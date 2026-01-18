Donald Trump bekeményített – ez már nem csak Grönlandról szól

Dánia, Norvégia, Svédország, Franciaország, Németország, Nagy-Britannia, Hollandia és Finnország számíthat a vámra - írta a közösségi hálón közzétett posztjában az amerikai elnök. A tarifa június 1-jétől 25 százalékra emelkedik, ha nincs megállapodást Grönland Egyesült Államok által történő teljes körű megvásárlásáról. A Politico információi szerint összehívták az EU-nagykövetek rendkívüli ülését mára Brüsszelbe, hogy megvitassák Donald Trump amerikai elnök bejelentését. Az európai vezetők elítélték a vámfenyegetéseket, mint amelyek aláássák a transzatlanti kapcsolatokat, és szolidaritást vállaltak Dániával, egységes választ adva a nemzetközi jog és szuverenitás védelmére ezzel a „példátlan” nyomással szemben.

Donald Trump amerikai elnök februártól 10 százalékos vámmal sújtana nyolc európai országot, amely ellenzi a Grönland feletti amerikai ellenőrzést

Fotó: AFP

Az európai vezetők elutasítják a Grönland miatti vámokat

Az Amerikai Egyesült Államok nyitott, hogy megkezdje a tárgyalást Dániával és/vagy másokkal ezen országok közül, amelyek „sokat kockáztatnak annak ellenére, hogy sokat tettünk értük” – írta Truth Social közösségi oldalán Donald Trump.

Trump a tervek szerint kedden a davosi világgazdasági fórumra utazik, ahol várhatóan találkozik az európai vezetőkkel.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke óvott Trump fenyegetésétől. „A vámtarifák aláássák a transzatlanti kapcsolatokat és veszélyes lefelé vezető spirál kockázatát rejtik magukban” – írta a közösségi hálón. Hozzátette: Európa egységes, és „kész lesz fenntartani a szuverenitását”.

Emmanuel Macron francia elnök elutasította Trump közlését. „Sem megfélemlítés, sem fenyegetések nem befolyásolnak bennünket, akár Ukrajnában, akár Grönlandon, akár bárhol a világon, ahol ilyen helyzetekkel találjuk szembe magunkat” – írta Macron az X közösségi oldalon. „A vámtarifákkal fenyegetés elfogadhatatlan és ebben a helyzetben nincs helyük” – tette hozzá. „Az európai országok egységesen és egyeztetve fognak reagálni.”

Lars Lokke Rasmussen dán külügyminiszter az AFP francia hírügynökségnek küldött üzenetében meglepetését fejezte ki Trump fenyegetése miatt. „A grönlandi katonai jelenlét megerősítésének, amelyre az elnök utal, pontosan az Északi-sarkvidék biztonságának a megerősítése a célja” – írta a dán külügyminiszter, aki szerdán a grönlandi külügyminiszter társaságában találkozott D. J. Vance amerikai alelnökkel és Marco Rubio külügyminiszterrel.