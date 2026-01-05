Figyelem: jön a hat munkanapos hét Magyarországon

Egy pihentető hosszú hétvége után máris egy hatnapos munkahét következik ezen a héten. Az újév első napja utáni múlt pénteki pihenőnapot e hét szombatján kell bepótolni.

Hosszú hétvége után hatnapos munkahét következik ezen a héten

Fotó: Shutterstock

Sok hosszú hétvége lesz idén

Jó hír viszont, hogy az idei év bővelkedik majd a hosszú hétvégékben, és hétköznapokra eső munkaszüneti napok nem lesznek idén. 2026-ban négy alkalommal lesz négynapos a pihenés, de három darab háromnapos hosszú hétvége is bekerült a naptárba. Az ezzel járó munkanap-áthelyezések miatt pedig mindössze három szombaton kell majd dolgoznunk.

A Nemzetgazdasági Minisztérium már tavaly tavasszal közzétette a 2026-os munkaszüneti napokat és a hozzájuk kapcsolódó munkarend tervezetét. A 2025. április 30-án a Magyar Közlöny 2025. évi 51. számában megjelent rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és az általuk általános munkarendben foglalkoztatottakra.

A 2026 évi munkaszüneti napok körüli munkarend a következő:

A már említett 2026. január 2. péntek hivatalosan pihenőnap volt, amelyet 2026. január 10., szombaton helyettesített munkanap.

A 2026. augusztus 21., pénteket szintén pihenőnappá nyilvánították, amelyet 2026. augusztus 15., szombaton kell majd ledolgozni

2026. december 24, csütörtökre esik a Szenteste, amelyet ezért pihenőnappá neveztek ki, és 2026. december 12., szombaton dolgozzuk majd le.

Ebben a cikkünkben részletesen bemutattuk, hogy mely hétvégékre tervezhetünk hosszabb programot.