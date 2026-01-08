Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Dudás Miklós nagyapja – felkavaró dolgokat állít unokája haláláról

Gyász

Meghalt Sergio J. Ramos

Ursula von der Leyen

Von der Leyent zsebre vágták, és az sem mindegy, hogy kik

51 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Egy német EP-képviselőnek az Európai Unió Törvényszékén beadott keresete lebbentheti fel a fátylat arról, hogy vajon az Európai Bizottság elnöke miért támogatja ennyire elkötelezetten az ukrajnai háború folytatását. Ha Fabio De Masi beadványával sikerrel jár, úgy Ursula Von der Leyennek részletesen be kell számolnia arról, hogy milyen kapcsolatokat tart fenn hadipari vállalkozásokkal, illetve miről egyeztetett azok képviselőivel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ursula von der LeyenhadipariEurópai Bizottság

Fabio De Masi német európai parlamenti képviselő keresetet nyújtott be az Európai Bizottság ellen az Európai Unió Törvényszékén. A politikus azzal vádolja Ursula von der Leyen bizottsági elnököt, hogy nem tájékoztatott megfelelően a hadipari szereplőkkel fenntartott kapcsolatairól – olvasható az Euractivon.

hadipar, European Commission President Ursula Von der Leyen (L) and Ukraine's President Volodymyr Zelensky greet eachothers as they arrive for a working session of the 7th European Political Community (EPC) Summit at the Bella Center in Copenhagen, Denmark on October 2, 2025. (Photo by Suzanne Plunkett / POOL / AFP)
A hadipari vállalkozásokkal fenntartott kapcsolatairól kell számot adnia a bizottság elnökének az EU Törvényszékén / Fotó: SUZANNE PLUNKETT / POOL

Csak részben és késedelmesen reagált a hadipari kapcsolatait firtató kérdésekre Von der Leyen 

A portál tudósítása szerint De Masi beadványa formálisan nem Von der Leyen személye, hanem az Európai Bizottság ellen irányul. A kereset ugyanakkor azt állítja, hogy az elnök megsértette az uniós szerződésekben rögzített kötelezettségét, amely szerint köteles válaszolni az Európai Parlament megkereséseire. A BSW társelnöke szerint Von der Leyen csak részben és késedelmesen válaszolt arra a hivatalos adatigénylésre, amely a 2024-es európai parlamenti választások óta a fegyveripar képviselőivel folytatott találkozókra, telefonhívásokra, e-mailekre és egyéb kommunikációra vonatkozott.

De Masi azt is kifogásolta, hogy a bizottsági elnök mindössze néhány találkozót említett – köztük egy „stratégiai párbeszédet” védelmi vállalatokkal és egy iparági vacsorát –, míg más esetekben csupán általánosságban hivatkozott 

  • az átláthatósági nyilvántartásokra, 
  • sajtóközleményekre és 
  • közösségi médiás bejegyzésekre. 

Eközben elmaradt a kifejezetten kért információk megadása 

  • a telefonhívásokról, 
  • e-mailekről és 
  • egyéb levelezésekről.

Von der Leyent korábban már marasztalták el amiatt, hogy információkat tartott vissza a sajtótól. Májusban az EU Törvényszéke kimondta, hogy az Európai Bizottság jogellenesen utasította el a The New York Times kérelmét, hogy megismerhesse a koronavírus-járvány idején az Európai Bizottság elnöke és a Pfizer vezérigazgatója közötti üzenetváltásokat. Korábban, még német védelmi miniszterként Von der Leyent azzal is megvádolták, hogy több millió eurónyi közpénzt kezelt rosszul magántanácsadók szerződtetésével.

A Bundeswehr beszerzési botrányától a Pfizer-ügyig Ursula von der Leyent ismételten rossz gazdálkodással és iratok törlésével hozták összefüggésbe

– írta De Masi sajtóközleményében.

Von der Leyen ismét a homályba menekül a személyét érintő kellemetlen kérdések elől

Az Euractivnak nyilatkozva De Masi elmondta: a bizottsági elnök nem adott egyértelmű választ arra, hogy voltak-e további kapcsolatai a védelmi ipar képviselőivel azokon túl, amelyeket hivatalosan nyilvánosságra hoztak. „Lehet, hogy a bírósági eljárás során azt fogja állítani, hogy nem voltak más kapcsolódási pontok, de én csak arra támaszkodhatok, amit mond” – fogalmazott. „Ha pedig erre nem válaszol, az hiányos válasz.”

„Mindig meghagyja ezt a homályosságot, mert így azt gondolja: »Ha nyitva hagyom, akkor senki sem tud felelősségre vonni« – tette hozzá. – Ez a módszere, ezért fordultam bírósághoz.”

Az Európai Bizottság szóvivője az Euractivnak elmondta, hogy a „bizottság határozottan nem osztja De Masi jogi álláspontját, ugyanakkor teljes mértékben joga van ahhoz, hogy az általa kifogásolt közigazgatási döntést bíróság vizsgálja felül”. A keresetet még tavaly karácsony előtt nyújtották be, ám elsőként szerdán számolt be róla a dpa német hírügynökség.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!