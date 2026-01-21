Drágulásban lassabb, árban továbbra is verhetetlen a Balaton

A Balaton térségében tavaly megyénként eltérő volt az ingatlanár növekedés: Veszprém vármegyében 14, Zalában 9, Somogyban pedig mindössze 4 százalékos növekedést mértek. A népszerű tóparti városokban ugyanakkor ennél látványosabb elmozdulás is előfordult: Balatonfüreden 15, Keszthelyen 30, Siófokon pedig 21 százalékkal nőttek az átlagos négyzetméterárak az elmúlt egy évben – számolt be hirdetési adatai alapján a zenga.hu.

A Balatonnál stabilan magasak az ingatlanárak, egy átlagos nyaraló ma már 1 millió forint körüli négyzetméteráron kel el / Fotó: www.exclusive-immo.hu

A Balaton továbbra is tartja az elsőséget ingatlanár-szinten

Az ingatlanos portál szerint az árak szintje alapján

továbbra is egyértelműen a Balaton számít a legdrágább üdülőrégiónak. A legtöbb balatoni településen egy átlagosnál jobb állapotú – de nem új építésű és nem luxus – nyaraló esetében ma már 1 millió forint körüli négyzetméterárral kell számolni.

Ezzel szemben a Velencei-tó környékén jellemzően 850–900 ezer forintos szinteken mozognak az árak, míg a Tisza-tó térségében akár 400 ezer forint körüli átlag is elérhető, ami jelentős különbséget jelent a két nyugat-magyarországi tóhoz képest.

A trendek alapján a balatoni térség az országos átlagnál valamivel kisebb mértékben drágult, de érdemi lemaradásról nem beszélhetünk. Az árkülönbségek a három nagy üdülőrégió között évek óta stabilak: a Velencei-tó jellemzően 10–20 százalékkal olcsóbb a Balatonnál, míg a Tisza-tónál már nagyjából feleannyiért is találhatunk nyaralóingatlant. Ez a kiszámíthatóság sok vásárló számára tudatos döntést tesz lehetővé, különösen befektetési vagy hosszabb távú használati céllal.

A Velencei-tó esetében az elmúlt évek vízszintproblémái ellenére sem látszik érdemi negatív hatás az árakban, a keresletben vagy az értékesítési idők hosszában. A piac stabil maradt, és a vevők bizalma sem rendült meg számottevően, ami azt mutatja, hogy a térség továbbra is vonzó alternatívát jelent a Balatonhoz képest, különösen a főváros közelsége miatt.

Élénkülhet-e tovább a nyaralópiac?

Az Otthon Start program zártkerti ingatlanokra történő kiterjesztése ugyan felveti a kérdést, hogy élénkülhet-e a nyaralópiac, de tömeges elmozdulás nem várható – vélik a zenga.hu szakértői. Ennek okai: