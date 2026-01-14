Vége a tüdőt károsító, hormonrendszert megzavaró anyagok jelenlétének a gyerekjátékokban

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadását követően 2026. január 1-jén hatályba lépett az a szabályozáscsomag, amelynek középpontjában a gyermekek egészségének még hatékonyabb védelme áll. Bár a rendelet már hatályba lépett, az új szabályok gyakorlati alkalmazása 2030. augusztus 1-jétől válik kötelezővé. Ez időt ad a gyártóknak és forgalmazóknak az átállásra, miközben a szülők és gyerekek hosszú távon egy biztonságosabb, átláthatóbb játékpiac nyertesei lehetnek. A gyerekjátékok biztonságossága jelentősen növekedhet az új szabályok hatására.

Egységes és szigorú szabályozás lépett életbe az EU-ban a gyerekjátékokra vonatkozóan, mely drasztikus intézkedéseket hoz biztonságosságuk növelése érdekében (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Száműzik a káros vegyi anyagokat a gyerekjátékokból

Az új előírások célja, hogy a játékok valóban azt nyújtsák, amire szánjuk őket, gondtalan örömöt és biztonságos kikapcsolódást. Ennek érdekében az EU szigorúan fellép a káros vegyi anyagokkal szemben. Azokat az összetevőket, amelyekről kiderül, hogy veszélyt jelentenek az egészségre, azonnal kivonják a játékokból. Ide tartoznak többek között

a hormonrendszert megzavaró anyagok,

a tüdőt károsító vegyületek,

a bőrallergiát okozó összetevők, valamint

egyes szervekre ártalmas anyagok is.

A tilalom kiterjed a sokat vitatott per- és polifluor-alkil anyagokra (PFAS), valamint a biszfenolokra, miközben tovább erősíti a már eddig is érvényben lévő szabályokat a rákkeltő, genetikai károsodást vagy termékenységi problémákat okozó anyagokkal szemben.

Nagyon sok veszélyes gyerekjáték jut be az EU piacára

Megfogalmazható a kérdés, hogy miért van szükség az új EU-s szabályozásra? Valóban komoly veszélyt jelentenek a nem megbízható, esetleg kifejezetten egészségkárosító anyagot tartalmazó gyerekjátékok, illetve azok magas aránya? A rövid válasz az, hogy valóban. Ezt pedig az Európai Parlament oldalán megjelent tájékoztatás szerint onnan lehet tudni, hogy az Európai Unió gyorsriasztási rendszert működtet, amely lehetővé teszi az EU-tagállamok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein számára, hogy információkat cseréljenek a közös piacon forgalmazott, a fogyasztók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyes nem élelmiszeripari termékekről.