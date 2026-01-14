Lesz megállapodás: több száz település menekül meg a dübörgő kamionoktól

A kamionoknak a magasabb rendű utakon kell haladniuk és mentesíteniük kell az zajszennyezéstől és veszélyes közlekedési helyzetektől azokat az embereket, akik milliószám élnek olyan utak mellett és olyan utcákban, ahol kamionok jártak tömegével az elmúlt évtizedben – közölte közösségi oldalán Lázár János építési és közlekedési miniszter.

Több száz településen szűnhet meg a kamionok átmenő forgalma.

Fotó: NÚSZ

Mint mondta, azon dolgoznak, hogy az embereknek könnyebb és jobb legyen élni, illetve hogy az utakon ne a kamionok uralkodjanak, hanem a felsőbbrendű utakra menjenek, az alsóbb rendű utakat pedig azok használják, akiknek nagyon muszáj, vagy helyben laknak. A miniszter tájékoztatása szerint, most zajlanak a tárgyalások az összes kamionos fuvarozó szervezettel, akik éppen jelen vannak a minisztériumban. Hozzátette:

Kollegáim már a harmadik kört futják, lesz megállapodás, van együttműködés.

Minden hazai kis teherfuvarozó számíthat ránk és mi is számítunk a megértésükre, hogy ők is segíteni akarnak azoknak az embereknek, akik nyugodtabban akarnak élni. Hajrá nyugodt vidék! - fejezte be rövid beszámolóját Lázár János.

Emlékezetes, hogy a kormány december 19-én megállapodott a hét meghatározó fuvarozói érdekképviselettel, akik közel 8500 vállalkozást, a hazai fuvarozásban dolgozó cégek 70 százalékát képviselik. Ezt követően december végén a Hősök terén alakult egy újabb fuvaros csapat, akikkel újrakezdték az egyeztetéseket.

Az Origo korábban megírta a miniszter nyilatkozata alapján, hogy napokon belül több száz magyar településen szűnhet meg az átmenő kamionforgalom. A kormány új szabályokkal a gyorsforgalmi utakra tereli a 20 tonna feletti tranzitforgalmat, Lázár János szerint a román, bolgár és szerb kamionoknak különösen nincs helyük a települések utcáin, ahol lakóházak állnak.

A kormány átalakítja a vidéki, helyi forgalomszervezést: országszerte 56 helyszínen, összesen 262 kilométer hosszan vezetnek be súlykorlátozást. A cél egyértelmű: lezárni a kiskapukat, amelyek eddig lehetővé tették, hogy a kamionok olcsóbb, de a lakosság számára elviselhetetlen útvonalakat használjanak.