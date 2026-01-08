Von der Leyent zsebre vágták, és az sem mindegy, hogy kik

Fabio De Masi német európai parlamenti képviselő keresetet nyújtott be az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Törvényszékén. A politikus azzal vádolja Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy nem tájékoztatott megfelelően a hadipari szereplőkkel fenntartott kapcsolatairól – olvasható az Euractivon.

A hadipari vállalkozásokkal fenntartott kapcsolatairól kell számot adnia a bizottság elnökének az EU Törvényszékén / Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Csak részben és késedelmesen reagált a hadipari kapcsolatait firtató kérdésekre Von der Leyen

A portál tudósítása szerint De Masi beadványa formálisan nem Von der Leyen személye, hanem az Európai Bizottság ellen irányul. A kereset ugyanakkor azt állítja, hogy az elnök megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét, amely szerint köteles válaszolni az Európai Parlament megkereséseire. A BSW társelnöke szerint Von der Leyen csak részben és késedelmesen válaszolt arra a hivatalos adatigénylésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta a fegyveripar képviselőivel folytatott találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és egyéb kommunikációra vonatkozott.

De Masi azt is kifogásolta, hogy a bizottsági elnök mindössze néhány találkozót említett – köztük egy „stratégiai párbeszédet” védelmi vállalatokkal és egy iparági vacsorát –, míg más esetekben csupán általánosságban hivatkozott

az átláthatósági nyilvántartásokra,

sajtóközleményekre és

közösségi médiás bejegyzésekre.

Eközben elmaradt a kifejezetten kért információk megadása

a telefonhívásokról,

e-mailekről és

egyéb levelezésekről.

Von der Leyent korábban már marasztalták el amiatt, hogy információkat tartott vissza a sajtótól. Májusban az EU Törvényszéke kimondta, hogy az Európai Bizottság jogellenesen utasította el a The New York Times kérelmét, hogy megismerhesse a koronavírus-járvány idején az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokat. Korábban, még német védelmi miniszterként Von der Leyent azzal is megvádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul magántanácsadók szerződtetésével.

A Bundeswehr beszerzési botrányától a Pfizer-ügyig Ursula von der Leyent ismételten rossz gazdálkodással és iratok törlésével hozták összefüggésbe

– írta De Masi sajtóközleményében.