A Temu tönkreteszi a magyarok kedvenc boltját?

A világ legnagyobb bútor-kiskereskedője, a svéd IKEA több mint 80 évtizedes történetének egyik legnehezebb időszakát éli meg. Már nemcsak a hagyományos bútoráruházláncokkal kell megküzdenie, hanem az online kereskedők is egyre erősebb konkurenciát jelentenek az általuk diktált gyilkos árversennyel.
Az ikonikus globális márka több mint 80 éves történetének egyik legnehezebb időszakát éli: stagnáló eladások, elszálló faanyagárak és brutális verseny az olyan online piacterektől, mint az Amazon.com, a Temu és a Shein. A globális franchise-jogokat birtokló Inter IKEA profitja 26 százalékkal zuhant az augusztus 31-én véget ért pénzügyi évben, miután a vállalat csökkentette az árait a versenyképesség megőrzése érdekében.

Megnyílt Új-Zéland első Ikea áruháza (illusztráció)
Rendkívül nehéz időszakot él át az IKEA
Fotó: Unsplash

A világ legnagyobb bútorkereskedőjének a világ minden tájáról összegyűlt vezetői novemberben hagyományosan a svédországi Älmhult városkában tartották éves csúcstalálkozójukat, ahol az IKEA megszületett az 1940-es években. A Bloomberg felidézi, hogy a termékportfólió, az árpolitika és a üzleti prioritások megtárgyalása mellett az olcsó és kényelmes online vásárlási lehetőséget kínáló versenytársak által támasztott kihívásokról, az általuk diktált árversenyről is sok szó esett.

Újragondolja stratégiáját az IKEA

A kínai webshopok, különösen a Temu és a Shein az elmúlt időszakban robbanásszerű forgalom növekedést értek el, egyre nagyobb szeletet hasítanak ki a piaci tortából. Ez köszönhető az árérzékeny vásárlókat bevonzó rendkívül alacsony áraknak és persze a széles termékkínálatnak. 

Vagyis a hagyományos bútoráruházláncok mellett az IKEA-nak már az olcsó tömegtermékekkel operáló online kereskedők is egyre erősebb konkurenciát támasztanak. 

Az erős piaci versenyben ráadásul a vásárlók könnyen átpártolnak azokhoz a cégekhez, amelyek kiváló ár-érték arányt, valamint gyors és megbízható szállítást kínálnak. 

Ezekhez a folyamatokhoz az IKEA-nak is alkalmazkodnia kell, ha továbbra is jó pozíciókat szeretne birtokolni, és megőrizni a hosszú idő alatt felépített vásárlói bizalmat és márkahűséget. Ezért stratégiaváltásba kezdett. Ennek része a termékportfólió bővítése, valamint a házhoz szállítási- és online szolgáltatások fejlesztése. A nagy alapterületű áruházak mellett a kisebb városok és településeket is szeretnék megcélozni, rugalmasabb üzletformátumokkal. 
 

 

