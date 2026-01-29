A kihirdetett jogszabályváltozás értelmében február elsejétől duplájára, 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa.

Februártól emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi limit

Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Az ingyenes készpénzfelvétel keretrendszere nem változik

A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá. Erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.

Mivel az ingyenes készpénzfelvétel személyenként egy bankszámlára vonatkozik, ezért akinek több számlája van, annak nyilatkoznia kell, hogy melyikről kíván költségmentesen készpénzhez jutni.

Ez devizaszámla is lehet, ám a készpénzfelvétel csak akkor díjmentes, ha forintban történik a kifizetés.

Ezzel egyidejűleg 300 ezer forintra emelkedett az ATM-ből egy tranzakcióval felvehető készpénz minimális összege. Az alapszámláknál viszont egyelőre marad a 150 ezer forintos felső határ.

Aki jelenleg is tud díjmentesen készpénzt felvenni, annak nincs szüksége külön adminisztrációra.

Mi a teendő, ha másik számláról szeretnénk felvenni ingyenesen készpénzt?

Ha viszont egy másik számláról szeretne díjmentesen készpénzhez jutni, akkor erről nyilatkoznia kell: ha ez az adott hónap 20. napjáig megtörténik, akkor a következő hónap 1. napjától érvénybe lép a havi két ingyenes készpénzfelvétel az új számlán.

Ha már van érvényes nyilatkozatunk, akkor a keret emelkedése miatt ezt nem kell újra megtenni, nem kell új papírt kitölteni.

A bankunk 2026. február 1-jétől automatikusan alkalmazza számunkra az új, 300 ezer forintos havi keretet. Ez minden magyarországi bankra egységesen vonatkozik, mivel törvényi kötelezettségről van szó.

Ha azonban valaki eddig nem élt ezzel a lehetőséggel, akkor be kell adnia az ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatot annál a banknál (ha több pénzintézetnél is van számlánk), amelyikről fel szeretnénk venni ingyenesen a készpénzt.