Fellángolt a vita arról, megmentette-e Taylor Swift a gyémántpiacot

A gyémántok már nem úgy ragyonak, mint régen, s miként megírtuk, a gyémántpiac egyik legfontosabb beszállító országa pedig a GDP-jén érzi a piaci nehézségeket - ez csak két hír, illetve értékelés a gyémántipar elmúlt évéből, amelyek arra mutatnak rá, hogy valami nincs rendben a mind gazdasági, mind történelmi, mind kulturális szempontból jelentős beágyazottsággal bíró ágazat körül. Nem csak fényesen ragyogó kövekről, hanem az ipar számára szállított természetes gyémántokról is szó van, melyek helyét egyre inkább átveszik a laborban növesztett változatok. Ám 2025-ben az ágazat szempontjából fontosnak tűnő fejlemény történt: eljegyezték a popzene jelenleg legsikeresebb női előadóját, Taylor Swiftet. A megtépázott gyémántipar egyes szereplői szerint a popikon többet tehetett a természetes gyémántok iránti érdeklődés újjáélesztéséért, mint évek marketingkampányai együttvéve.
Laborgyémántok és természetes gyémántok: előtérben az előbbiek
A globális gyémántüzletág mély válságban van: a gyenge kereslet, a geopolitikai bizonytalanság és a laboratóriumban előállított gyémántok rohamos térnyerése – egyes népszerű ékszermárkák elköteleződése azok mellett – egyszerre szorítják sarokba az iparágat. A mesterséges kövek kémiailag és látványra is azonosak a bányászott gyémántokkal, ám jóval olcsóbbak.
Ráadásul az ékszerpiacon is egyre nagyobb teret hódítanak a laborgyémántok.
Az Egyesült Államokban ma már az eljegyzési gyűrűk több mint felében laboratóriumi gyémánt található
– derül ki a The Knot esküvői portál adataiból. Ez meredek növekedés 2019 óta. Az árak pedig a kínai és indiai túlkínálat miatt beszakadtak: egy egykarátos, mesterséges szoliter akár 150 dollárért is megvásárolható a Walmartban, miközben az árkülönbség a természetes kövekhez képest elérheti a 90 százalékot. Ugyanakkor ezeknek a köveknek a másodlagos piaci értéke lényegesen alacsonyabb:
tömeggyártható jellegük miatt gyakran akár 40 százalékot is veszítenek az eredeti árból, szemben a ritka természetes gyémántokkal.
A mesterséges gyémántok elsődleges piacának erősödése ugyanakkor a bányavállalatokra és a gyémántlelőhelyeknek otthont adó országokra súlyos csapást mért. Botswana, a világ legnagyobb természetesgyémánt-exportőre termeléscsökkentésre és elbocsátásokra kényszerült a bevételek visszaesése miatt. A De Beers-szel közös vállalata, a Debswana becslések szerint 2025-ben akár 40 százalékkal is visszafogta a kitermelést.
A De Beers maga mintegy 2 milliárd dollár értékű eladatlan készletet halmozott fel, úgy, hogy már 2023-ban több mint 10 százalékkal csökkentette árait, és több mint ezer munkahely megszüntetését jelentette be.
Anyavállalata, az Anglo American a kanadai Teck Resources-szal tervezett egyesülése részeként az üzletág eladását fontolgatja.
A globális gyémántiparban szintén nagyon jelentős orosz Alrosa nyeresége közel 80 százalékkal zuhant, több kulcsfontosságú lelőhelyen felfüggesztette a termelést, ami végül a vártnál kedvezőbb évzárást tett lehetővé. A kisebb bányavállalatok közül többen csődvédelmet kértek vagy teljesen bezárták bányáikat.
A kormányok és a termelők most kapkodva próbálják megvédeni az ágazat jelentőségét. A Luandai Megállapodás keretében Botswana, Angola és más országok vállalták, hogy éves gyémántbevételeik 1 százalékát egy globális kampányra fordítják a természetes kövek iránti kereslet élénkítésére.
Így robbant be Taylor Swift eljegyzési gyűrűje
Ebben a borús környezetben csapott le kulturális sokkhatásként Swift eljegyzési gyűrűje. Taylor Swift eljegyzése így nem várt lendületet adhatott a piacnak, mivel követőinek egy része mindenben igyekszik másolni az előadót, így vásárlásaiban is – no meg annak reményében, hogy hamarosan maga is gyémántgyűrűt kap (vagy húz) választottjától, mint amilyet Swift kapott jegyesétől.
A New York-i Kindred Lubeck ékszerész által tervezett darab egy nagyméretű, régi bányacsiszolású természetes gyémántot foglal kézzel gravírozott sárga aranyba. Ez éles ellentétben áll az elmúlt években népszerűvé vált letisztult, minimalista szoliter stílussal. Iparági becslések szerint a kő tömege hét és tíz karát között lehet (a drágaköveknél a karát a tömeg kifejezésére szolgáló egység). Miként az Origo megírta, a gyűrű nagyjából félmillió dollárt érhet.
Edahn Golan gyémántipari elemző szerint az úgynevezett „Swift-hatás” jól ismert mintát követ.
A hírességek stílusa régóta kulcsszerepet játszik bizonyos ékszertrendek és gyémántcsiszolások iránti figyelem felkeltésében, elég Jennifer Lopezre vagy Kobe Bryantre gondolni
– jegyezte meg a Mining.com portálnak adott értékelésében.
Paul Zimnisky, az egyik legismertebb független gyémántipari elemző elmondta: a hírességek eljegyzési gyűrűi mindig is pozitív figyelmet irányítottak a gyémántiparra. A Swift részére adott eljegyzési gyűrű jellemzői közé tartozik az úgynevezett old-mine csiszolás, ami a 18-19. századból származik, amikor a gyémántokat gyertyafénynél, kézzel formálták. Az eredmény vaskosabb fazetták és a modern briliáns csiszolásnál melegebb fényjáték.
Nem csak Taylor Swift, hanem Zendaya és Miley Cyrus is jelentős publicitást kapott az elmúlt évben mesébe illő gyémántgyűrűivel
– mondta Zimnisky. „Mindhárom ékszer nagy követ tartalmaz, mégis teljesen egyedi: Swift antik csiszolású gyémántja, Zendaya kelet-nyugati hatásokat tükröző, illetve Cyrus keretes megoldása.”
Taylor Swift eljegyzésének híre nem csak a ruházati kiskereskedelmet (tömegek vásároltak maguknak abból a ruhából, amit az eljegyzéséről közzétett fotóin viselt), hanem a tőzsdét is megmozgatta, mégis, nagyjából fél év távlatából úgy tűnik, hogy a gyémántipar lehet neki a leghálásabb.
Taylor Swift eljegyzési gyűrűje ebben a lapozható bejegyzésben látható:
Romantikus történeteket mesélnek a gyémántok, s ezekre még van igény
A korábban inkább a témában járatosabb gyűjtői réteg által kedvelt stílus Swift eljegyzésének nyilvánosságra kerülése után robbant be a közösségi médiában. „Micsoda gyémánt!” – írta akkor Al Cook, a De Beers vezérigazgatója a LinkedInen, emlékeztetve arra, hogy minden természetes gyémánt „egyedi és ősi kincs a Föld mélyéről”.
Az ékszerkereskedők szerint a figyelem újraélesztette az érdeklődést az antik jellegű kövek iránt, amelyek olyasmit kínálnak, amit a laboratóriumi gyémántok nehezen tudnak: ritkaságot és történetet. A New York-i gyémántnegyedben működő Sim Gems elnöke, Chirag Mehta szerint ügyfeleik egyre inkább olyan köveket keresnek, amelyek eltérnek a tömegtermelés csillogásától.
Egy marketingre épülő iparág számára így ez a fordulat alapvető fontosságú.
A gyémántok az érzelmekről, a romantikáról és az álmok eladásáról szólnak, és az iparág virágzik az ilyen PR-hatásoktól”
– hangsúlyozta Zimnisky, aki egyébként nem osztja azt a cikkünk elején hivatkozott megközelítést, ami szerint a gyémántok régről ismert kulturális jelentőségének leáldozott volna.
A laboratóriumi gyémántok tisztaságban és árban is erősen versenyképesek, de sokak szerint ezzel aláássák azt a százéves üzenetet a gyémántokról, amely az értéket a hibátlan, színtelen kövekkel azonosította.
A természetes gyémántok termelői most a ritkaságot inkább a karakter, a kor és az eredet felől közelítik meg, sőt, olyan korábban mellőzött barna vagy „texturált” köveket is felkarolnak.
Zimnisky szerint az új figyelem egyértelmű vásárlási trendváltással esik egybe. Nőtt az érdeklődés a nagyobb méretű természetes gyémántok iránt, különösen a fantázia csiszolások, például
- a hosszúkás,
- a marquise (mindkét végén hegyesedő) csiszolás, és
- az ovális formák esetében.
Az elmúlt év legkeresettebb köveivé a 2-4 karátos, hosszúkás formájúvá csiszolt kövek váltak.
Az, hogy Taylor Swift valóban „megmentheti-e” az iparágat, erősen kérdéses. Az viszont biztos, hogy gyűrűje olyasmit adott a természetes gyémántoknak, amire égető szükségük van: kulturális relevanciát. Egy olyan piacon, ahol a méret és a csillogás töredékáron elérhető a mesterséges darabok révén, a gyémántbányászok abban bíznak, hogy a romantika, az egyediség és a hírességek hatása továbbra is képes eladni a gyémántok köré szót régi eredetű, szentimentális történeteket.