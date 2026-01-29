Hírlevél
Februártól az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára. A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű volt emelni az eddigi felső határon.
A kihirdetett jogszabályváltozás értelmében február elsejétől duplájára, 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa.

ingyenes készpénzfelvétel , Budapest, 2025. május 8.ATM az MBH Bank és a Mol Magyarország együttműködésének eredményeit és az ATM-telepítési program részleteit bemutató sajtótájékoztatón a XI. kerületi Prielle Kornélia utcai benzinkútnál 2025. május 8-án. Az MBH Bank 55 Mol-töltőállomáson helyez el bankautomatákat.MTI/Soós Lajos
Februártól emelkedik az ingyenes készpénzfelvételi limit
Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztõség

Az ingyenes készpénzfelvétel keretrendszere nem változik

A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá. Erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.

Mivel az ingyenes készpénzfelvétel személyenként egy bankszámlára vonatkozik, ezért akinek több számlája van, annak nyilatkoznia kell, hogy melyikről kíván költségmentesen készpénzhez jutni. 

Ez devizaszámla is lehet, ám a készpénzfelvétel csak akkor díjmentes, ha forintban történik a kifizetés. 

Ezzel egyidejűleg 300 ezer forintra emelkedett az ATM-ből egy tranzakcióval felvehető készpénz minimális összege. Az alapszámláknál viszont egyelőre marad a 150 ezer forintos felső határ.

Aki jelenleg is tud díjmentesen készpénzt felvenni, annak nincs szüksége külön adminisztrációra. 

Mi a teendő, ha másik számláról szeretnénk felvenni ingyenesen készpénzt?

Ha viszont egy másik számláról szeretne díjmentesen készpénzhez jutni, akkor erről nyilatkoznia kell: ha ez az adott hónap 20. napjáig megtörténik, akkor a következő hónap 1. napjától érvénybe lép a havi két ingyenes készpénzfelvétel az új számlán.

Ha már van érvényes nyilatkozatunk, akkor a keret emelkedése miatt ezt nem kell újra megtenni, nem kell új papírt kitölteni. 

A bankunk 2026. február 1-jétől automatikusan alkalmazza számunkra az új, 300 ezer forintos havi keretet. Ez minden magyarországi bankra egységesen vonatkozik, mivel törvényi kötelezettségről van szó.

Ha azonban valaki eddig nem élt ezzel a lehetőséggel, akkor be kell adnia az ingyenes készpénzfelvételi nyilatkozatot annál a banknál (ha több pénzintézetnél is van számlánk), amelyikről fel szeretnénk venni ingyenesen a készpénzt.

 

 

 

