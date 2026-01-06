Karácsonyi meglepetés az ingatlanpiacon: felpörögtek az adásvételek

Hírlevél
Az év utolsó hónapjára érezhető élénkülésbe kezdett a magyarországi lakáspiac. A novemberinél 1,5 százalékkal nőtt az értékesített ingatlanok száma, de még ezzel együtt is 5,7 százalékkal elmarad az egy évvel korábbihoz képest. Erre számítanak a szakemberek idén.
lakáspiacingatlanpiaci aktivitáslakáspiaci élénkülés

Decemberben érezhetően újra felélénkült az ingatlanpiaci aktivitás – derült ki a Duna House Group havi tranzakciószám-becsléséből (DH-TB) és jelzáloghitel-előrejelzéséből.

ingatlanpiac
Kezd visszakorrigálni az ingatlanpiac / Fotó: 123RF

Trendforduló tapasztalható az ingatlanpiacon

A Duna House saját adatai alapján készült becslés szerint 

  • decemberben fordult a trend és újra élénkülni kezdett a lakáspiac, így  országosan 9 646 lakóingatlan cserélt gazdát. 
  • A becslés az előző hónaphoz viszonyítva mérsékelt, 1,5 százalékos növekedést mutat, 
  • az előző év decemberében mért 10 231-hez képest viszont 5,7 százalékos csökkenést látunk. 

A decemberi hónap a karácsonyi ünnepek miatt hagyományosan lényegesen gyengébb szokott lenni, mint a novemberi adat, ezért a növekedést nagyon kellemes meglepetésnek nevezte a cég.

Az Otthon Start Program (OSP) piacélénkítő hatása miatt augusztusban és szeptemberben még látványosan nőtt a tranzakciók száma. A szeptemberi adásvételi csúcs után viszont novemberben már jelentős korrekciót mértek

Ez a tendencia fordult meg év végére és hozott újra növekedést decemberre. A Duna House éves tekintetben így 129 ezer tranzakciót becsül, amely az előre jelzett 120-130 ezres sáv tetején helyezkedik el. 

Az ingatlanközvetítő vállalat az idei, 2026-os ingatlanpiacon is hasonló, 110-130 ezres adásvételt vár.

Kiugróan nőtt a lakáscélú hitelek száma

A hitelpiac decemberben rendkívül élénk volt. A cégcsoport nemzetközi pénzügyi márkája, a Credipass hazai adatai szerint decemberre 270 milliárd forintos lakáscélú jelzáloghitel-volumen becsülhető, amivel éves összevetésben kiemelkedően nagy, 131 százalékos növekedés látható az MNB előző évi decemberi adataihoz képest.

A Magyar Nemzeti Bank novemberig publikált hivatalos adatai és a Duna House cégcsoporthoz tartozó Credipass pénzügyi közvetítő decemberi előrejelzése alapján 1971 milliárd forinttal zárt a forintalapú jelzálogcélú hitelek piaca, amely így közel 46 százalékos növekedést jelent a 2024-es 1351 milliárd forintos piachoz mérten.

A decemberi adatok alapján az OSP által generált kiugró augusztusi és szeptemberi kereslet novemberre és decemberre minden korábbit felülmúló hitelezési rekord-hitelvolument eredményezett. 

A Credipass szakemberei az OSP-vel elérhető kedvező hitelkonstrukciók pozitív hatásaként 2026-ban is hasonló, 2000 milliárd forintos aktív piaccal számolnak

– tájékoztatott a Duna House.

 

