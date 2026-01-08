Von der Leyent zsebre vágták, és az sem mindegy, hogy kik

Fabio De Masi német európai parlamenti képviselő keresetet nyújtott be az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Törvényszékén. A politikus azzal vádolja Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy nem tájékoztatott megfelelően a hadipari szereplőkkel fenntartott kapcsolatairól – olvasható az Euractivon.
Csak részben és késedelmesen reagált a hadipari kapcsolatait firtató kérdésekre Von der Leyen
A portál tudósítása szerint De Masi beadványa formálisan nem Von der Leyen személye, hanem az Európai Bizottság ellen irányul. A kereset ugyanakkor azt állítja, hogy az elnök megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét, amely szerint köteles válaszolni az Európai Parlament megkereséseire. A BSW társelnöke szerint Von der Leyen csak részben és késedelmesen válaszolt arra a hivatalos adatigénylésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta a fegyveripar képviselőivel folytatott találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és egyéb kommunikációra vonatkozott.
De Masi azt is kifogásolta, hogy a bizottsági elnök mindössze néhány találkozót említett – köztük egy „stratégiai párbeszédet” védelmi vállalatokkal és egy iparági vacsorát –, míg más esetekben csupán általánosságban hivatkozott
- az átláthatósági nyilvántartásokra,
- sajtóközleményekre és
- közösségi médiás bejegyzésekre.
Eközben elmaradt a kifejezetten kért információk megadása
- a telefonhívásokról,
- e-mailekről és
- egyéb levelezésekről.
Von der Leyent korábban már marasztalták el amiatt, hogy információkat tartott vissza a sajtótól. Májusban az EU Törvényszéke kimondta, hogy az Európai Bizottság jogellenesen utasította el a The New York Times kérelmét, hogy megismerhesse a koronavírus-járvány idején az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokat. Korábban, még német védelmi miniszterként Von der Leyent azzal is megvádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul magántanácsadók szerződtetésével.
A Bundeswehr beszerzési botrányától a Pfizer-ügyig Ursula von der Leyent ismételten rossz gazdálkodással és iratok törlésével hozták összefüggésbe
– írta De Masi sajtóközleményében.
Von der Leyen ismét a homályba menekül a személyét érintő kellemetlen kérdések elől
Az Euractivnak nyilatkozva De Masi elmondta: a bizottsági elnök nem adott egyértelmű választ arra, hogy voltak-e további kapcsolatai a védelmi ipar képviselőivel azokon túl, amelyeket hivatalosan nyilvánosságra hoztak. „Lehet, hogy a bírósági eljárás során azt fogja állítani, hogy nem voltak más kapcsolódási pontok, de én csak arra támaszkodhatok, amit mond” – fogalmazott. „Ha pedig erre nem válaszol, az hiányos válasz.”
„Mindig meghagyja ezt a homályosságot, mert így azt gondolja: »Ha nyitva hagyom, akkor senki sem tud felelősségre vonni« – tette hozzá. – Ez a módszere, ezért fordultam bírósághoz.”
Az Európai Bizottság szóvivője az Euractivnak elmondta, hogy a „bizottság határozottan nem osztja De Masi jogi álláspontját, ugyanakkor teljes mértékben joga van ahhoz, hogy az általa kifogásolt közigazgatási döntést bíróság vizsgálja felül”. A keresetet még tavaly karácsony előtt nyújtották be, ám elsőként szerdán számolt be róla a dpa német hírügynökség.