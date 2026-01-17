Rettentő kínos ‒ Magyar Péter bemutatta a Tisza gazdaságfejlesztési főszakértőjét

Magyar Péter bemutatta a Tisza Párt gazdaságfejlesztési és energetikai főszakértőjét, lényegében gazdasági miniszterjelöltjét. Magyar Kapitány Istvánt méltatva nem fukarkodott a szuperlatívuszokkal; „legmenőbbnek”, „a gazdasági élet egyik ikonjának” nevezve az „angyalföldi srácot”. Mintha csak az egyik fast fashion áruház új, fiataloknak készülő kollekciójáról lenne szó. Ám az erőltetetten fiatalos nyelvezet mögött egy régi, kipróbált káder alakja sejlik fel, aki Bajnai Gordon egyértelmű támogatását élvezi és Kóka János jó barátja.

Kapitány István Magyar Péterrel. / Forrás: Magyar Péter Facebook-oldala

Ki valójában Kapitány István?

Ha csak Magyar Péter szavaiból indulnánk ki, akkor azt feltételezhetnénk, hogy egy világlátott hazafi miután a multinacionális vállalatok kíméletlen környezetében sikert sikerre halmozott, puszta szívjóságból hazajön, hogy önzetlenül felajánlja több évtized alatt felhalmozott szakértelmét. Ám, mivel a Tisza Párt elnökét gyakran kapjuk füllentésen, érdemes magunknak is utánajárni, hogy ki is valójában ez az „angyalföldi srác”.

A nyilvánosan elérhető információk alapján a magát szerényen csak "a magyar Jockey Ewingnak" nevező Kapitány István, a Shell korábbi globális alelnöke, a nyolcvanas évek végén egy impexes cégnél, az Interagnál bukkant fel. Ismert, hogy ez a külkervállalat nyerte el a hatvanas években a Royal Dutch Shell ‒ a mai Shell plc ‒ petrolkémiai vállalat kizárólagos magyarországi képviseletét. A cég vezetője egy szigorúan titkos tiszt volt volt.

A vállalat egyébként olyan növényvédő szereket forgalmazott Magyarországon, amelyek Nyugaton akkor már régen be voltak tiltva.

Innen csusszant át Kapitány István ahhoz a Shellhez, és töltött el 37 évet, amely az Exxon Mobil mögött a Big Oil kettes számú szereplője. A volt globális alelnök tavaly májusban a Partizán vendégeként arról beszélt, hogy a Shell és a magyar kormány között is lobbizott azért, ‒ nyilván puszta szívjóságból ‒, hogy LNG-t, azaz cseppfolyósított gázt tudjanak eladni az országnak úgymond segítségképpen, ha már úgyis bizonytalanná válhat a gázellátás kelet felől.