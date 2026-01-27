Kamatdöntés: elégedett az infláció alakulásával a jegybank, de még óvatos

A Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi piaci folyamatokat, és megállapította, hogy továbbra is stabilitásra orientált monetáris politikai megközelítésre van szükség. Ennek megfelelően a Tanács úgy döntött, hogy az alapkamatot változatlanul, 6,5 százalékos szinten tartja. A döntés egyhangú volt, más kamatjavaslat nem merült fel – közölte Varga Mihály jegybankelnök a Monetáris Tanács kamatdöntő ülése után tartott sajtótájékoztatóján. Elmondta: a kamatdöntés megerősítette a testület elkötelezettségét a 3 százalékos inflációs cél fenntartható elérése mellett.

Varga Mihály a kamatdöntés után foglalta össze a Monetáris Tanács érveit Fotó: Vémi Zoltán

A jegybankelnök kiemelte, hogy decemberben az infláció 3,3 százalékra csökkent a novemberi 3,8 százalékról, így az infláció továbbra is a toleranciasávban halad. Az egymást követő második hónapban maradt a sávon belül a fogyasztói árindex, ami kedvező fejlemény. Hozzátette: jó esély van arra, hogy 2026 elején az infláció a 3 százalékos cél alá kerüljön, ugyanakkor az inflációs kilátásokat több bizonytalansági tényező is övezi. A Tanács kiemelten

figyelemmel követi az év eleji vállalati átárazási mintázatokat, mivel ezek meghatározóak lehetnek az inflációs pálya alakulása szempontjából.

Az első információk februárban, a januári inflációs adat közlésekor lesznek elérhetők.

Varga Mihály hangsúlyozta: összességében továbbra is óvatosságra van szükség, mivel a lakossági várakozások alakulása meghatározó a középtávú inflációs folyamatok szempontjából. A Monetáris Tanács álláspontja szerint az árstabilitás fenntartható eléréséhez elengedhetetlen az inflációs várakozások megfelelő horgonyzása. Ebben a jegybank pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá, ami segíti az inflációs cél elérését.

Kamatdöntés: kiemelten fontos a forint erősödése

A jegybankelnök külön kitért a devizapiac stabilitásának szerepére is. Mint mondta, a devizapiac stabilitása kulcsfontosságú az infláció és az inflációs várakozások mérséklésében. 2025 eleje óta a forint több mint 6 százalékkal értékelődött fel az euróhoz képest, ami a régióban is felülteljesítőnek számít. Ez az árfolyam-erősödés egyre inkább megjelenik a beszerzési árakban, és a jegybank bízik abban, hogy a fogyasztói árakban is hamarosan tetten érhető lesz. A kiszámítható pénzügyi piaci környezet előretekintve is közelebb visz az árstabilitási cél eléréséhez.