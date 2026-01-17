Mennyi a gyerektartás 2026-ban? Súlyos tévhitek forognak, tisztázzuk a költségeket!

Az apák gyakran alulbecsülik a gyerek gondozásának költségét, az anyák néha sokkal többet szeretnének, mint ami indokolt és életszerű, az ügyvédek abban tudnak segíteni, hogy a felek egy elfogadható megállapodással menjenek a válóperes tárgyalásra. Ennek részleteiről kérdezte az Origo dr. Túry Dániel Miklós ügyvédet. Mennyi az elvárható gyerektartás? – lássuk a részleteket.

A gyerektartás összege körül sok tévhit van (Fotó: Shutterstock)

Mennyi a korrekt gyerektartás?

Erre a kérdésre egyértelmű válasz nem létezik – mondta dr. dr. Túry Dániel Miklós – mert a gyermektartás megállapítása rengeteg tényezőtől függ.

Ha muszáj konkrét választ adni, akkor egy átlagos kiskamasznál egy átlagos Budapesti fizetés mellett Budapesten az átlagos gyermektartás 100 ezer forint. Legalábbis mostanában egygyermekes családoknál nagyon gyakran ezt az összeget állapítják meg”

– fűzte hozzá. Kiemelte: a régebben megállapított gyermektartások ennél lényegesebb alacsonyabbak, illetve az országban megyénként is változik a gyakorlat. „Tapasztalataim szerint vidéken kevesebbet állapítanak meg, például a tatabányai bíróságon kifejezetten alacsony gyermektartásokkal találkozom.

Ma ötvenezer forintnál kevesebb gyermektartást csak kivételes esetben állapítanak meg, ha a gyermek tartásra kötelezett szülő valamiért rendkívül hátrányos szociális helyzetben van.

Mindig felmerül az a kérdés is, hogy mennyi a gyermektartásdíj maximuma, az viszont nem lehet több mint a gyermeknek az indokolt szükséglete” – foglalta össze.

Mit tartalmaz a gyerektartás, milyen költségeket kell számolni?

Elsősorban méltányosan, peren kívül lenne célszerű megállapodni egymással, a megállapodást egyezségbe foglalva kérni a bírósági jóváhagyást – magyarázta az ügyvéd. Nem elég a felek írásbeli megállapodása, ez csak akkor lesz végrehajtható, ha az bírósági közokiratba kerül. Ha nem sikerült megállapodni, akkor a bíróság fogja ezt megtenni. Mindenekelőtt megállapítja, hogy mennyi az indokolt szükségletnek a mértéke. „Az indokolt szükséglet azt jelenti, hogy mennyibe kerül eltartani a gyereket egy hónapban. Ide tartoznak:

a lakhatáshoz,

étkezéshez,

ruházkodáshoz,

fejlesztéshez kapcsolódó költségek.

Általában egy kamasznál Budapesten egy hónapban száznyolcvanezer forint körül szokott lenni, de ezen költségeket minden esetben egyedileg kell megállapítani és nagyon sok dologtól függhet, például:

betegség,

ételérzékenység,

kell-e fejlesztés,

lakhatási költség többek között.

dr. Túry Dániel Miklós hoozzátette: ezt követően a bíróság köteles felmérni mindkettő szülőnek az anyagi és jövedelmi helyzetét. Ez azt jelenti, hogy fel kell mérni, mennyi a valós befolyó bevétel egy hónapban, mindkettő oldalon milyen anyagi javak állnak a felek rendelkezésére, milyen kiadásokkal kell havonta számolniuk. Mindezeknek a figyelembevételével dönti el, hogy az indokolt szükségleteket a felek között milyen arányban osztja el. Természetesen a bíróság figyelemmel van arra is, hogy a családi pótlék és családi adókedvezmény összege csökkenti az indokolt szükségleteknek a mértékét.