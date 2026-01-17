Mennyi a gyerektartás 2026-ban? Súlyos tévhitek forognak, tisztázzuk a költségeket!

Az apák gyakran alulbecsülik a gyerek gondozásának költségét, az anyák néha sokkal többet szeretnének, mint ami indokolt és életszerű, az ügyvédek abban tudnak segíteni, hogy a felek egy elfogadható megállapodással menjenek a válóperes tárgyalásra. Ennek részleteiről kérdezte az Origo dr. Túry Dániel Miklós ügyvédet. Mennyi az elvárható gyerektartás? – lássuk a részleteket.
Mennyi a korrekt gyerektartás?
Erre a kérdésre egyértelmű válasz nem létezik – mondta dr. dr. Túry Dániel Miklós – mert a gyermektartás megállapítása rengeteg tényezőtől függ.
Ha muszáj konkrét választ adni, akkor egy átlagos kiskamasznál egy átlagos Budapesti fizetés mellett Budapesten az átlagos gyermektartás 100 ezer forint. Legalábbis mostanában egygyermekes családoknál nagyon gyakran ezt az összeget állapítják meg”
– fűzte hozzá. Kiemelte: a régebben megállapított gyermektartások ennél lényegesebb alacsonyabbak, illetve az országban megyénként is változik a gyakorlat. „Tapasztalataim szerint vidéken kevesebbet állapítanak meg, például a tatabányai bíróságon kifejezetten alacsony gyermektartásokkal találkozom.
Ma ötvenezer forintnál kevesebb gyermektartást csak kivételes esetben állapítanak meg, ha a gyermek tartásra kötelezett szülő valamiért rendkívül hátrányos szociális helyzetben van.
Mindig felmerül az a kérdés is, hogy mennyi a gyermektartásdíj maximuma, az viszont nem lehet több mint a gyermeknek az indokolt szükséglete” – foglalta össze.
Mit tartalmaz a gyerektartás, milyen költségeket kell számolni?
Elsősorban méltányosan, peren kívül lenne célszerű megállapodni egymással, a megállapodást egyezségbe foglalva kérni a bírósági jóváhagyást – magyarázta az ügyvéd. Nem elég a felek írásbeli megállapodása, ez csak akkor lesz végrehajtható, ha az bírósági közokiratba kerül. Ha nem sikerült megállapodni, akkor a bíróság fogja ezt megtenni. Mindenekelőtt megállapítja, hogy mennyi az indokolt szükségletnek a mértéke. „Az indokolt szükséglet azt jelenti, hogy mennyibe kerül eltartani a gyereket egy hónapban. Ide tartoznak:
- a lakhatáshoz,
- étkezéshez,
- ruházkodáshoz,
- fejlesztéshez kapcsolódó költségek.
Általában egy kamasznál Budapesten egy hónapban száznyolcvanezer forint körül szokott lenni, de ezen költségeket minden esetben egyedileg kell megállapítani és nagyon sok dologtól függhet, például:
- betegség,
- ételérzékenység,
- kell-e fejlesztés,
- lakhatási költség többek között.
dr. Túry Dániel Miklós hoozzátette: ezt követően a bíróság köteles felmérni mindkettő szülőnek az anyagi és jövedelmi helyzetét. Ez azt jelenti, hogy fel kell mérni, mennyi a valós befolyó bevétel egy hónapban, mindkettő oldalon milyen anyagi javak állnak a felek rendelkezésére, milyen kiadásokkal kell havonta számolniuk. Mindezeknek a figyelembevételével dönti el, hogy az indokolt szükségleteket a felek között milyen arányban osztja el. Természetesen a bíróság figyelemmel van arra is, hogy a családi pótlék és családi adókedvezmény összege csökkenti az indokolt szükségleteknek a mértékét.
Óriási tévhit van a gyerektartásról
Ideális esetben a különélő szülő fizeti a nagyobbik részét az indokolt szükségletnek, mivel a gondozó szülő a gyermek természetbeni gondozásával vállalja a feladatok oroszlánrészét. Eloszlatott egy tévhitet is az ügyvéd:
a gondozó szülőnek nem kell ugyanannyi összeget hozzátenni a gyermektartáshoz, mint amennyit a különélő szülő fizetett, ezt sokan félreértik.
Gyakran a különélő szülők el akarják számoltatni a gondozó szülőt a gyermektartás felhasználásával kapcsolatban, erre sincs lehetőség, a gondozó szülő tetszés szerint költheti el az összeget.
Telnek az évek, változnak a körülmények
Ha a válás utáni években jelentősen változnak a szülők anyagi körülményei, felmerülhet a kérdés, hogy kell-e újratárgyalni a gyerektartás összegét. Az ügyvéd elmondta, általános szabály, hogy ha a gyermektartásdíj meghatározásának alapjául szolgáló körülményekben olyan változás következett be, hogy a tartás változatlan teljesítése valamelyik fél lényeges jogi érdekét sérti, a tartás mértékének vagy szolgáltatása módjának a megváltoztatását lehet kérni. Nem kérheti a megállapodáson alapuló tartás megváltoztatását az a fél, akinek a körülmények megváltozásának lehetőségével a megállapodás időpontjában számolnia kellett, vagy akinek a körülmények megváltozása felróható. Elsősorban akkor szoktak a felek emelést kérni, ha sok év eltelt és nagyon megnőttek a gyermek költségei vagy nem telt el sok idő, de bekövetkezett egy drasztikus előre nem várt változás ( pl. betegség) ami miatt szintén megnőttek a költségek. „Önmagában csak azért, mert a különélő szülő anyagi helyzete javult, gyermektartásdíj emelést nem lehet kérni. De ha a különélő szülő olyan helyzetbe került önhibáján kívül, ami miatt a gyermektartás fizetése lehetetlenné vált a számára önhibájából, kérheti akár a csökkentését” – tisztázta a szakértő.
Hogyan lehet elkerülni a hibákat?
A legnagyobb probléma az ilyen perekben az, hogy Magyarországon nagyon sokan feketén dolgoznak, és a bejelentett jövedelmük nem egyenlő a valós jövedelemmel – mutatott rá az ügyvéd. „A bíróságnak figyelemmel kell lennie arra, hogy mennyi a különélő szülő jövedelme és nem állapíthat meg olyan magas gyermektartást amit az ő jövedelméből lehetetlen lenne megfizetni. Tehát hogyha van egy építési vállalkozó, aki minimálbérre van bejelentve, de valójában milliókat keres, akkor a gyermektartást követelő szülő kerül abba a helyzetbe, hogy a bíróság részére bizonyítania kell azt hogy a különélő szülőnek mennyi a valós jövedelme – fűzte hozzá. Amennyiben ez nem sikerül, abban az esetben a bíróság nem tud korrekt gyermektartást megállapítani. Kiemelte az is: ez sok helyzetben hatalmas nehézséget okoz, néha fogalma sincs a gondozó szülőnek, hogy a szülő párja milyen munkát végez, hol dolgozik, és mit csinál. Ilyen helyzetekben szélsőséges esetben még magánnyomozó igénybevételére is sor szokott kerülni. A megállapodásnál arra is érdemes figyelni, hogy infláció követő módon érdemes a gyermektartást megállapítani és visszamenőleg csak 6 hónapra követelhető az elmaradt gyermektartás – összegezte dr. Túry Dániel Miklós.