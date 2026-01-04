Boroshordóból kialakított horgásztanya és közel ötmilliós négyzetméterár – meghökkentő adásvételek

Számos meglepő adásvételt hozott a 2025-ös év is az ingatlanpiacon, kezdve a legdrágább horgásztanyától a legmagasabb négyzetméteráron elkelt lakásokig.

A minilakások kis számban elérhető termékei az ingatlanpiacnak és az árukat sem négyzetméter alapon határozzák meg. Ám a tavaly eladott legkisebb ingatlan ezúttal nem minilakás volt, hanem egy hat négyzetméteres horgásztanya a Duna House kínálatában, amit boroshordóból alakítottak ki. Ez az ingatlan négy és félmillió forintért talált gazdára.

Az kevéssé meglepő, hogy jó helyen lévő jól árazott ingatlanok még a hirdetés napján gazdára találnak. Van, viszont olyan, amikor éveket kell várni a vevőre. A leghosszabb ideig hirdetett, de végül sikeresen értékesített ingatlan 1990 napig, azaz több mint öt évig szerepelt a piacon. Az ilyen hosszú értékesítési idő akkor fordul elő, amikor az eladónak nem sürgős és értékesítés és hajlandó sokat várni a vásárlóra, vagy éppenséggel a piac drágul hozzá a kérdéses ingatlanhoz.

Vannak olyan helyzetek is, amikor a szükség mindennél nagyobb úr: a legolcsóbb, még lakható házakat keresik a vevők. Alig több mint egymillió forintért talált gazdára az Otthon Centrumnál egy Szekszárd környéki 23 négyzetméteres, egyszobás tanya. Bár az ingatlan felújításra szorul, műszaki állapota alapján nem bontandó, továbbra is lakható.

Annál nagyobb a kontraszt, ha ezzel szemben a legnagyobb eladott ingatlant nézzük, ami a Duna House kínálatából került ki. Ez Budapest IX. kerületében található, 2100 négyzetméteres, többlakásos épület, ami 870 millió forintért cserélt tulajdonost.

A legmagasabb négyzetméterárat pedig nem a Balaton-parton és nem is a drágább budai kerületekben kell keresnünk, hanem a XIII. kerületében. A négyszobás, 108 négyzetméteres lakás 4,68 millió forintos négyzetméteráron kelt el.