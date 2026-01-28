Hamarosan nyit a Harry Potter kiállítás – ennyibe kerülnek a jegyek

Február 6-án nyílik meg a szentendrei Green Event Hallban a világhírű Harry Potter kiállítás, amely ezt megelőzően már több országban varázsolta el a könyv- és filmsorozat rajongóinak millióit.

Megérkezik Szentendrére a Harry Potter kiállítás

Fotó: Anadolu via AFP /

A varázslók világába kalauzol el a Harry Potter kiállítás

A szervező Imagine korábbi tájékoztatása szerint a különleges kiállítás a Harry Potter- és Legendás állatok-filmek ikonikus pillanatait, felejthetetlen szereplőit, varázslatos helyszíneit és lenyűgöző lényeit jeleníti meg, valamint bemutatja a Harry Potter kibővített világának csodáit, köztük a Tony-díjas Broadway-produkciót, a Harry Potter és az elátkozott gyermeket is.

A látogatók lélegzetelállítóan megalkotott díszletekben élhetik át újra azokat a varázslatos pillanatokat, amelyeket a rajongók világszerte már több mint két évtizede a szívükben őriznek.

Testközelből csodálhatják meg az eredeti jelmezeket és hiteles kellékeket, miközben egy személyre szabott varázsutazásra indulnak a lenyűgöző, innovatív és elbűvölő galériákban, amelyek a legmodernebb technológia és térélmény segítségével kelnek életre.

„A kiállítás úgy kelti életre a varázsvilág varázsát, kalandjait és csodáit, mint még soha korábban” – mondta az Origónak Tom Zaller, az Imagine elnök-vezérigazgatója. „És mi lehetne ennél méltóbb helyszín, mint Magyarországon, a hírhedt Magyar Mennydörgő Sárkány otthona! Alig várjuk, hogy 2026. február 6-án megnyissuk kapuinkat Szentendrén, és a rajongók átélhessék saját, varázslattal teli utazásukat.”

Ennyibe kerülnek a belépőjegyek

A kiállítás hivatalos oldalán található információk szerint a teljes árú belépőjegyek ára 12.490 forint lesz, emellett 14 alatti gyermekek, nyugdíjasok és pedagógusok számára kínálnak kedvezményes jegyet 10.990 forintért. A 4 év alatti gyermekek számára díjmentes lesz a belépés. A családosan érkezők szintén kedvezményesen válthatnak belépőjegyet, fejenként 10.990 forintért.