Hétezer milliárd forintba kerülhet Trump új, világverő hadihajóiból az első

2 órája
Olvasási idő: 8 perc
Az amerikai haditengerészet tervezett új „Trump-osztályú” csatahajóinak első egysége akár 22 milliárd dollárba is kerülhet – derül ki egy friss, előzetes elemzésből. Ezzel a hajó minden idők egyik legdrágább amerikai hadihajójává válhat. Donald Trump egyik törekvése az, hogy megerősítse, bővítse, valamint fejlessze az amerikai haditengerészeti erőket, hogy az Egyesült Államok megtarthassa erőfölényét a világ óceánjain.
hadihajóköltséghajóosztályDonald Trump

Az Egyesült Államok eddigi történetének legdrágább hadihajója lehet az újonnan, az első abba tartozó hajóért bevezetett Trump-hajóosztály hadihajója, melynek megépítése akár 22 milliárd dollárt (kb. 7,3 ezer milliárd forint) is felemészthet. A kezdeti költségbecslést Eric Labs, a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) haditengerészeti elemzője ismertette egy virginiai haditengerészeti konferencián. Labs hangsúlyozta: a végleges ár nagymértékben függ olyan, egyelőre meg nem hozott döntésektől, mint a hajó vízkiszorítása, a legénység létszáma és a fegyverzet összetétele. A legoptimistább forgatókönyv szerint is legalább 15,1 milliárd dolláros költséggel kell számolni.

Donald Trump amerikai elnök nem mond le Grönlandról, hadihajó
Donald Trump amerikai elnök szerint a róla elnevezett új hadihajó osztály hajói minden eddiginél erősebbek lennének
Fotó: Mandel Ngan / AFP

Drága mulatság a világverő hadihajóké, de brutális erőt képviselhetnek

A Bloomberg beszámolója szerint a tervek arról szólnak, hogy az irányított rakétákkal felszerelt csatahajó 

kétszer akkora lenne, mint bármely cirkáló vagy romboló, amelyet az Egyesült Államok a második világháború óta épített.

Ugyanakkor mérete még így is csak körülbelül egyharmada lenne a Gerald R. Ford repülőgép-hordozónak, amely jelenleg a legdrágább amerikai hadihajó: azt 2017-ben adták át, mintegy 13 milliárd dolláros költséggel.

Labs arra is figyelmeztetett, hogy az amerikai hajóépítő ipar strukturális gyengeségei – köztük a szakképzett munkaerő hiánya és az ellátási lánc problémái – tovább növelhetik a végső árat. Az elemző szerint 

a hajóosztályba később megépülő testvérhajók átlagos költsége 10 és 15 milliárd dollár között alakulhat példányonként, számos tényezőtől függően.

Donald Trump elnök decemberben, a floridai Mar-a-Lagóban jelentette be az új hadihajó terveit. Elmondása szerint a csatahajó a „Golden Fleet” („Aranyflotta”) nevű program része lenne, amely az amerikai hajóépítés újjáélesztését és a haditengerészet átfogó megújítását célozza.

Trump elnök a hajóról készített látványtervvel:

Washington nem enged a tengeri dominanciából

Az amerikai elnök korábban élesen bírálta az amerikai védelmi ipart a késedelmes és a költségek túllépéssel megvalósuló fegyverbeszerzések miatt, ugyanakkor úgy fogalmazott: a Trump-osztályú hajók „drágábbak lesznek, de jelentőségükben és erejükben össze sem hasonlíthatók” más hadieszközökkel. 

„Az elnök világosan fogalmazott: vissza kell állítanunk amerikai tengerészeti ipari erőnket, és jelezte számomra, hogy haditengerészeti miniszterként az a dolgom, hogy felvértezzem tengerészeinket a történelem legjobb hajóival a tengeri harc megnyerésére” – ezt John C. Phelan, haditengerészeti miniszter jelentette ki még decemberben az amerikai haditengerészet egyik portálja szerint, arra utalva, hogy a Fehér Házban stratégiai fontosságúnak ítélik meg a tengeri fölény megtartását, elsősorban a hadiflottáját szintén folyamatosan bővítő Kínával szemben.

Az új csatahajó-osztályt úgy tervezték, hogy felülmúljon bármely hasonló külföldi ellenséges hajóosztályt, és a haditengerészet erejének központi eleme legyen. A hajók mérete háromszorosa egy Arleigh Burke-osztályú rombolónak, masszív váza félelmetes tűzerővel szerelhető fel, emellett 

  • a nagyobb rakétatárakat,  
  • a hagyományos Prompt Strike hiperszonikus rakéták, és 
  • a földfelszíni célpontok elleni nukleáris robbanófejjel szerelt rakéták indításának képességét is megkapják.

Jelenleg azonban a csatahajó még csupán koncepció szintjén létezik. A mar-a-lagói eseményen bemutatott egyik poszteren egy művészi látványterv szerepelt: 

az USS Defiant névre keresztelt, áramvonalas hadihajó háborgó tengeren halad, miközben fedélzetéről lézersugár csap ki, a háttérben pedig egy találatot kapott célpont füstje látható.

Az esemény idején közzétett – majd később eltávolított – haditengerészeti adatlap szerint a hajó vízkiszorítása körülbelül 35 ezer tonna lenne, fedélzetén pedig akár 850 fős legénység szolgálhatna. A dokumentum arra is utalt, hogy a csatahajót nukleáris robbanófejjel szerelt rakétákkal, Tomahawk cirkálórakétákkal, hiperszonikus fegyverekkel és lézerfegyverekkel is felszerelhetnék.

 

