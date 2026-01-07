Felejtse el a Labubut – a moncsicsi-utánzat után mosolygós plüssökért őrülnek meg a vásárlók

Amekkora őrületet jelentett a közelmúltban a Labubu-láz, olyan gyorsan csengett le: 2025 decemberre gyakorlatilag véget is ért, a piaci eladások beszakadása tükrözte a már korábban a részvények kapcsán látható kifulladást. Most egy új nevet kell megtanulni: Kínában a brit Jellycat-termékek iránti rajongás ért a csúcsra. A márka még a Covid-19-világjárvány idején robbant be, mostanra pedig egy hatalmas, több millárd jüan értékűre nőtt piac fontos szereplője lett.

A Jellycat az aktuális sztár Kínában, a Labubu-őrületnek vége

Fotó: Unsplash

Gyűjtői szenvedély épült a Jellycat köré

Még a Covid-19-világjárvány idejére, 2021-re tehető a Jellycat márja berobbanása. A brit tervezésű plüssjátékok Kínában való népszerűségéért különösen sokat tettek a közösségi oldalakon megjelent posztok, aminek hatására karácsonyra - ami Kínában elsődlegesen vásárlási, és jóval visszafogottabb ünnep, a nálunk ismert hagyománya nincs jelen abban - már az ajándékozás részévé váltak a plüssfigurák. A BBC riportjából kiderült: sokan a Covid-19 miatti bezártság, magány, szorongás oldására szerettek bele a plüssökbe.

A riportból kiderül, hogy erre az időszakra tehető a gyűjtői szenvedély megjelenése a Jellycat figurák körül. Például egy most 32 éves kínai nő mostanra 120 darabos gyűjteménnyel rendelkezik, melynek piaci értéke 36 ezer jüan, azaz nagyjából 1,6 millió forint.

A gyerekeknek szánt, puha játékokból időközben globális sláger lett, különösen Kínában, ahol a kiábrándult, vagy éppen érzelmi izoláltságtól szenvedő fiatalok egyre gyakrabban fordulnak hozzájuk vigaszért. Adódik a kérdés, hogy miért lehet ez így?

Felnőttek gyerekjátékai

A fent említett, 32 éves fiatal nő egyik plüsse mézeskalácsház alakú, az úgynevezett „Amuseable” termékcsaládba tartozik: ezek apró, emberi vonásokat idző arcocskákkal ellátott figurák, amelyek élettelen tárgyakat – vécépapírtól a főtt tojásig – formáznak meg. Ezek a plüssök a „kitörő termékek”, amelyek világszerte „a Z generáció és a millenniumi nemzedék széles körét szólítják meg” – mondja Kasia Davies, a Statista globális elemzőcég szakértője.

Nem egyértelmű, hogy a Jellycat tudatosan a fiatal felnőttek piacát célozta-e meg, amikor 2018-ban elindította mára ikonikus Amuseable sorozatát. Ugyanakkor a játékgyártók kénytelenek új vásárlói rétegeket keresni, egyszerűen azért, mert a világ számos részén csökken a születésszám

– teszi hozzá Davies.