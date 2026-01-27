Újabb fontos változásokat jelentettek be az Otthontámogatással kapcsolatban

Éjszaka megjelent a közalkalmazottak, közszférában dolgozók évi nettó egy millió forintos Otthontámogatás módosításáról szóló kormányrendelet. A változások - az előzetes bejelentésnek megfelelően – pozitívan érintik az igénylőket, ráadásul a jogosultak köre is jelentősen bővül. Egy nagyon fontos a munkáltatói kölcsönökkel kapcsolatos határidő azonban újdonságnak számíthat.

2026. január 1-jétől indult az otthontámogatási program a közszolgálatban dolgozóknak. A mostani változtatások pedig még tovább bővítették a jogosultak körét. (illusztráció)

Fotó: Pixabay

Kibővül a támogatásra jogosultak köre

Kiterjesztették, kibővítették a jogosultak körét, a változás miatt az alábbi három tevékenységben dolgozók lehetnek jogosulttá váltak a kedvezményre:

Az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltók

A hitoktatók, akik kizárólag megbízási vagy vállalkozási szerződés alapján látnak el kötelező feladatot az állam által hivatalosan elismert egyházaknál

Az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyek

Fontos pontosítás történt a megbízási és vállalkozási jogviszonyban dolgozók kapcsán is. Az alapszabály továbbra is az, hogy aki kizárólag ilyen formában dolgozik egy érintett szervezetnek, az nem jogosult az Otthontámogatásra. Ugyanakkor a módosítás bővíti a kivételek körét: bizonyos, egyházi fenntartású köznevelési tevékenységek esetén – ha a munkát bevett egyház vagy belső egyházi jogi személy részére végzik – a támogatás akkor is igényelhető, ha nem klasszikus munkaviszonyról van szó.

További fontos változás, hogy a munkáltatói kölcsön is lakáskölcsönnek minősülhet az Otthontámogatás szempontjából. Ez azt jelenti, hogy a támogatás már nemcsak banki lakáshitelekhez kapcsolódhat, hanem olyan munkáltatói kölcsönökhöz is, amelyek:

magyarországi lakóingatlan vásárlására vagy építésére szolgálnak, vagy ezen célokra felvett lakáscélú banki hitel egészének vagy egy részének kiváltására irányulnak,

amelyekről legkésőbb 2026. január 26-ig érvényes írásbeli megállapodás született.

A szabály ráadásul korábban megkötött munkáltatói kölcsönökre is alkalmazható, vagyis sok érintett számára utólag is megnyílik a támogatás lehetősége.

Január 20. helyett február 15. az igénylési határidő

Az eredeti jogszabály alapján legkésőbb január 20-ig be kellett nyújtaniuk az Otthontámogatási kérelmet a munkáltató felé azoknak, akik még 2026. január elseje előtt kötött lakáshitelük törlesztésére szeretnék kihasználni az évi egy millió forintos támogatást. Ráadásul ez a határidő jogvesztő volt.

Ezt a határidőt kitolták február 15-re, akik lemaradtak az első körben, azok kapnak most egy újabb esélyt.

A munkáltató a február 15-ig beérkező változással érintett kérelmeket február 25-ig továbbítja a Kincstár felé. A Kincstár március 15-ig folyósítja a Munkáltató részére a támogatást, aki március 30-ig fizeti azt ki a munkavállaló részére. A támogatást összege továbbra is nettó egy millió forint, de legfeljebb a kölcsön lejáratáig hátralévő törlesztőrészletek együttes összege.