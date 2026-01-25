Gyönyörű, vadonatúj járművek erősítik a VOLÁN-buszflottát – képek

A járműpark frissítése országos léptékű: Győr-Moson-Soprontól Békésig több vármegyében jelennek meg az új autóbuszok, érezhetően javítva a helyi és helyközi közlekedés színvonalát – közölte Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalán vasárnap.

Újabb félezer vadonatúj autóbusz erősíti a VOLÁN-flottát Fotó: MÁV

2026 nyarán már minden autóbusz légkondicionált lesz

„Egy XXI. századi autóbuszflotta épül ki. Az egyéni közlekedéssel árban és minőségben is versenyképes közösségi közlekedés kiépítése a Volánnál óriási lépésekkel halad, ennek köszönhetően 2026 nyarán már minden autóbuszunk légkondicionált lesz, és egyre több települést érünk el akadálymentes járatokkal. 2027 végéig az autóbuszflottánk fejlődése előtt nincs akadály, a járműfiatalítás fókuszát a vasútra helyezzük, több mint 100 vadonatúj motorvonat beszerzését készítjük elő" – írta Hegyi Zsolt.

A forgalomba álló Credobus Econell Next típusú autóbuszok a mai európai elvárásoknak megfelelő műszaki színvonalat képviselnek

A járművek Euro VI emissziós besorolású, alacsony fogyasztású dízelmotorral készülnek, amely egyszerre szolgálja a környezetvédelmi szempontokat és az üzemeltetési költségek csökkentését. Mindemellett alacsony belépésű kivitelűek, amely a gyorsabb és kényelmesebb utascserét támogatja. A korszerű autóbuszok klimatizált utastérrel, modern utastájékoztató rendszerrel, valamint üléspáronként elhelyezett USB-csatlakozókkal, LED-világítással és ergonomikus ülésekkel felszereltek, így megfelelnek a mai utaselvárásoknak mind komfort, mind funkcionalitás tekintetében. A vezetőtámogató és biztonsági rendszerek – többek között fejlett fék- és menetstabilizáló megoldások – a közlekedésbiztonságot és a kiszámítható üzemeltetést szolgálják.

Fotó: MÁV

Fotó: MÁV

Fotó: MÁV

A járművek magyarországi gyártása nemcsak iparpolitikai szempontból jelentős, hanem az üzemeltetés biztonsága miatt is: a gyors szervizháttér és a hosszú távon biztosított alkatrészellátás hozzájárul a megbízható mindennapi közlekedéshez. A MÁV Személyszállítási Zrt. számára kiemelt előny, hogy az egységes típuscsalád hatékonyabb karbantartást, rugalmasabb járműkiadást és kiszámíthatóbb üzemeltetést tesz lehetővé országos szinten.

Az 1000 autóbuszos flottamegújítási program célja, hogy a következő években érzékelhetően fiatalodjon az országos autóbusz-állomány, és az utasok egyre több viszonylaton találkozzanak korszerű, kényelmes és környezetkímélő járművekkel.

A most megkezdett 120 darabos lehívás újabb lépés abba az irányba, hogy a közösségi közlekedés valódi, versenyképes alternatívát jelentsen a mindennapi utazások során. A teljes MÁV-csoport és ezen belül a MÁV Személyszállítási Zrt. elkötelezett amellett, hogy a flotta megújításával, a szolgáltatások fejlesztésével és az üzemeltetés stabilitásának erősítésével biztonságosabb, kiszámíthatóbb és utasbarátabb közlekedést biztosítson Magyarországon – írták a A MÁV-csoport közleményében.