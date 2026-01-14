Vége a tüdőt károsító, hormonrendszert megzavaró anyagok jelenlétének a gyerekjátékokban

Az Európai Parlament és a Tanács elfogadását követően 2026. január 1-jén hatályba lépett az a szabályozáscsomag, amelynek középpontjában a gyermekek egészségének még hatékonyabb védelme áll. Bár a rendelet már hatályba lépett, az új szabályok gyakorlati alkalmazása 2030. augusztus 1-jétől válik kötelezővé. Ez időt ad a gyártóknak és forgalmazóknak az átállásra, miközben a szülők és gyerekek hosszú távon egy biztonságosabb, átláthatóbb játékpiac nyertesei lehetnek. A gyerekjátékok biztonságossága jelentősen növekedhet az új szabályok hatására.
Száműzik a káros vegyi anyagokat a gyerekjátékokból
Az új előírások célja, hogy a játékok valóban azt nyújtsák, amire szánjuk őket, gondtalan örömöt és biztonságos kikapcsolódást. Ennek érdekében az EU szigorúan fellép a káros vegyi anyagokkal szemben. Azokat az összetevőket, amelyekről kiderül, hogy veszélyt jelentenek az egészségre, azonnal kivonják a játékokból. Ide tartoznak többek között
- a hormonrendszert megzavaró anyagok,
- a tüdőt károsító vegyületek,
- a bőrallergiát okozó összetevők, valamint
- egyes szervekre ártalmas anyagok is.
A tilalom kiterjed a sokat vitatott per- és polifluor-alkil anyagokra (PFAS), valamint a biszfenolokra, miközben tovább erősíti a már eddig is érvényben lévő szabályokat a rákkeltő, genetikai károsodást vagy termékenységi problémákat okozó anyagokkal szemben.
Nagyon sok veszélyes gyerekjáték jut be az EU piacára
Megfogalmazható a kérdés, hogy miért van szükség az új EU-s szabályozásra? Valóban komoly veszélyt jelentenek a nem megbízható, esetleg kifejezetten egészségkárosító anyagot tartalmazó gyerekjátékok, illetve azok magas aránya? A rövid válasz az, hogy valóban. Ezt pedig az Európai Parlament oldalán megjelent tájékoztatás szerint onnan lehet tudni, hogy az Európai Unió gyorsriasztási rendszert működtet, amely lehetővé teszi az EU-tagállamok, valamint Norvégia, Izland és Liechtenstein számára, hogy információkat cseréljenek a közös piacon forgalmazott, a fogyasztók egészségét és biztonságát veszélyeztető veszélyes nem élelmiszeripari termékekről.
Az adatok szerint 2024-ben
- a kozmetikumok az első helyen álltak a leggyakrabban bejelentett termékek között (az összes riasztás 36 százalékával),
- a játékok a második helyen végeztek (az összes riasztás 15 százalékával).
Azt, hogy a veszélyes játékok kapcsán tendenciáról lehet beszélni, mutatja, hogy 2023-ban is a második leggyakrabban bejelentett termékkategória volt a játékoké (13 százalék, a kozmetikumok 32 százaléka mögött), míg 2022-ben az első helyen álltak (az összes riasztás 23 százalékával).
Jön a játékokhoz a digitális útlevél
A rendelet nemcsak szigorúbb, hanem modernebb is, mivel végrehajtást digitális eszközök segítik.
Az EU piacán forgalomba hozott minden játéknak rendelkeznie kell egy digitális termékútlevéllel, amely átlátható módon tartalmazza a biztonsági és megfelelőségi információkat.
Ezek az adatok QR-kódon vagy más online felületen keresztül a fogyasztók számára is könnyen elérhetők lesznek. Az online értékesített, illetve az EU-ba importált játékok esetében a vámhatóságok is ellenőrizhetik ezt a digitális dokumentumot.
Fontos megemlíteni azt is, hogy a rendelkezés alapján az új szabályozáson belül a fogyasztók védelme az online piactereken forgalmazott termékeknél is érvényesül. A Mayer Brown globális jogi szolgáltató értékelése szerint ugyanis azok gyerekjátékok, melyek nem tesznek eleget a biztonságra vonatkozó szabályozásnak, illegálisnak minősülnek.
Az üzenet az NKFH szerint egyértelmű: a jövő játékai nemcsak szórakoztatóak, hanem minden eddiginél nagyobb figyelemmel készülnek a gyermekek egészségére.
A szabályozás értelmében tilos lesz a játékokban hormonháztartást károsító, bőrszenzibilizáló és „örök” vegyi anyagokat (PFA-anyagokat) használni.
2023-ban 6,5 milliárd euró értékben került importált játék az EU piacára, 80 százalékuk Kínából.
Fontos kiemelni, hogy a gyermekek védelme a tavaly ősszel bejelentett, hét pontból álló fogyasztóvédelmi cselekvési terv egyik hangsúlyos pillére. Ennek szellemében az NKFH és a szakmai irányítása alatt működő kormányhivatalok 2026-ban is elkötelezetten dolgoznak azon, hogy a legkiszolgáltatottabb fogyasztói csoport biztonságát és jogait a lehető legmagasabb szinten biztosítsák.