2026-ban a legfontosabb a biztonság, a kiszámíthatóság, a stabilitás és a fejlődés. Az orosz-ukrán háború tovább folytatódik, nincs béke, Európa pedig sodródik ebbe a háborúba, ezért nagyon sok ország háborús gazdaságra váltott – mondta Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szerdai Facebook-videójában. Magyarország sem a háborúba nem szeretne belépni, sem pedig háborús gazdaságra nem szeretne átváltani – tette hozzá, megjegyezve: mi a békegazdaságot hisszük, hogy az a legfontosabb, és kimaradunk a háborúból, így a pénzt nem Ukrajnára vagy a fegyverkezésre költjük, hanem a családokra, nyugdíjasokra és a vállalkozásokra.

Az a legfontosabb, hogy kimaradunk a háborúból, így a pénzt a családokra, nyugdíjasokra és a vállalkozásokra költjük. / Fotó: Unsplash

Háborús gazdaság helyett az emberek támogatása a cél

Hogyan tesszük mindezt? – tette fel a kérdést a tárcavezető, hangsúlyozva: a kormány célja, hogy a családok és a nyugdíjasok zsebében minél több pénz legyen. Ezért emeljük a béreket. A minimálbér 11 százalékkal tud emelkedni januártól, a garantált bérminimum pedig 7 százalékkal. Rámutatott, hogy az adócsökkentéseken és a transzfereken keresztül a nettó bérek is emelkednek.

Január 1-jétől bevetzették a kétgyerekes anyák,

tavaly októbertől pedig a háromgyerekes anyák

adómentességét. Januártól megduplázták a családi adókedvezményt, bevezették az egymillió forintos otthontámogatási kedvezményt az állami dolgozóknak – sorolta Nagy Márton.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a nettó bérek emelkedésén túl a reálbér-emelkedés a legfontosabb. Ennek kapcsán kiemete: az infláció letörése folytatódik, az árrésstopok működnek. Ebből fog kialakulni az, hogy továbbra is képesek vagyunk a gazdaságban 5 százalék fölötti reálbéreket biztosítani – fogalmazott a miniszter.

90 milliárddal kevesebb közterhet kell befizetnie a vállalkozásoknak

Egyúttal felhívta a figyelmet, hogy a vállalkozóknak a magánszektorban ezt ki kell gazdálkodniuk. Ezért szavai szerint a háborús környezet és a német gazdaság gyengélkedése miatt a vállalkozások támogatása is szükséges. Számukra biztosítják a 3 százalékos fix Széchenyi kártya programot.

Tőke- és 1 + 1 beruházásösztönző programot indítottunk, ami igencsak sikeres – húzta alá Nagy Márton. Mint mondta: e területen is adócsökkentést hajtottak végre, több, mint 90 milliárd forint értékben csökkentették a vállalkozók adóterheit január 1-től tette hozzá.