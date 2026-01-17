Hétezer milliárd forintba kerülhet Trump új, világverő hadihajóiból az első

Az Egyesült Államok eddigi történetének legdrágább hadihajója lehet az újonnan, az első abba tartozó hajóért bevezetett Trump-hajóosztály hadihajója, melynek megépítése akár 22 milliárd dollárt (kb. 7,3 ezer milliárd forint) is felemészthet. A kezdeti költségbecslést Eric Labs, a Kongresszusi Költségvetési Hivatal (CBO) haditengerészeti elemzője ismertette egy virginiai haditengerészeti konferencián. Labs hangsúlyozta: a végleges ár nagymértékben függ olyan, egyelőre meg nem hozott döntésektől, mint a hajó vízkiszorítása, a legénység létszáma és a fegyverzet összetétele. A legoptimistább forgatókönyv szerint is legalább 15,1 milliárd dolláros költséggel kell számolni.
Drága mulatság a világverő hadihajóké, de brutális erőt képviselhetnek
A Bloomberg beszámolója szerint a tervek arról szólnak, hogy az irányított rakétákkal felszerelt csatahajó
kétszer akkora lenne, mint bármely cirkáló vagy romboló, amelyet az Egyesült Államok a második világháború óta épített.
Ugyanakkor mérete még így is csak körülbelül egyharmada lenne a Gerald R. Ford repülőgép-hordozónak, amely jelenleg a legdrágább amerikai hadihajó: azt 2017-ben adták át, mintegy 13 milliárd dolláros költséggel.
Labs arra is figyelmeztetett, hogy az amerikai hajóépítő ipar strukturális gyengeségei – köztük a szakképzett munkaerő hiánya és az ellátási lánc problémái – tovább növelhetik a végső árat. Az elemző szerint
a hajóosztályba később megépülő testvérhajók átlagos költsége 10 és 15 milliárd dollár között alakulhat példányonként, számos tényezőtől függően.
Donald Trump elnök decemberben, a floridai Mar-a-Lagóban jelentette be az új hadihajó terveit. Elmondása szerint a csatahajó a „Golden Fleet” („Aranyflotta”) nevű program része lenne, amely az amerikai hajóépítés újjáélesztését és a haditengerészet átfogó megújítását célozza.
Trump elnök a hajóról készített látványtervvel:
Washington nem enged a tengeri dominanciából
Az amerikai elnök korábban élesen bírálta az amerikai védelmi ipart a késedelmes és a költségek túllépéssel megvalósuló fegyverbeszerzések miatt, ugyanakkor úgy fogalmazott: a Trump-osztályú hajók „drágábbak lesznek, de jelentőségükben és erejükben össze sem hasonlíthatók” más hadieszközökkel.
„Az elnök világosan fogalmazott: vissza kell állítanunk amerikai tengerészeti ipari erőnket, és jelezte számomra, hogy haditengerészeti miniszterként az a dolgom, hogy felvértezzem tengerészeinket a történelem legjobb hajóival a tengeri harc megnyerésére” – ezt John C. Phelan, haditengerészeti miniszter jelentette ki még decemberben az amerikai haditengerészet egyik portálja szerint, arra utalva, hogy a Fehér Házban stratégiai fontosságúnak ítélik meg a tengeri fölény megtartását, elsősorban a hadiflottáját szintén folyamatosan bővítő Kínával szemben.
Az új csatahajó-osztályt úgy tervezték, hogy felülmúljon bármely hasonló külföldi ellenséges hajóosztályt, és a haditengerészet erejének központi eleme legyen. A hajók mérete háromszorosa egy Arleigh Burke-osztályú rombolónak, masszív váza félelmetes tűzerővel szerelhető fel, emellett
- a nagyobb rakétatárakat,
- a hagyományos Prompt Strike hiperszonikus rakéták, és
- a földfelszíni célpontok elleni nukleáris robbanófejjel szerelt rakéták indításának képességét is megkapják.
Jelenleg azonban a csatahajó még csupán koncepció szintjén létezik. A mar-a-lagói eseményen bemutatott egyik poszteren egy művészi látványterv szerepelt:
az USS Defiant névre keresztelt, áramvonalas hadihajó háborgó tengeren halad, miközben fedélzetéről lézersugár csap ki, a háttérben pedig egy találatot kapott célpont füstje látható.
Az esemény idején közzétett – majd később eltávolított – haditengerészeti adatlap szerint a hajó vízkiszorítása körülbelül 35 ezer tonna lenne, fedélzetén pedig akár 850 fős legénység szolgálhatna. A dokumentum arra is utalt, hogy a csatahajót nukleáris robbanófejjel szerelt rakétákkal, Tomahawk cirkálórakétákkal, hiperszonikus fegyverekkel és lézerfegyverekkel is felszerelhetnék.