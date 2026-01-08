Kezd befagyni a Balaton, előkerült a Hummer, amelyik jégre ment – mutatjuk, hol

Még sokan emlékeznek erre a hihetetlen sztorira, amikor 2012. február 6-án két Hummer típusú terepjáró hajtott rá a Balaton jegére Balatonakarattyán annak ellenére, hogy a hatóságok rendszeresen figyelmeztettek a jégre hajtás veszélyeire. A jég vastagsága ugyan több helyen megfelelőnek tűnt, ám a nagy tömegű, többtonnás járművek számára már nem bizonyult biztonságosnak. Egy időben nagyon menőnek számítottak ezek monstrumok, ma már mintha kevesebbet lehetne látni belőlük a városi utakon, de nem is oda való.

A régi Hummer szerelmesei egy extra példányt vásárolhatnak most/Fotó: Shutterstock

Úgy látszik, sokat bír a Hummer

Az egyik Hummer alatt rövid időn belül megrepedt, majd beszakadt a jég, és az autó a jeges vízbe süllyedt. Nem sokkal később a másik jármű is hasonló sorsra jutott, alig néhány tíz méterre a parttól. A hatóságok speciális felszerelést és darut vetettek be, hogy biztonságosan kiemeljék a Hummereket a vízből. A mentési munkálatok órákig tartottak, és sok érdeklődőt vonzottak a partra.

Az esetről készült fotók és videók gyorsan elterjedtek a médiában és az interneten, a történet pedig rövid idő alatt országos ismertségre tett szert. Most viszont árulják az autót, szúrta ki az Index, a hirdetés fotói a legendás eseményt is megmutatják, a tulajdonos nem árul zsákbamacskát. A terepjáró ára nem csekély, 14 690 000 forintot remél az eladó, aki szerint a közel 6 literes motorral rendelkező városi terepjáró „üzemképes és tökéletes állapotban van mindennapi használatra is”. Alkalmi vétel, csak bátraknak!

Mennyiért mennek most a régi Hummerek?

A Hummer H2 használt piaci ára Magyarországon és Európában is viszonylag széles sávban mozog, annak ellenére, hogy öreg autókról van szó, hiszen a típust 2002 és 2009 között gyártották, így már jellemzően 17–23 évesek ezek a gépek. Idehaza ezt a típust 8–15 millió forint közötti áron kínálják, az állapottól, az évjárattól és a felszereltségtől függően. A korai évjáratú vagy gyengébb állapotú darabok ennél olcsóbban jelennek meg a hirdetésekben, a ritkább kivitelek vagy egyedi átalakítások esetén a hazai ár akár 20–30 millió forintig is felkúszhat. Európában hasonló képet mutat a piac, de a kínálat jellemzően szélesebb. A Hummer H2 ára általában 20–40 ezer euró között mozog. A jobb állapotú, különleges felszereltségű vagy dokumentált előéletű autók ennél drágábbak is lehetnek.