Szenzáció: rendkívül ritka kék gyémántot találtak, 13 milliárd forintot érhet

A nyers kő hivatalos tömege 41,82 karát (a karát a drágaköveknél nem a tisztaság, hanem a tömeg mértékegysége), és az úgynevezett IIb típusú gyémántok közé tartozik – ez a kategória a természetes gyémántok kevesebb mint 0,1 százalékát teszi ki, azaz nagyon ritkán előforduló példányról van szó. A kék gyémántot a dél-afrikai Cullinan-bányában találták, amely a világ kiemelkedően fontos gyémántlelőhelye, számos világhírű, különleges gyémánt került elő onnan.
Az évtized gyémántleletévé és válhat a csodálatos kék kő
Paul Zimnisky, független iparági elemző a Mining.com-nak elmondta: a gyémánt még az élvonalbeli, különleges és ritka leletek között is kivételesnek számít.
„Ez a lenyűgöző kő minden valószínűség szerint a modern történelem legnagyobb, kiváló minőségű, élénk kék típusú gyémántja lehet, és könnyedén érhet több tízmillió dollárt.
Akár ennek az évtizednek legfontosabb gyémántleletévé is válhat
– fogalmazott Zimnisky. A IIb típusú gyémántok jellegzetes kék színüket a bór kismértékű jelenlétének köszönhetik, amely elnyeli a melegebb színárnyalatokat. Az ilyen méretű és minőségű kövek rendkívül ritkák.
A bányaipari vállalat Petra Diamonds közlése szerint a szakértők jelenleg is elemzik a gyémántot, hogy meghatározzák az optimális csiszolási módot, valamint azt, mikor kerülhet piacra.
Történelmi drágakövek készültek a dél-afrikai gyémántbánya ékességeiből
A Cullinan bánya régóta híres arról, hogy ikonikus gyémántokat ad a világnak, és a 10 karátnál nagyobb, élénk kék színű gyémántok rendszeresen rekordárakon kelnek el az aukciókon. Ezekről a rendkívüli jelentőségű gyémántokról, megtalálásukról és későbbi értékesítésükről az Origón is beszámolunk. A Petra 2019-ben egy 20 karátos kék gyémántot értékesített.
A De Beers Cullinan Blue 2022-ben 57,5 millió dollárért cserélt gazdát. Ezt követte a Mediterranean Blue, egy 10 karátos drágakő, amelyet egy 31,94 karátos nyers kőből csiszoltak ki, és amelyet 2025 májusában Genfben 21,5 millió dollárért értékesítettek.
Már 2016-ban is történelmi rekord született:
- a 14,62 karátos Oppenheimer Blue 56,8 millió svájci frankért kelt el a Christie’s genfi árverésén, ezzel világrekordot állítva fel az élénk kék jelésű gyémántok között;
- ugyanebben az évben egy 24,18 karátos, intenzív kék gyémánt a Cullinanból 25 millió dollárért talált vevőre, szintén Genfben.
Zimnisky szerint a mostani lelet tovább erősíti a Cullinan bánya egyedülálló státuszát a globális bányászati iparágban.
A Pretoriától északkeletre fekvő Cullinan bánya várhatóan a 2040-es évekig termelésben marad, és továbbra is a Petra egyik legfontosabb eszköze.
Lendületet hozhat a kék gyémánt megtalálása egy nehéz időszakban
A különleges gyémánt megtalálása olyan időszakban történt, amikor a gyémántipart gyenge kereslet, gazdasági bizonytalanság, valamint a laboratóriumban előállított kövek egyre erősödő versenye sújtja. Ezek a körülmények számos bányavállalatot költségcsökkentésre, termelés-visszafogásra és szerkezeti átalakításokra kényszerítettek. Ezekkel a kérdésekkel részletesebben az Origón is több cikkben foglalkoztunk.
Zimnisky úgy véli, a nagy visszhangot kiváltó lelet ritka pozitívum egy megviselt ágazat számára.
„Ez mindenképpen jó hír egy olyan gyémántipar számára, amelyet az elmúlt években minden oldalról támadások értek. Az ilyen kövek körüli publicitás végső soron azokat a gyémántokat is eladja, amelyeket az átlagos vásárlók vesznek meg” – mondta az elemző arra utalva, hogy a gyémántpiac végső soron elsősorban az átlagosnak tekinthető kövek értékesítéséről szól, melyeket az ékszeripar mellett különböző iparágakban is hasznosítanak.