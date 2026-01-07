Jócskán megugrottak a belépőárak a fővárosi gyógyfürdőkben

Új belépőárak léptek életbe a budapesti gyógyfürdőkben szerdától. A fővárosi intézmények többségét üzemeltető Budapest Gyógyfürdői és Hévizei (BGYH) Zrt. korábban azt ígérte: a történelmi, főként külföldiek által látogatott fürdőkben lesz nagyobb az áremelés, miközben a hazai vendégek által használt egységekben mérsékeltebb marad a drágulás. A friss árlisták alapján azonban az ígéret csak részben teljesült.

A Széchenyi gyógyfürdő csak kisebb mértékben emelt az árain / Fotó: BGYH

Új év, új árak a gyógyfürdőkben

A Palatinus esetében januárban nem változtak a belépők árai, ahogy a Zsigmondy Klubkártyával megvásárolható jegyek ára sem emelkedett. A kedvezményes jegyek jellemzően kisebb mértékben drágultak, több esetben 4–5 százalék körüli emeléssel. A legdrágább budapesti gyógyfürdő továbbra is a Rudas, ahol a mindenzónás belépő hétköznap 12 ezer, hétvégén 15 ezer, kiemelt időszakban 16 ezer forintba kerül. A törökfürdő-belépő ára 8000 forint, ami a korábbihoz képest több mint 14 százalékos emelést jelent.

A Széchenyi Gyógyfürdőben mérsékeltebb a drágulás: a normál szekrényes belépő ára hétköznap 13 200, hétvégén 14 800 forint, a kiemelt időszakos jegy 15 800 forint. A drágulás itt jellemzően 5-6 százalék körüli. A Lukács Gyógyfürdőben ugyanakkor jelentős áremelés történt a teljes árú jegyeknél: a felnőtt belépő hétköznap 7 ezer hétvégén 8 ezer forint, ami 14-17 százalékos drágulást jelent.

A Dandár Gyógyfürdőben ennél is nagyobb az ugrás: a felnőtt napijegy hétvégén már 4 ezer forint, a komplex belépő pedig 5 ezer forint, ami egyes jegytípusoknál 25 százalékos áremelést jelent.

A Csillaghegyi fürdőben a komplex jegy ára hétköznap 6200, hétvégén 6600 forint, a Pesterzsébeti Gyógyfürdőben a komplex felnőtt belépő hétköznap 5600, hétvégén 6400 forint. A Paskál Gyógyfürdőben a felnőtt jegy hétköznap 4500, hétvégén 5500 forintba kerül.

Megmaradtak a kedvezmények

Az áremelések ellenére a BGYH fenntartotta a részben tavaly nyáron bevezetett kedvezményrendszert. Továbbra is elérhetők:

a diák- és nyugdíjas kedvezmények,

az időkorlátos reggeli és esti belépők,

a félárú vagy csökkentett árú jegyek egyes napokon,

a Budapest Kártyával igénybe vehető kedvezmények,

valamint a bérletes konstrukciók.

Zárva a Gellért, kérdéses a finanszírozás

A budapesti fürdők közül továbbra is zárva tart a Gellért Gyógyfürdő, amely 2025. október 1-jétől felújítás miatt nem fogad vendégeket. A BGYH tájékoztatása szerint a várható újranyitás időpontja továbbra is 2028, a beruházást pedig részben hitelből fedezné a fürdőtársaság.