Felejtse el a Labubut – a moncsicsi-utánzat után mosolygós plüssökért őrülnek meg a vásárlók

Amekkora őrületet jelentett a közelmúltban a Labubu-láz, olyan gyorsan csengett le: 2025 decemberre gyakorlatilag véget is ért, a piaci eladások beszakadása tükrözte a már korábban a részvények kapcsán látható kifulladást. Most egy új nevet kell megtanulni: Kínában a brit Jellycat-termékek iránti rajongás ért a csúcsra. A márka még a Covid-19-világjárvány idején robbant be, mostanra pedig egy hatalmas, több millárd jüan értékűre nőtt piac fontos szereplője lett.
Gyűjtői szenvedély épült a Jellycat köré
Még a Covid-19-világjárvány idejére, 2021-re tehető a Jellycat márja berobbanása. A brit tervezésű plüssjátékok Kínában való népszerűségéért különösen sokat tettek a közösségi oldalakon megjelent posztok, aminek hatására karácsonyra - ami Kínában elsődlegesen vásárlási, és jóval visszafogottabb ünnep, a nálunk ismert hagyománya nincs jelen abban - már az ajándékozás részévé váltak a plüssfigurák. A BBC riportjából kiderült: sokan a Covid-19 miatti bezártság, magány, szorongás oldására szerettek bele a plüssökbe.
A riportból kiderül, hogy erre az időszakra tehető a gyűjtői szenvedély megjelenése a Jellycat figurák körül. Például egy most 32 éves kínai nő mostanra 120 darabos gyűjteménnyel rendelkezik, melynek piaci értéke 36 ezer jüan, azaz nagyjából 1,6 millió forint.
A gyerekeknek szánt, puha játékokból időközben globális sláger lett, különösen Kínában, ahol a kiábrándult, vagy éppen érzelmi izoláltságtól szenvedő fiatalok egyre gyakrabban fordulnak hozzájuk vigaszért. Adódik a kérdés, hogy miért lehet ez így?
Felnőttek gyerekjátékai
A fent említett, 32 éves fiatal nő egyik plüsse mézeskalácsház alakú, az úgynevezett „Amuseable” termékcsaládba tartozik: ezek apró, emberi vonásokat idző arcocskákkal ellátott figurák, amelyek élettelen tárgyakat – vécépapírtól a főtt tojásig – formáznak meg. Ezek a plüssök a „kitörő termékek”, amelyek világszerte „a Z generáció és a millenniumi nemzedék széles körét szólítják meg” – mondja Kasia Davies, a Statista globális elemzőcég szakértője.
Nem egyértelmű, hogy a Jellycat tudatosan a fiatal felnőttek piacát célozta-e meg, amikor 2018-ban elindította mára ikonikus Amuseable sorozatát. Ugyanakkor a játékgyártók kénytelenek új vásárlói rétegeket keresni, egyszerűen azért, mert a világ számos részén csökken a születésszám
– teszi hozzá Davies.
Isabel Galleymore, a brit Birminghami Egyetem kutatója szerint a termékek népszerűsége „összefügghet azzal a vággyal, hogy az emberek társaságra leljenek”.
A Jellycat már 2015-ben belépett a kínai piacra. A cég képes volt megragadni „a világjárvány hangulatát” – amikor az emberek a fokozott bizonytalanság közepette vigaszt kerestek –, és erre építve növelte sikerét Kínában – mondta Kathryn Read, aki Kínában 15 éve dolgozó üzleti tanácsadóként.
A márka népszerűségét tovább erősítették az ideiglenes pop-up üzletek. Ezekben az átmeneti időre létesített boltokban különleges, kis darabszámban gyártott Jellycat-játékok kaphatók, megvásárlásukat sokan eseménynek tekintik, és az erről szóló közösségi médiás posztok hozzájárulnak a márka iránti érdeklődés növekedéséhez.
Ez az úgynevezett „kidult” trend nem kizárólag kínai jelenség: világszerte egyre több fiatal felnőtt kérdőjelezi meg „a felnőttkor elavult értelmezéseit” – mondja Erica Kanesaka, az amerikai Emory Egyetem kultúrakutató professzora. Ebbe beletartozik az, hogy felnőttként sokan újra gyerekjátékokhoz nyúlnak, ezzel azt is akaratlanul megkérdőjelezve, hogy mi tekinthető gyerekeknek szánt játéknak. 0Ezzel összefüggésben érdemes megemlíteni a Circana globális piackutató adatait. Ezek értelmében
- a globális játékeladások 2024-ben ugyan csökkentek közel 1 százalékkal csökkentek, de
- a gyűjthető játékok forgalma közel 5 százalékkal növekedett, történelmi csúcsot elérve.
Pop-up, azaz csak átmeneti, rövid időre létesített Jellycat üzlet Sanghajban:
Milliárdok mennek gyűjthető játékokra a kínai vásárlóktól
A lokalizáció kulcsszerepet játszott a kínai fogyasztók Jellycat-élményében. Londonban, a Selfridges áruházban például halat, sült krumplit és pürés borsót formázó plüssöket lehetett vásárolni egy ideiglenes boltban; Kínában ezzel ekvivalens élelmiszereket formázó plüssök hódtanak. Ezzel párhuzamosan Pekingben és Sanghajban tavaly teáskanna- és teáscsésze-alakú plüssfigurák szerepeltek a kínálatban.
A brit székhelyű vállalat bevétele 2024-ben kétharmadával, 333 millió fontra (kb. 148 milliárd forintra) nőtt a legfrissebb cégbírósági adatok szerint.
Ugyanebben az időszakban a kínai fogyasztóknak ennek az összegnek közel harmadáért adott el játékokat a főbb e-kereskedelmi platformokon – közölte becslését a pekingi Moojing Market Intelligence.
A Jellycat felemelkedése egy szélesebb trend része: Kínában robbanásszerűen nő a gyűjthető játékok piaca, amelyet érzelmi kapaszkodót és kapcsolódást kereső fiatal felnőttek hajtanak. A Kínai Társadalomtudományi Akadémia és a Kínai Animációs Szövetség 2024-es jelentése szerint a gyűjthető játékok forgalma idén meghaladhatja a 110 milliárd jüant.
Ez elképesztő összeg, több mint 5 000 milliárd forint.
A Pop Mart kínai játékgyártó által készített Labubu babák elsöprő sikere is jól mutatja az ilyen termékek iránti növekvő étvágyat, különösen a fiatalok körében. A gyűjtés gyakran kincsvadászathoz hasonlít: a kínai rajongók külföldi utazásaik során áruházakat és boltokat járnak végig Jellycat figurák után kutatva. Sokan „daigou”, azaz külföldön élő beszerzők segítségét veszik igénybe. A ritka darabok – egyes körökben státuszszimbólumként – több mint 1400 dollárért is gazdát cserélnek.
Elképzelhető azonban, hogy Kínában már túl vannak a Jellycat-őrület csúcspontján, és a Labubu-babák iránti rajongás sorsára jut. Egyes vásárlók már inkább az úgynevezett „blind box” játékok felé fordult – például Teletubbies figurákhoz –, ahol a vásárlók csak a doboz kinyitásakor tudják meg, mit kaptak. Mások pedig azért adhatják fel a Jellycat-plüssök vásárlását, mert az igazán ritka darabokhoz csak nehezen és igen drágán lehet hozzájutni.