt a komplex eszköztárát, amellyel Dánia navigálni próbál ebben a példátlanul bonyolult geopolitikai környezetben. A venezuelai katonai akció után azonban egyértelmű, hogy Trump hajlandó radikális lépésekre, és a dán stratégiának folyamatosan alkalmazkodnia kell ehhez az előre nem látható és veszélyes új valósághoz. Hogy ez miként valósul meg a gyakorlatban, azt Marc Rubio amerikai külügyminiszter dán és grönlandi kollégájával folytatott eheti találkozójukon fogjuk látni ismét.
Grönland megvásárlásának ötlete nem volt teljesen példa nélküli
Az Egyesült Államok már 1946-ban is próbálkozott vele 100 millió dollárért, sikertelenül. A hidegháború ekkor még nem kezdődött el, így vélhetően az amerikai ajánlat mögött sem a várható a szovjet fenyegetés állt, hanem az a felismerés, hogy Európa és Észak-Amerika között a leggyorsabb kapcsolatot a szigeten levő bázisok biztosították. A transzkontinentális repülésre képes utasszállítók és katonai repülőgépek megjelenéséig, Grönland jelentette a megállót a két kontinens között közlekedő repülőjáratoknak. A vásárlás elutasítása mellett Koppenhága teljes körű együttműködést kezdeményezett Washingtonnal, amelynek eredményeként született meg 1951-ben a szigetről szóló kétoldalú védelmi megállapodás. Ez gyakorlatilag szabad kezet adott az Egyesült Államoknak, hogy katonai bázisokat, kikötőket, reptereket működtessen igényeinek megfelelően, a dán hatóságok minimális felügyelete mellett.
Trump grönlandi ambíciója mögött összetett motivációk állnak
Trump két érvet hangoztat:
- egyrészt a nemzeti biztonság védelme, különösen a kínai és orosz befolyással szemben az arktikus térségben,
- másrészt gazdasági érdekek, elsősorban a kritikus ásványkincsek és ritka földfémek kitermelése.
míg Trump adminisztrációjában három különböző frakció verseng a Grönland-kérdésben.
- A „biztonsági szakértők” (köztük Marco Rubio külügyminiszter és Mike Waltz volt nemzetbiztonsági tanácsadó) elsősorban a kínai és orosz arktikus jelenlét ellensúlyozását tartják fontosnak, de nem támogatják az annexiót.
- A „pénzemberek” (Howard Lutnick kereskedelmi miniszter és különböző üzletemberek) a nyersanyag-kitermelésben látnak lehetőséget és profitot.
- A „MAGA-szárny” (Trump, J.D. Vance alelnök, Donald Trump Jr.) azonban egyértelműen az amerikai territórium bővítését szorgalmazza.
Kizárólagos gazdasági területek az Északi-sarkvidéken:
Tény, hogy a sziget stratégiai jelentősége többrétű: az Északi-sarkvidék olvadó jege új hajózási útvonalakat nyit meg, Grönland gazdag ásványkincsekben, különösen ritka földfémekben, amelyek kritikusak a modern technológiák számára, és katonai szempontból kulcsfontosságú a Pituffik/Thule légibázis, amely az amerikai űr- és rakétavédelmi rendszer része. Kína növekvő jelenléte az arktikus régióban szintén növeli Grönland geopolitikai értékét Washington szemében. Az Egyesült Államok attól tart, hogy kínai befektetések és infrastruktúra-projektek veszélyeztethetik amerikai biztonsági érdekeit a térségben. Dánia ebben a kontextusban próbál egyensúlyozni a grönlandi gazdasági fejlődés támogatása és a nyugati biztonsági érdekek megóvása között.