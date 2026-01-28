Erre számíthatnak a gyermekeket fenyegető árukkal kereskedők és a skinfluencerek

Kibővült körben és új alapokra helyezett működéssel folytatja tevékenységét a Piacfelügyeleti Munkacsoport, amely 2026. január 27-én tartotta meg idei első ülését - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A testület fontos szerepet tölt be a kormány piacfelügyeleti politikájának végrehajtásában, biztosítva, hogy a kormányzati célkitűzések – különösen a gyermekek és a családok védelme – ezen a területen is érvényesülhessenek.

A gyermekek számára aggályos összetételű szépészeti termékeket reklámozó úgynevezett „skinfluencerek” jelenségével is foglalkozott a munkacsoport Fotó: NGM

A munkacsoport összetétele is bővült: új tagként csatlakozott a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint az Agrárminisztérium. Emellett kulcsszereplőként jelen van a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH), amelynek tevékenysége jelentős mértékben hozzájárul a veszélyes termékek nagyobb arányú kiszűréséhez.

Fókuszban a gyermekek és a családok védelme

A közleményben kiemelték, hogy 2025-ben az NKFH szakmai irányítása alatt álló kormányhivatalok összesen 3 365 piacfelügyeleti ellenőrzést folytattak le. A feltárt jogsértések miatt 239 229 000 forint piacfelügyeleti bírságot szabtak ki, ami egyértelmű figyelmeztetés minden érintett vállalkozás számára a jogszabályok betartására. A hatóság határozottan lép fel minden olyan visszaéléssel szemben, amely a fogyasztók biztonságát kockáztatja.

Az NKFH két akkreditált laboratóriummal rendelkezik, amelyek 2025-ben közel 3 500 vizsgálatot végeztek el. A mechanikai és villamos szilárdsági vizsgálatok során a minták 79%-a kifogásolt volt. Az ellenőrzések egyik legfontosabb következménye, hogy az ilyen veszélyes termékek nem maradhatnak a piacon.

Az ülésen minden piacfelügyeleti hatáskörrel rendelkező hatóság beszámolt a 2025. évi tevékenységéről, eredményeiről, valamint ismertette a 2026-ra kitűzött céljait. A tanácskozás fő témái között szerepelt a veszélyes termékek hazánkba jutásának megakadályozása érdekében a magyar piacfelügyeleti hatóságok és a vámhatóság együttműködésének továbbfejlesztése, valamint a vámriasztások rendszerének hatékonyabbá tétele.

Kiemelt figyelmet kapott az elektronikus kereskedelem térnyerésével járó kockázatok csökkentése is, különösen a harmadik országokból érkező rossz minőségű termékekkel kapcsolatos intézkedési lehetőségek megvitatása.

Emellett a munkacsoport foglalkozott az új típusú kihívásokkal is, például a gyermekek számára aggályos összetételű szépészeti termékeket reklámozó úgynevezett „skinfluencerek” jelenségével, és az erre adható hatósági válaszlépésekkel.