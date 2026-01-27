Újabb fontos változásokat jelentettek be az Otthontámogatással kapcsolatban

Éjszaka megjelent a közalkalmazottak, közszférában dolgozók évi nettó egy millió forintos Otthontámogatás módosításáról szóló kormányrendelet. A változások - az előzetes bejelentésnek megfelelően – pozitívan érintik az igénylőket, ráadásul a jogosultak köre is jelentősen bővül. Egy nagyon fontos a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos határidő azonban újdonságnak számíthat.
Kibővül a támogatásra jogosultak köre
Kiterjesztették, kibővítették a jogosultak körét, a változás miatt az alábbi három tevékenységben dolgozók lehetnek jogosulttá váltak a kedvezményre:
- Az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók
- A hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál
- Az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek
Fontos pontosítás történt a megbízási és vállalkozási jogviszonyban dolgozók kapcsán is. Az alapszabály továbbra is az, hogy aki kizárólag ilyen formában dolgozik egy érintett szervezetnek, az nem jogosult az Otthontámogatásra. Ugyanakkor a módosítás bővíti a kivételek körét: bizonyos, egyházi fenntartású köznevelési tevékenységek esetén – ha a munkát bevett egyház vagy belső egyházi jogi személy részére végzik – a támogatás akkor is igényelhető, ha nem klasszikus munkaviszonyról van szó.
További fontos változás, hogy a munkáltatói kölcsön is lakáskölcsönnek minősülhet az Otthontámogatás szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a támogatás már nemcsak banki lakáshitelekhez kapcsolódhat, hanem olyan munkáltatói kölcsönökhöz is, amelyek:
- magyarországi lakóingatlan vásárlására vagy építésére szolgálnak, vagy ezen célokra felvett lakáscélú banki hitel egészének vagy egy részének kiváltására irányulnak,
- amelyekről legkésőbb 2026. január 26-ig érvényes írásbeli megállapodás született.
A szabály ráadásul korábban megkötött munkáltatói kölcsönökre is alkalmazható, vagyis sok érintett számára utólag is megnyílik a támogatás lehetősége.
Január 20. helyett február 15. az igénylési határidő
Az eredeti jogszabály alapján legkésőbb január 20-ig be kellett nyújtaniuk az Otthontámogatási kérelmet a munkáltató felé azoknak, akik még 2026. január elseje előtt kötött lakáshitelük törlesztésére szeretnék kihasználni az évi egy millió forintos támogatást. Ráadásul ez a határidő jogvesztő volt.
Ezt a határidőt kitolták február 15-re, akik lemaradtak az első körben, azok kapnak most egy újabb esélyt.
A munkáltató a február 15-ig beérkező változással érintett kérelmeket február 25-ig továbbítja a Kincstár felé. A Kincstár március 15-ig folyósítja a Munkáltató részére a támogatást, aki március 30-ig fizeti azt ki a munkavállaló részére. A támogatást összege továbbra is nettó egy millió forint, de legfeljebb a kölcsön lejáratáig hátralévő törlesztőrészletek együttes összege.
A módosítás egyben újranyitja a határidőt a 2026. január 1-je előtt megkötött lakáshitelek esetében. Az eredeti szabályok szerint ezeknél a hiteleknél január végéig kellett volna jelezni az igénylési szándékot, most azonban 2026. február 15-ig újra be lehet jelenteni az igényt. Fontos, hogy ez a határidő jogvesztő, vagyis aki erről is lemarad, elesik a lehetőségtől. Az új határidőhöz igazodva a kifizetések menetrendje is módosul, a támogatás folyósítása márciusban történik.
További könnyítés vonatkozik azokra, akik vezénylésben dolgoznak. Ha valakit határozott időre egy másik szervhez vezényelnek, de az alapjogviszonya határozatlan idejű, akkor az Otthontámogatás iránti kérelmet a fogadó szervnél is benyújthatja, nem kizárólag az eredeti munkáltatónál.
Új szabály jelenik meg a határozott idejű jogviszonyban foglalkoztatottak esetében is. Amennyiben az Otthontámogatásra jogosult határozott idejű jogviszonya a tárgyéven belül megszűnik, de annak vége naptári napilag nem ismert, úgy az Otthontámogatás tárgyévi teljes keretösszegét kell folyósítani. Ugyanakkor, ha a lakáskölcsön-szerződésből a hátralévő teljes futamidőre fennálló összes törlesztőrészlet összege ennél kevesebb, akkor azt az összeget kell folyósítani.
Mikor lépnek életbe ezek a változások?
A módosítások a kihirdetés másnapján, azaz január 27-től lépnek életbe. Már a ma naptól érdeklődhetnek a munkáltatójuknál azok, akik kicsúsztak valami miatt a január 20-ai határidőből, vagy munkáltatói kölcsönnel rendelkeznek. (Persze elképzelhető, hogy ma még nem áll minden rendelkezésre a munkáltatónál a módosításhoz kapcsolódóan.)
Lehetnek olyanok, akik leadták korábban kérelmüket, de az új ismeretek fényében módosítanák azt. Számukra jó hír, hogy a leadott kérelmeket is módosítani lehet.
Kiknek lehet ez lényeges? Például azoknak, akik banki lakáshitellel és munkáltatói kölcsönnel is rendelkeznek és a banki hitelük kapcsán nem tudták kihasználni a maximális egy millió forintos támogatást. Elképzelhető, hogy ezen igénylők számára a munkáltatói kölcsön bevonásával már kimaxolható a támogatási összeg.
Mekkora érdeklődésre számít a kormány?
A költségvetési előirányzatok módosításával, mintegy 180 milliárd forintot csoportosítottak át az Otthontámogatás céljára. Ez a maximális egy millió forintos támogatási összeggel kalkulálva 180 ezer igénylő számára nyújt elegendő fedezetet. Vélhetően az idei évre nagyságrendileg ekkora érdeklődéssel számolhat a kormány.
Összességében a módosítások rugalmasabbá, befogadóbbá és gyakorlatiasabbá teszik az Otthontámogatást.
Több jogosult, több finanszírozási forma és reálisabb határidők jelennek meg a rendszerben, ami különösen azoknak jelent könnyebbséget, akik eddig adminisztratív vagy technikai okok miatt maradtak volna ki a támogatásból.