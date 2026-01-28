Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Olvasta?

Putyin telefont ragadott, amit intézett, az egészen elképesztő!

versenyképesség

Versenyképességi rangsor: Magyarország kanyarban előzött

57 perce
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Jelentős előrelépést tett Magyarország tavaly a 2024-es évhez képest több versenyképességi tényezőben egy neves svájci intézmény évente ismétlődő kutatása alapján. Az IMD globális rangsorának adatai szerint hazánk legnagyobb előnye a képzett munkaerő, amit a versenyképes adórendszer, a megbízható infrastruktúra, és az árversenyképesség követ.
Link másolása
Vágólapra másolva!
versenyképességNemzetgazdasági MinisztériumIMD

Magyarország az IMD World Competitiveness Center globális versenyképességi rangsorán a tavalyi évben hat helyezést javíott a 2024-es pozíciójához képest. A legnagyobb előrelépést a technológiai infrastruktúra és az intézményi környezet területén tapasztalták, míg a legjobb eredményeket a külkereskedelem, az árak, valamint a kutatási infrastruktúra tekintetében mutatta ki tavaly az IMD vizsgálata. Ugyanakkor a vállalatvezetők többsége a képzett munkaerőt jelölte meg legnagyobb előnyként, amit a versenyképes adórendszer, a megbízható infrastruktúra, és az árversenyképesség követ.

IMD versenyképességi rangsor, Oeconomus infografika
Magyarország a harmadik legjobb helyezést érte el az IMD globális versenyképességi rangsorán. / Fotó: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

A régió harmadik legjobb eredményét hozta Magyarország az IMD rangsorán

A 69 országot vizsgáló rangsorban régiónkon belül e helyezésünkkel megelőztük 

  • Romániát (49. hely), 
  • Lengyelországot (52. hely), 
  • Horvátországot (53. hely), 
  • Bulgáriát (57. hely) és 
  • Szlovákiát is (63. hely), 

hazánknál csak Csehország (25. hely) és Szlovénia (46. hely) teljesített jobban. Érdekesség továbbá, hogy az 1981 óta EU-s tag Görögországot is megelőzi Magyarország. A felsorolt régiós országok közül – Magyarország mellett – három ország javított (Csehország +4 hely, Bulgária +1, Románia +1) és szintén három ország rontott (Horvátország -2 hely, Lengyelország -11, Szlovákia -4), míg Szlovénia tartotta helyezését.

Svájc, Szingapúr, Honkong a dobogón – Az Európai Unió lemaradása növekszik

A globális IMD-rangsort Svájc vezeti, mögötte Szingapúr és Hong Kong állnak. Az élmezőnyben az európai országok közül még négy szerepel: Dánia, Írország, Svédország és Hollandia.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány közleményében az IMD listája kapcsán kiemeli: a versenyképességi rangsorok olyan nemzetközi indexek, amelyek országokat sorolnak be az alapján, hogy mennyire „jó hely” beruházni, dolgozni, vállalkozni, kutatni/innoválni, hosszabb távon növekedni. Az ezeket évente rendszeresen megjelentető szervezetek közé tartozik az IMD svájci üzleti iskola Versenyképesség Központja is. 

Az IMD kulcsterületei a gazdasági teljesítmény (GDP, nemzetközi kereskedelem és beruházások, árak), a kormányzati hatékonyság (közpénzek, adópolitika, intézményi keretek, gazdasági szabályozás, társadalmi szerkezet), az üzleti hatékonyság (termelékenység, munkaerőpiac, finanszírozás, menedzsment) és az infrastruktúra (alap-, technológiai és tudományos infrastruktúra, egészség és környezet, oktatás).

NGM: A kormány idén 5050 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre

A témában korábban kiadott közleményében a Nemzetgazdasági Minisztérium hangsúlyozza: a kormány továbbra is elkötelezett amellett, hogy Magyarország forrásait Brüsszel terveivel ellentétben nem Ukrajnára, hanem a magyar családok és vállalkozások támogatására fordítja. A cél változatlan: megvédeni a 2010 óta létrejött 1 millió új munkahelyet és újakat teremteni, növelni a fizetéseket, és biztosítani, hogy minden magyar ember érezze a gazdasági növekedés pozitív hatását. Ennek szellemében 2026-ban a kormány mintegy 5050 milliárd forintot fordít gazdaságfejlesztésre, miközben végrehajtja Európa legnagyobb adócsökkentési programját – írja az NGM.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!