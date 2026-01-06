A Temu tönkreteszi a magyarok kedvenc boltját?

Az ikonikus globális márka több mint 80 éves történetének egyik legnehezebb időszakát éli: stagnáló eladások, elszálló faanyagárak és brutális verseny az olyan online piacterektől, mint az Amazon.com, a Temu és a Shein. A globális franchise-jogokat birtokló Inter IKEA profitja 26 százalékkal zuhant az augusztus 31-én véget ért pénzügyi évben, miután a vállalat csökkentette az árait a versenyképesség megőrzése érdekében.

Rendkívül nehéz időszakot él át az IKEA

Fotó: Unsplash

A világ legnagyobb bútorkereskedőjének a világ minden tájáról összegyűlt vezetői novemberben hagyományosan a svédországi Älmhult városkában tartották éves csúcstalálkozójukat, ahol az IKEA megszületett az 1940-es években. A Bloomberg felidézi, hogy a termékportfólió, az árpolitika és a üzleti prioritások megtárgyalása mellett az olcsó és kényelmes online vásárlási lehetőséget kínáló versenytársak által támasztott kihívásokról, az általuk diktált árversenyről is sok szó esett.

Újragondolja stratégiáját az IKEA

A kínai webshopok, különösen a Temu és a Shein az elmúlt időszakban robbanásszerű forgalom növekedést értek el, egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piaci tortából. Ez köszönhető az árérzékeny vásárlókat bevonzó rendkívül alacsony áraknak és persze a széles termékkínálatnak.

Vagyis a hagyományos bútoráruházláncok mellett az IKEA-nak már az olcsó tömegtermékekkel operáló online kereskedők is egyre erősebb konkurenciát támasztanak.

Az erős piaci versenyben ráadásul a vásárlók könnyen átpártolnak azokhoz a cégekhez, amelyek kiváló ár-érték arányt, valamint gyors és megbízható szállítást kínálnak.

Ezekhez a folyamatokhoz az IKEA-nak is alkalmazkodnia kell, ha továbbra is jó pozíciókat szeretne birtokolni, és megőrizni a hosszú idő alatt felépített vásárlói bizalmat és márkahűséget. Ezért stratégiaváltásba kezdett. Ennek része a termékportfólió bővítése, valamint a házhoz szállítási- és online szolgáltatások fejlesztése. A nagy alapterületű áruházak mellett a kisebb városok és településeket is szeretnék megcélozni, rugalmasabb üzletformátumokkal.

