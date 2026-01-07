A havazást egész Európa megérzi, egy ágazat viszont hatalmasat kaszálhat

Több száz törölt légi járat, akadozó vasúti és közúti közlekedés, iskolaszünetek, növekvő energiafogyasztás – ezek jellemzik a január első hetében Európa több régiójában kialakult hóhelyzetet. A havazásnak az egyéni kényelmetlenségen, a munkába vagy iskola eljutás nehézségein túl a téli időjárás gazdasági következményei számottevők, s noha pontos összeg meghatározása erre szinte lehetetlen, a mostani európai hóhelyzet olyan tehertételt jelent, mely összemérhető a klímaváltozás okozta, nem csak nyárra jelentkező extrém időjárási kilengések költségeivel.

Hókotró halad Nagykanizsa és Galambok közötti 7511-es úton Zalasárszeg közelében 2026. január 6-án – a havazás számos európai országot komoly kihívás elé állított

Fotó: Varga György / MTI Fotószerkesztõség

Havazás: Európa mind nagyobb területe érintett

2026 január első hetének havazása először Nyugat-Európában okozott fennakadásokat, de mostanra a kontinens keleti térségeiben, illetve a Balkánon is emberéleteket követelt, valamint nehézségeket, energiakimaradásokat okoz az időjárás. Ráadásul a havazásnak még nincs vége, nemcsak Magyarországon, hanem Európa más térségeiben is újabb hulláma várható annak.

A havazás rövid távú gazdasági hatásai között több, alapvető fontosságú szektor szerepel:

Légi közlekedés: az egyik legnagyobb európai légi kikötőben, az amszterdami Schiphol repülőtéren több száz járatot töröltek a jégmentesítő folyadék hiánya és a havazás miatt. A KLM közlése szerint szerdán már 600-ra nőtt az időjárási okokból az elmúlt 6 napban törölt járatok száma. Párizs kisebb Orly repülőtéren a járatok 25, a Charles de Gaulle repülőtéren a járatok 40 százalékát kellett törölni.

Vasúti és közúti közlekedés: Svédországban és Hollandiában a vasúti közlekedés részlegesen leállt. Párizs környékén a forgalmi dugók hossza meghaladta az 1000 km-t. Horvátország észak-nyugati részén egy utasokkal teli vonatnak 12 órát kellett vesztegelnie a pályán, miután fák dőltek a sínekre a hó súlya alatt. A közlekedés a havazással az egyik leginkább érintett terület, a kiesés mértékére irányelvet jelenthet az Európai Bizottság egyik korábbi tanulmánya, ami szerint az extrém időjárási események gazdasági hatása az EU közlekedési ágazatára 1998 és 2009 között évente 15 milliárd euróra rúgtak, amelynek 37 százalékát (5,55 milliárd euró) a hó és a jég okozta.

Energiaellátás: Romániában, Svédországban és Bosznia-Hercegovinában tízezrek maradtak áram nélkül a hóviharok miatt. A hideg és a havazás nem egyszerűen azt jelenti, hogy magasabb hőmérsékleten kell fűteni több energiáért, hanem akár azt is, hogy fennakadások merülnek fel az energia szállításában.

Mezőgazdaság: Az agrárium az egyik legellentmondásosabb ágazat, ahol a hó megléte vagy hiánya gondot okozhat. A hótakaró hiánya miatti nem megfelelő vernalizáció (hideghatás a növények fejlődéséhez) jelenthet gondot, később azonban a nagyobb mennyiségű, hirtelen olvadás okozta víztöbblet hordoz kockázatot a terméshozamokra.

Nem mindig egyszerű differenciálni a klímaváltozáshoz köthető időjárási extremitások költségeit a szélsőséges, illetve az „évszaknak megfelelő”, de gazdasági kiesést okozó költségektől. A mostani európai havazás költségei még nem ismertek (elképzelhető, hogy később ennek becslésére készül egy modellszámítás), de az bizonyos, hogy több milliárd eurós nagyságrendről van. Egy korábban kiadott jelentés alapján a klímaváltozásnak köszönhető szélsőséges időjárási események 1980 és 2023 között összesen 738 milliárd euró kiesést okoztak az EU-nak, míg egy 2025-ös jelentés szerint az extrém időjárás az EU-ban 2029-re további 126 milliárd eurós kárt okozhat.