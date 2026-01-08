Továbbra is szárnyal a hazai turizmus: erős adatok érkeztek novemberről

A Központi Statisztikai Hivatal és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ által a hazai turizmus alakulásáról közzétett adatai alapján 2025 novemberében mintegy 1,4 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre, közel 8 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában. A belföldi vendégek száma 611 ezer volt, míg a külföldről érkező vendégek száma megközelítette a 744 ezer főt, ami 15 százalékkal múlta felül a 2024-es adatot.

Tovább szárnyal a hazai turizmus: 2025 novemberében mintegy 1,4 millió vendég érkezett a hazai szálláshelyekre

Tavaly novemberben összesen 3 millió vendégéjszakát regisztráltak a hazai szálláshelyek, ami mintegy 6 százalékkal volt több, mint 2024 novemberében.

A hazai vendégek 1,3 millió vendégéjszakát töltöttek a szálláshelyeken, míg a külföldiek által eltöltött közel 1,8 millió vendégéjszaka mintegy 12 százalékkal múlta felül 2024 novemberi eredményeit.

Novemberben a szálláshelyi forgalom csaknem fele Budapesten realizálódott. Az 1,5 millió fővárosi vendégéjszaka 13,3 százalékos bővülést jelentett 2024-hez képest. A fővárosban igen jelentős, 86,7 százalékos volt a nemzetközi vendégéjszaka-forgalom aránya. A novemberben mért több mint 1,3 millió külföldi vendégéjszaka közel 15 százalékkal haladta meg a 2024-es eredményt. A turisztikai térségek közül novemberben is a Balaton volt a legnépszerűbb, ahol 326 ezer vendégéjszakát regisztráltak, ami 1,6 százalékkal volt több, mint 2024 novemberében – derül ki a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményéből.

A szálláshelyek országszerte 86 milliárd forint bevételt könyvelhettek el novemberben, 9,2 százalékkal többet, mint 2024-ben ilyenkor. A vendéglátóhelyeken összesen 175 milliárd forint bevétel keletkezett 2025 novemberében, ez közel 11 százalékos növekedést jelent 2024 azonos időszakához képest.

2025 első tizenegy hónapjában 18,1 millió vendég érkezett a magyarországi szálláshelyekre, ami közel 7 százalékkal volt több 2024 január-novemberéhez képest. A regisztrált vendégéjszakák száma 43,6 millió volt, ami 4 százalékkal múlta felül a 2024-es eredményt.