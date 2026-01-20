Szenzáció: rendkívül ritka kék gyémántot találtak, 13 milliárd forintot érhet

A nyers kő hivatalos tömege 41,82 karát (a karát a drágaköveknél nem a tisztaság, hanem a tömeg mértékegysége), és az úgynevezett IIb típusú gyémántok közé tartozik – ez a kategória a természetes gyémántok kevesebb mint 0,1 százalékát teszi ki, azaz nagyon ritkán előforduló példányról van szó. A kék gyémántot a dél-afrikai Cullinan-bányában találták, amely a világ kiemelkedően fontos gyémántlelőhelye, számos világhírű, különleges gyémánt került elő onnan.

A Petra Diamonds vállalat által közreadott kép a fantasztikus, 42 karátos gyémántról, mely akár 40 millió dollárt (kb. 13,4 milliárd forint) is érhet

Fotó: Petra Diamonds

Az évtized gyémántleletévé és válhat a csodálatos kék kő

Paul Zimnisky, független iparági elemző a Mining.com-nak elmondta: a gyémánt még az élvonalbeli, különleges és ritka leletek között is kivételesnek számít.

„Ez a lenyűgöző kő minden valószínűség szerint a modern történelem legnagyobb, kiváló minőségű, élénk kék típusú gyémántja lehet, és könnyedén érhet több tízmillió dollárt.

Akár ennek az évtizednek legfontosabb gyémántleletévé is válhat

– fogalmazott Zimnisky. A IIb típusú gyémántok jellegzetes kék színüket a bór kismértékű jelenlétének köszönhetik, amely elnyeli a melegebb színárnyalatokat. Az ilyen méretű és minőségű kövek rendkívül ritkák.

A bányaipari vállalat Petra Diamonds közlése szerint a szakértők jelenleg is elemzik a gyémántot, hogy meghatározzák az optimális csiszolási módot, valamint azt, mikor kerülhet piacra.

Történelmi drágakövek készültek a dél-afrikai gyémántbánya ékességeiből

A Cullinan bánya régóta híres arról, hogy ikonikus gyémántokat ad a világnak, és a 10 karátnál nagyobb, élénk kék színű gyémántok rendszeresen rekordárakon kelnek el az aukciókon. Ezekről a rendkívüli jelentőségű gyémántokról, megtalálásukról és későbbi értékesítésükről az Origón is beszámolunk. A Petra 2019-ben egy 20 karátos kék gyémántot értékesített.

A De Beers Cullinan Blue 2022-ben 57,5 millió dollárért cserélt gazdát. Ezt követte a Mediterranean Blue, egy 10 karátos drágakő, amelyet egy 31,94 karátos nyers kőből csiszoltak ki, és amelyet 2025 májusában Genfben 21,5 millió dollárért értékesítettek.

Már 2016-ban is történelmi rekord született:

a 14,62 karátos Oppenheimer Blue 56,8 millió svájci frankért kelt el a Christie’s genfi árverésén, ezzel világrekordot állítva fel az élénk kék jelésű gyémántok között;

ugyanebben az évben egy 24,18 karátos, intenzív kék gyémánt a Cullinanból 25 millió dollárért talált vevőre, szintén Genfben.

Zimnisky szerint a mostani lelet tovább erősíti a Cullinan bánya egyedülálló státuszát a globális bányászati iparágban.