Fellángolt a vita arról, megmentette-e Taylor Swift a gyémántpiacot

A gyémántok már nem úgy ragyonak, mint régen, s miként megírtuk, a gyémántpiac egyik legfontosabb beszállító országa pedig a GDP-jén érzi a piaci nehézségeket - ez csak két hír, illetve értékelés a gyémántipar elmúlt évéből, amelyek arra mutatnak rá, hogy valami nincs rendben a mind gazdasági, mind történelmi, mind kulturális szempontból jelentős beágyazottsággal bíró ágazat körül. Nem csak fényesen ragyogó kövekről, hanem az ipar számára szállított természetes gyémántokról is szó van, melyek helyét egyre inkább átveszik a laborban növesztett változatok. Ám 2025-ben az ágazat szempontjából fontosnak tűnő fejlemény történt: eljegyezték a popzene jelenleg legsikeresebb női előadóját, Taylor Swiftet. A megtépázott gyémántipar egyes szereplői szerint a popikon többet tehetett a természetes gyémántok iránti érdeklődés újjáélesztéséért, mint évek marketingkampányai együttvéve.

Taylor Swift amerikai énekes-dalszerző tavalyi eljegyzése érezhetően kedvező hatást gyakorolt a természetes gyémántok piacára

Fotó: MATT WINKELMEYER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Laborgyémántok és természetes gyémántok: előtérben az előbbiek

A globális gyémántüzletág mély válságban van: a gyenge kereslet, a geopolitikai bizonytalanság és a laboratóriumban előállított gyémántok rohamos térnyerése – egyes népszerű ékszermárkák elköteleződése azok mellett – egyszerre szorítják sarokba az iparágat. A mesterséges kövek kémiailag és látványra is azonosak a bányászott gyémántokkal, ám jóval olcsóbbak.

Ráadásul az ékszerpiacon is egyre nagyobb teret hódítanak a laborgyémántok.

Az Egyesült Államokban ma már az eljegyzési gyűrűk több mint felében laboratóriumi gyémánt található

– derül ki a The Knot esküvői portál adataiból. Ez meredek növekedés 2019 óta. Az árak pedig a kínai és indiai túlkínálat miatt beszakadtak: egy egykarátos, mesterséges szoliter akár 150 dollárért is megvásárolható a Walmartban, miközben az árkülönbség a természetes kövekhez képest elérheti a 90 százalékot. Ugyanakkor ezeknek a köveknek a másodlagos piaci értéke lényegesen alacsonyabb:

tömeggyártható jellegük miatt gyakran akár 40 százalékot is veszítenek az eredeti árból, szemben a ritka természetes gyémántokkal.

A mesterséges gyémántok elsődleges piacának erősödése ugyanakkor a bányavállalatokra és a gyémántlelőhelyeknek otthont adó országokra súlyos csapást mért. Botswana, a világ legnagyobb természetesgyémánt-exportőre termeléscsökkentésre és elbocsátásokra kényszerült a bevételek visszaesése miatt. A De Beers-szel közös vállalata, a Debswana becslések szerint 2025-ben akár 40 százalékkal is visszafogta a kitermelést.

A De Beers maga mintegy 2 milliárd dollár értékű eladatlan készletet halmozott fel, úgy, hogy már 2023-ban több mint 10 százalékkal csökkentette árait, és több mint ezer munkahely megszüntetését jelentette be.

Anyavállalata, az Anglo American a kanadai Teck Resources-szal tervezett egyesülése részeként az üzletág eladását fontolgatja.