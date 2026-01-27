Kamatdöntés: elégedett az infláció alakulásával a jegybank, de még óvatos

A Monetáris Tanács áttekintette a gazdasági és pénzügyi piaci folyamatokat, és megállapította, hogy továbbra is stabilitásra orientált monetáris politikai megközelítésre van szükség. Ennek megfelelően a Tanács úgy döntött, hogy az alapkamatot változatlanul, 6,5 százalékos szinten tartja. A döntés egyhangú volt, más kamatjavaslat nem merült fel – közölte Varga Mihály jegybankelnök a Monetáris Tanács kamatdöntő ülése után tartott sajtótájékoztatóján. Elmondta: a kamatdöntés megerősítette a testület elkötelezettségét a 3 százalékos inflációs cél fenntartható elérése mellett.
A jegybankelnök kiemelte, hogy decemberben az infláció 3,3 százalékra csökkent a novemberi 3,8 százalékról, így az infláció továbbra is a toleranciasávban halad. Az egymást követő második hónapban maradt a sávon belül a fogyasztói árindex, ami kedvező fejlemény. Hozzátette: jó esély van arra, hogy 2026 elején az infláció a 3 százalékos cél alá kerüljön, ugyanakkor az inflációs kilátásokat több bizonytalansági tényező is övezi. A Tanács kiemelten
figyelemmel követi az év eleji vállalati átárazási mintázatokat, mivel ezek meghatározóak lehetnek az inflációs pálya alakulása szempontjából.
Az első információk februárban, a januári inflációs adat közlésekor lesznek elérhetők.
Varga Mihály hangsúlyozta: összességében továbbra is óvatosságra van szükség, mivel a lakossági várakozások alakulása meghatározó a középtávú inflációs folyamatok szempontjából. A Monetáris Tanács álláspontja szerint az árstabilitás fenntartható eléréséhez elengedhetetlen az inflációs várakozások megfelelő horgonyzása. Ebben a jegybank pozitív reálkamat biztosításával járul hozzá, ami segíti az inflációs cél elérését.
Kamatdöntés: kiemelten fontos a forint erősödése
A jegybankelnök külön kitért a devizapiac stabilitásának szerepére is. Mint mondta, a devizapiac stabilitása kulcsfontosságú az infláció és az inflációs várakozások mérséklésében. 2025 eleje óta a forint több mint 6 százalékkal értékelődött fel az euróhoz képest, ami a régióban is felülteljesítőnek számít. Ez az árfolyam-erősödés egyre inkább megjelenik a beszerzési árakban, és a jegybank bízik abban, hogy a fogyasztói árakban is hamarosan tetten érhető lesz. A kiszámítható pénzügyi piaci környezet előretekintve is közelebb visz az árstabilitási cél eléréséhez.
A nemzetközi környezet kapcsán Varga Mihály elmondta: a pénzpiaci indikátorok továbbra is érzékenyen reagálnak a politikai fejleményekre, és az év eleje óta a geopolitikai események ismét a befektetők fókuszába kerültek. Ezek a múlt héten jelentősebb elmozdulást okoztak a piaci kockázatvállalásban. A jegybank a nemzetközi folyamatok hazai piacokra és inflációs kilátásokra gyakorolt hatását szorosan figyelemmel kíséri. Hozzátette: a globálisan meghatározó jegybankok esetében nem változtak érdemben a kamatpályára vonatkozó piaci várakozások, a Fed részéről mérsékelt kamatcsökkentéseket jeleznek az idei évre, míg az Európai Központi Bank esetében a piac inkább a ráta változatlan szinten tartását valószínűsíti.
A nyersanyagpiaci folyamatokat érintve elmondta: az olaj és a gáz ára az elmúlt időszakban jelentősen emelkedett. A holland tőzsdén kereskedett TTF típusú gázár növekedése mögött elsősorban az állt, hogy a megszokottnál hidegebb időjárás miatt a piacok újraértékelték a tárolók töltöttségi szintjét. Az energiaárak változását a jegybank a globális inflációs kilátások alakulása szempontjából előretekintve is figyelemmel kíséri.
A hazai gazdasági folyamatokról szólva Varga Mihály rámutatott: a növekedés szerkezetét az elmúlt negyedévekben kettősség jellemezte. A kiskereskedelmi forgalom bővülése folytatódott, novemberben 2,5 százalékos növekedést regisztrált éves összevetésben, ugyanakkor az ipar teljesítménye továbbra is visszafogott, a kibocsátás novemberben 5,4 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbi szinttől. Az építőipari termelés is csökkenést mutatott mind éves, mind havi alapon.
A jegybankelnök zárásként hangsúlyozta: a Monetáris Tanács nem változtatott előretekintő iránymutatásán. A testület továbbra is körültekintően, adatvezérelt módon dönt ülésről ülésre az alapkamat mértékéről. A szigorú monetáris kondíciók fenntartását továbbra is indokoltnak tartják annak érdekében, hogy az inflációs cél tartósan és fenntartható módon teljesüljön.
Lökést adott a forintnak a mai döntés
A mai ülésen nem hangzott el egyértelmű iránymutatás, ami alapján meg lehetne határozni, hogy mikor történik meg az első vágás - értékelt Regős Gábor, a Gránit Bank vezető közgazdásza. Mint írta, a kedvezőtlenebb folyamatok (energiaárak, magas várakozások, szolgáltatásárak) nyomán nőtt annak a valószínűsége, hogy februárban még nem lesz vágás. A márciusi kamatcsökkentés – amennyiben az adatok is azt indokolják – adná magát az új inflációs jelentés miatt, azonban ekkor a devizapiaci volatilitás a választások miatt magasabb lehet, így érdemes lehet még kivárni – de persze, hogy addig mi történik, az még a bejövő adatoktól nagyban függ majd. A mai döntés nyomán a forint erősödött, az árfolyam 380 alá is került, így a piac kamatcsökkentési várakozásai némileg enyhülhettek.