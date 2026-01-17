Hétezer milliárd forintba kerülhet Trump új, világverő hadihajóiból az első

Az Egyesült Államok eddigi történetének legdrágább hadihajója lehet az újonnan, az első abba tartozó hajóért bevezetett Trump-hajóosztály hadihajója, melynek megépítése akár 22 milliárd dollárt (kb. 7,3 ezer milliárd forint) is felemészthet. A kezdeti költségbecslést Eric Labs, a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) haditengerészeti elemzője ismertette egy virginiai haditengerészeti konferencián. Labs hangsúlyozta: a végleges ár nagymértékben függ olyan, egyelőre meg nem hozott döntésektől, mint a hajó vízkiszorítása, a legénység létszáma és a fegyverzet összetétele. A legoptimistább forgatókönyv szerint is legalább 15,1 milliárd dolláros költséggel kell számolni.

Donald Trump amerikai elnök szerint a róla elnevezett új hadihajó osztály hajói minden eddiginél erősebbek lennének

Fotó: Mandel Ngan / AFP

Drága mulatság a világverő hadihajóké, de brutális erőt képviselhetnek

A Bloomberg beszámolója szerint a tervek arról szólnak, hogy az irányított rakétákkal felszerelt csatahajó

kétszer akkora lenne, mint bármely cirkáló vagy romboló, amelyet az Egyesült Államok a második világháború óta épített.

Ugyanakkor mérete még így is csak körülbelül egyharmada lenne a Gerald R. Ford repülőgép-hordozónak, amely jelenleg a legdrágább amerikai hadihajó: azt 2017-ben adták át, mintegy 13 milliárd dolláros költséggel.

Labs arra is figyelmeztetett, hogy az amerikai hajóépítő ipar strukturális gyengeségei – köztük a szakképzett munkaerő hiánya és az ellátási lánc problémái – tovább növelhetik a végső árat. Az elemző szerint

a hajóosztályba később megépülő testvérhajók átlagos költsége 10 és 15 milliárd dollár között alakulhat példányonként, számos tényezőtől függően.

Donald Trump elnök decemberben, a floridai Mar-a-Lagóban jelentette be az új hadihajó terveit. Elmondása szerint a csatahajó a „Golden Fleet” („Aranyflotta”) nevű program része lenne, amely az amerikai hajóépítés újjáélesztését és a haditengerészet átfogó megújítását célozza.

Trump elnök a hajóról készített látványtervvel:

Washington nem enged a tengeri dominanciából

Az amerikai elnök korábban élesen bírálta az amerikai védelmi ipart a késedelmes és a költségek túllépéssel megvalósuló fegyverbeszerzések miatt, ugyanakkor úgy fogalmazott: a Trump-osztályú hajók „drágábbak lesznek, de jelentőségükben és erejükben össze sem hasonlíthatók” más hadieszközökkel.