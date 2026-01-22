Hírlevél
HÉV

Nagyszabású felújítási munkák indulhatnak meg több HÉV-vonalon

Karbantartási és pályafelújítási munkák indulhatnak meg több budapesti és agglomerációs HÉV-vonalon, amelyek során a leginkább igénybevett pályaszakaszokat bontás nélkül fogják javítani.
HÉVHÉV-vonalsínfelújítás

Fontos karbantartási és pályafelújítási munkák indulhatnak a budapesti és agglomerációs HÉV-vonalakon. A MÁV Személyszállítási Zrt. által kiírt közbeszerzési eljárás nyerteseként a Swietelsky Vasúttechnika Kft. végezheti el a sínhegesztési feladatokat, összesen nettó 200 millió forint értékben – az erről szóló hirdetmény a TED-en olvasható.

HÉV
Megkezdődik a sínek felújítása több HÉV-vonalon
Fotó: MTI/Jászai Csaba

A munkák célja a HÉV-hálózat üzembiztonságának növelése, a zajos illesztések megszüntetése, valamint a pálya élettartamának meghosszabbítása – írja a Magyar Építők.

Így újulnak meg a sínpályák

Ezek a munkák valósulnak meg:

  • Aluminotermikus sínhegesztés és felrakó ívhegesztés, amely a sínek közötti hézagok megszüntetését és a kopott, sérült sínszakaszok javítását szolgálja.
  • Kitérők hegesztése és szigetelt illesztések kialakítása, ami különösen fontos a váltók és csomópontok biztonságos működéséhez.

A kitérők felrakó ívhegesztése és a szigetelt illesztések kialakítása olyan speciális vasúti munkák, amelyek a váltók és a sínkapcsolatok biztonságos működését szolgálják.

A munkák jelentős része éjszaka zajlik, hogy a nappali utasforgalmat a lehető legkisebb mértékben zavarják.

A beavatkozások az alábbi HÉV-vonalakat érintik:

  • H5 – Szentendrei HÉV,
  • H6 – Ráckevei HÉV,
  • H7 – Csepeli HÉV,
  • H8 – Gödöllői HÉV,
  • H9 – Csömöri HÉV.

Teljesen megújul a szentendrei HÉV

Mint arról nemrégiben beszámoltunk, teljesen megújul a szentendrei elővárosi vasútvonal. Műszakilag felújítják a vasútvonalat és az utasforgalmat kiszolgáló infrastruktúrát is korszerűsítik.

Vadonatúj arcát fogja mutatni 2029 végére a szentendrei hév, egy igazi XXI. századi elővárosi vasútét. 

Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatója erről szóló tájékoztatójában többek között kiemelte: Békásmegyerre is megérkezik a XXI. század, a mai kényelmetlen, csak lépcsőkön megközelíthető peronnál hét mozgólépcső és két lift létesül, hogy kényelmesebben, valamint az idősek és a mozgáskorlátozottak számára is egyszerűbben legyen megközelíthető a szentendrei hév.

A jó öreg szerelvények is eltűnnek, helyüket modern, korszerű vonatok veszik át, alacsony padlós, egyterű, végig légkondicionált járművek. 

 

