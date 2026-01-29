Kivonulhat Magyarországról egy nagy kiskereskedelmi márka, meghirdették a kiárusítást

A jelek szerint kivonul Magyarországról a világ egyik legismertebb kozmetikai vállalata, az Inglot. A cég Magyarországon jelenleg egy önálló üzlettel van jelen, valamint szolgáltatásait a Douglas drogériákban kínálja. A vállalat a hazai online értékesítést is megszünteti.

Az Inglot lengyel kozmetikai márka a magyar piac elhagyására készülhet (a képen a termékeik egy része)

Fotó: Wikipedia Commons

Inglot: „a hazai forgalmazás megszűnik”

Az Inglot kozmetikai márka a jelek szerint megszünteti magyarországi jelenlétét, egyúttal termékeinek online forgalmazását is megszünteti.

A hírt – vélhetően az elsők között – a népszerű kozmetikus-sminkes Takács Petra osztotta meg „Insta-sztori” típusú bejegyzésében, melyben arról ír, hogy a márka kivonul Magyarországról. Az Origónak egyik megadott telefonos elérhetőségen sem sikerült kapcsolatba lépni a céggel, ugyanakkor közösségi oldalukon megjelent legutóbbi bejegyzésükből arra lehet következtetni, nem csak bizonyos termékek magyarországi forgalmazását, hanem a teljes kínálat online értékesítését szüntetik meg:

A bejegyzés szerint a termékek már csak a készlet erejéig érhetők el. Ebből ugyanakkor nem következik, hogy külföldi webáruházaikból ne végeznének a jövőben is Magyarországra szállítást (ennek vállalása a cég döntésén múlik), vagy esetleg az, hogy termékeiket eddigi magyarországi partnereiken keresztül elérhetőnek hagyják, pusztán az önálló értékesítést szüntetik meg.

Az Inglot a világ egyik vezető sminkmárkája. Magyarországon 2018 áprilisában nyitották meg az első fizikai üzletétüket az Arena Mall bevásárlóközpontban. Ez az üzlet azóta bezárt. Jelenleg az egyetlen kizárólagos Inglot üzlet a Westend bevásárlóközpontban található, emellett a termékeik elérhetőek a Douglas parfümériák hálózatában és - a jelek szerint már csak a készlet erejéig - online. A márka ismert arról, hogy sminkszolgáltatásokat nyújt időpont-egyeztetés alapján. Az erre a célra megadott telefonszámon nem fogadták hívásunkat.

Az Inglot Cosmetics székhelye a délkelet-lengyelországi Przemyślben található, és sminktermékek gyártására specializálódott. A céget 1983-ban alapította Wojciech Inglot, egy przemyśli lengyel vállalkozó. Termékeiket világszerte több mint 950 butiküzletben értékesítik 90 országban. A márka által kínált termékek körülbelül 95 százalékát egy przemyśli üzemben gyártják.