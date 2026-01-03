Ibizára vágyik? Ebben a hotelben ingyen megszállhat

Ibiza évről évre milliószámra vonja a parti-kedvelőket. Népszerűsége azonban borsos árcédulával jár, különösen a főszezonban, amikor a hatalmas éjszakai klubok megnyitják a kapuikat. A Paradiso Ibiza Art Hotel azonban különös akciót hirdetett meg: ingyenes szobát ajánlanak a Zero Suite lakosztályukban. A felhívásra bárki jelentkezhet, van azonban egy apró részlet, ami miatt valószínűleg csak kevesen fogják igazán élvezni az ott tartózkodást.

Ibiza az egyik legnépszerűbb, de egyben a legdrágább bulisziget is. Fotó: 123RF

Üvegfalú szobában kínálják az ingyenes ibizai éjszakát

A Paradiso Ibiza Art Hotelben egy éjszaka 86 fontba (közel 38 ezer forintba) kerül az előszezonban, és 300 fontba (132 ezer forintba) a főszezonban. Ezt figyelembe véve, tehát jelentős összeget megspórolhat az aki bevállalja az ingyenes szobát. A Zero Suite viszont csak azoknak való, akik nem vágynak a privát szférára, tekintve, hogy a lakosztály falai tetőtől talpig üvegből vannak - számolt be róla az Express.

A szobában egy franciaágy, asztal székekkel, műalkotások, valamint egy WC és egy zuhanyzó is található. Habár a fürdőszobai részleg elsötétített, a többi helyiségbe azonban bárki bepillanthat, tekintve, hogy a Zero Suit a szálloda halljában kapott helyet. Sőt a jelentkezőknek még egy beleegyező nyilatkozatot is alá kell aláírniuk, miszerint a kíváncsi vendégek fotókat és videót is készíthetnek róluk.

A tartózkodás a szobában egy éjszakára van korlátozva, de hátrányai ellenére elképesztően népszerű.

A kampány 2018-as indulása óta gyakorlatilag folyamatosan foglalt.

A helyet a DJ-szetektől kezdve a podcast-felvételeken át mindenre használták már, és sok influencer is töltött már el itt egy-egy éjszakát. A bátor jelentkezők a hotel weboldalán olvashatják el a különös nyaralás további feltételeit.

Ibiza GDP-jének 84 százalékát közvetlenül a turizmus adja

A világ bulifővárosaként ismert Ibiza évente több mint hárommillió turistát vonz, akik milliárdokat költenek klubokra, szállodákra no meg a legkülönbözőbb parti-kellékekre.

Az átlagos napi kiadás személyenként közel 200 euró, a szállodai szektor teljesítménye pedig spanyolországi viszonylatban is kiemelkedő. Így nem véletlen, hogy Ibiza GDP-jének 84 százalékát közvetlenül a turizmus adja.

A turisták és a helyiek aránya 2023-ban már 21:1 volt, ami jól jelzi, mennyire a buliturizmusra épül a sziget gazdasága. A látogatók számára Ibiza egyszerre luxus és tömegdesztináció. Egy sör ára a boltokban két-három euró, a bárokban négy-hat, a klubokban azonban tíz-tizenkettő, sőt exkluzív helyeken akár tizenhat-tizennyolc euró is lehet.