Ez a legbiztosabb módszer a csaló webáruházak leleplezésére

Az online kereskedők kínálatában gyakran felbukkannak túlzottan is kecsegtető ajánlatok, s habár sok esetben valóban hiteles akciókról van szó, könnyen eshetünk olyanok csapdájába, akik profi trükkökkel akarnak átvágni. Miután elszaporodtak az átverésekre szakosodott webshopok, ezért a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) létrehozta a jogsértő webáruházak feketelistáját, amely bárki számára hozzáférhető. A rendelést megelőzően érdemes megnézni ezt a nyilvántartást, hiszen így elkerülhetjük, hogy átverjenek bennünket.

Érdemes áttekinteni a jogsértő webáruházak listáját a kellemetlenségek elkerülése érdekében

Fotó: Unsplash

Itt férhető hozzá a jogsértő webáruházak feketelistája

Az elmúlt évek jogszabályváltozásai miatt folyamatosan szűkül a csaló webshopok mozgástere, de mindig van valamilyen újabb trükk a tarsolyukban.

Ahogy beszámoltunk róla, a tudatos vásárlói döntés meghozatalának segítése és a fogyasztók védelme érdekében az NKFH folyamatosan frissíti a nyilvántartásában szereplő kétes, illetve csaló webáruházak listáját, amelyen azok az online kereskedők szerepelnek, amelyeknél a hivatalos szervek – a fogyasztóvédelmi hatóság, a Gazdasági Versenyhivatal, vagy a bíróság – jogerősen megállapított valamilyen hiányosságot. Egyúttal azt is feltüntetik, ha a vállalkozás pótolta a mulasztásokat azok feltárása után.

Az adatbázisban, amely a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján érhető el, jelenleg összesen mintegy 120 feketelistás webáruház szerepel.

Ahogy korábban megírtuk, a csaló webshopok feketelistájának a fogyasztók tájékoztatása mellett az is kiemelt célja, hogy az online kereskedelemmel foglalkozó cégeket jogkövető magatartásra sarkallja.

Némiképp árnyalja a képet, hogy a listára való felkerülés nem feltétlenül jelenti azt, hogy mindegyik vállalkozás a fogyasztók megtévesztésén fáradozna, ugyanis apróságok miatt is rá lehet kerülni a feketelistára.

Néhány webáruház például a hivatal álláspontja szerint azzal követett el tisztességtelen kereskedői tevékenységet, hogy nem tüntette fel a tényleges szállítási díjat, vagy épp a futárszolgálatok sorában nem szerepelt a Magyar Posta csomagszállítási opcióként (2024 tavaszától ugyanis kötelező a postai kézbesítést is közzétenni a weboldalakon). Amennyiben ezeket a hiányosságokat az érintett vállalkozások azonban pótolják, akkor kikerülnek a nyilvántartásból.