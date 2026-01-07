A havazást egész Európa megérzi, egy ágazat viszont hatalmasat kaszálhat

Több száz törölt légi járat, akadozó vasúti és közúti közlekedés, iskolaszünetek, növekvő energiafogyasztás – ezek jellemzik a január első hetében Európa több régiójában kialakult hóhelyzetet. A havazásnak az egyéni kényelmetlenségen, a munkába vagy iskola eljutás nehézségein túl a téli időjárás gazdasági következményei számottevők, s noha pontos összeg meghatározása erre szinte lehetetlen, a mostani európai hóhelyzet olyan tehertételt jelent, mely összemérhető a klímaváltozás okozta, nem csak nyárra jelentkező extrém időjárási kilengések költségeivel.
Havazás: Európa mind nagyobb területe érintett
2026 január első hetének havazása először Nyugat-Európában okozott fennakadásokat, de mostanra a kontinens keleti térségeiben, illetve a Balkánon is emberéleteket követelt, valamint nehézségeket, energiakimaradásokat okoz az időjárás. Ráadásul a havazásnak még nincs vége, nemcsak Magyarországon, hanem Európa más térségeiben is újabb hulláma várható annak.
A havazás rövid távú gazdasági hatásai között több, alapvető fontosságú szektor szerepel:
- Légi közlekedés: az egyik legnagyobb európai légi kikötőben, az amszterdami Schiphol repülőtéren több száz járatot töröltek a jégmentesítő folyadék hiánya és a havazás miatt. A KLM közlése szerint szerdán már 600-ra nőtt az időjárási okokból az elmúlt 6 napban törölt járatok száma. Párizs kisebb Orly repülőtéren a járatok 25, a Charles de Gaulle repülőtéren a járatok 40 százalékát kellett törölni.
- Vasúti és közúti közlekedés: Svédországban és Hollandiában a vasúti közlekedés részlegesen leállt. Párizs környékén a forgalmi dugók hossza meghaladta az 1000 km-t. Horvátország észak-nyugati részén egy utasokkal teli vonatnak 12 órát kellett vesztegelnie a pályán, miután fák dőltek a sínekre a hó súlya alatt. A közlekedés a havazással az egyik leginkább érintett terület, a kiesés mértékére irányelvet jelenthet az Európai Bizottság egyik korábbi tanulmánya, ami szerint az extrém időjárási események gazdasági hatása az EU közlekedési ágazatára 1998 és 2009 között évente 15 milliárd euróra rúgtak, amelynek 37 százalékát (5,55 milliárd euró) a hó és a jég okozta.
- Energiaellátás: Romániában, Svédországban és Bosznia-Hercegovinában tízezrek maradtak áram nélkül a hóviharok miatt. A hideg és a havazás nem egyszerűen azt jelenti, hogy magasabb hőmérsékleten kell fűteni több energiáért, hanem akár azt is, hogy fennakadások merülnek fel az energia szállításában.
- Mezőgazdaság: Az agrárium az egyik legellentmondásosabb ágazat, ahol a hó megléte vagy hiánya gondot okozhat. A hótakaró hiánya miatti nem megfelelő vernalizáció (hideghatás a növények fejlődéséhez) jelenthet gondot, később azonban a nagyobb mennyiségű, hirtelen olvadás okozta víztöbblet hordoz kockázatot a terméshozamokra.
Nem mindig egyszerű differenciálni a klímaváltozáshoz köthető időjárási extremitások költségeit a szélsőséges, illetve az „évszaknak megfelelő”, de gazdasági kiesést okozó költségektől. A mostani európai havazás költségei még nem ismertek (elképzelhető, hogy később ennek becslésére készül egy modellszámítás), de az bizonyos, hogy több milliárd eurós nagyságrendről van. Egy korábban kiadott jelentés alapján a klímaváltozásnak köszönhető szélsőséges időjárási események 1980 és 2023 között összesen 738 milliárd euró kiesést okoztak az EU-nak, míg egy 2025-ös jelentés szerint az extrém időjárás az EU-ban 2029-re további 126 milliárd eurós kárt okozhat.
A síközpontok olcsóbban megúszhatják a havazás miatt
A hóhelyzet kapcsán ugyanakkor a téli sportokra épülő turizmus, ezen belül különösen a síágazat, most is rendkívül ellentmondásos képet mutat. Egyrészt a hóhelyzet továbbra is kiszámíthatatlan (van, ahol persze mindig garantált a hó), mert a síközpontok egy része 2026-ban is kénytelen műhóra támaszkodni, ami az energiaköltségek akár 50 százalékát is felemésztheti. Kutatási adatok szerint az európai síterepek 53 százalékát fenyegeti a tartós hóhiány (2 Celsius-fokos melegedés mellett), az alacsonyabb fekvésű területeken (pl. Pireneusok, Appenninek) a szektor a teljes összeomlás szélére kerülhet.
„Egy 1 kilométer hosszú, körülbelül 50 méter széles és 40 centiméter vastag lejtőn hó készítése 30 és 40 ezer euró között mozog” – közölte az olaszországi AGI, arra utalva, hogy a síközpontoknak ráfordítás szempontjából a természetes hő az előnyös.
A téli sportközpontok és téli üdülőkörzetek rövid távú érdekei szempontjából így a havazás kétségtelen előnyöket is rejt magában. A Statista által közzétett 2020-21-es adatok szerint Németország rendelkezik a legtöbb sítereppel Európában – 498, míg Olaszországban 349 és Franciaországban 317 ilyen terület található. A top 10-et Ausztria (253 síterep - a síágazat Ausztria GPD-jének 4 százalékát adja), Svédország (228), Norvégia (213), Svájc (181), Finnország (76), Szlovénia (44) és Spanyolország (32) teszi teljessé.
Európa téli turisztikai ágazata nagyjából 180 milliárd eurós forgalmat bonyolított le 2022-ben.
Az Euronews friss összeállításában arról ír, hogy a síágazatnak az Alpok ennek központi eleme, emellett Európa néhány legfontosabb vízkészletének és felbecsülhetetlen értékű biológiai sokféleségének ad otthont. Az Alpok régióra vonatkozó uniós cselekvési terv szerint a terület 80 millió embernek ad otthont (az EU teljes népességének körülbelül 15 százaléka). Öt uniós tagállam (Németország, Franciaország, Olaszország, Ausztria és Szlovénia), valamint Liechtenstein és Svájc 48 régióját foglalja magában.
Az európai síágazat évente nagyjából 10 milliárd euró gazdasági teljesítményt mutat fel, és 1,5 millió munkahelyet tart fenn.
A síelésre fordított kiadások Európában átlagosan 34,8 százalékkal, jóval az infláció felett emelkedtek 2015 óta, a legnagyobb növekedést
- Svájcban,
- Ausztriában, és
- Olaszországban tapasztalták.
A költségnövekedés szerkezete több tényezőből áll össze, de ezek között ott vannak azok, melyek a klímaváltozás hatásaival hozhatók összefüggésbe.
A nagy mennyiségben lezúduló hó persze önmagában egy síközpont számára sem elegendő, hiszen a terepet elő kell készíteni a síelni vágyók számára, de általában véve költségei szempontjából kedvezőbb ez a helyzet, mint a műhó alkalmazása.
Már csak abban kell bízniuk, hogy a turisták el is jutnak a létesítményekbe a közutakon.