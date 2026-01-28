Versenyképességi rangsor: Magyarország kanyarban előzött

Magyarország az IMD World Competitiveness Center globális versenyképességi rangsorán a tavalyi évben hat helyezést javíott a 2024-es pozíciójához képest. A legnagyobb előrelépést a technológiai infrastruktúra és az intézményi környezet területén tapasztalták, míg a legjobb eredményeket a külkereskedelem, az árak, valamint a kutatási infrastruktúra tekintetében mutatta ki tavaly az IMD vizsgálata. Ugyanakkor a vállalatvezetők többsége a képzett munkaerőt jelölte meg legnagyobb előnyként, amit a versenyképes adórendszer, a megbízható infrastruktúra, és az árversenyképesség követ.

Magyarország a harmadik legjobb helyezést érte el az IMD globális versenyképességi rangsorán. / Fotó: Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány

A régió harmadik legjobb eredményét hozta Magyarország az IMD rangsorán

A 69 országot vizsgáló rangsorban régiónkon belül e helyezésünkkel megelőztük

Romániát (49. hely),

Lengyelországot (52. hely),

Horvátországot (53. hely),

Bulgáriát (57. hely) és

Szlovákiát is (63. hely),

hazánknál csak Csehország (25. hely) és Szlovénia (46. hely) teljesített jobban. Érdekesség továbbá, hogy az 1981 óta EU-s tag Görögországot is megelőzi Magyarország. A felsorolt régiós országok közül – Magyarország mellett – három ország javított (Csehország +4 hely, Bulgária +1, Románia +1) és szintén három ország rontott (Horvátország -2 hely, Lengyelország -11, Szlovákia -4), míg Szlovénia tartotta helyezését.

Svájc, Szingapúr, Honkong a dobogón – Az Európai Unió lemaradása növekszik

A globális IMD-rangsort Svájc vezeti, mögötte Szingapúr és Hong Kong állnak. Az élmezőnyben az európai országok közül még négy szerepel: Dánia, Írország, Svédország és Hollandia.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány közleményében az IMD listája kapcsán kiemeli: a versenyképességi rangsorok olyan nemzetközi indexek, amelyek országokat sorolnak be az alapján, hogy mennyire „jó hely” beruházni, dolgozni, vállalkozni, kutatni/innoválni, hosszabb távon növekedni. Az ezeket évente rendszeresen megjelentető szervezetek közé tartozik az IMD svájci üzleti iskola Versenyképesség Központja is.

Az IMD kulcsterületei a gazdasági teljesítmény (GDP, nemzetközi kereskedelem és beruházások, árak), a kormányzati hatékonyság (közpénzek, adópolitika, intézményi keretek, gazdasági szabályozás, társadalmi szerkezet), az üzleti hatékonyság (termelékenység, munkaerőpiac, finanszírozás, menedzsment) és az infrastruktúra (alap-, technológiai és tudományos infrastruktúra, egészség és környezet, oktatás).