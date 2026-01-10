Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Szijjártó Péter: Innentől ez már nem Fortnite, hanem maga a háború

Háború

Trump titkos alkuja után kitört a pánik Moszkvában

földgázfogyasztás

Bele fog férni a kedvezményes gázfogyasztásba? Az MVM megmondja, hogyan számoljon

43 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amennyiben az ügyfelek egy adott havi fogyasztási időszakban nem használták fel teljes mértékben a számukra járó kedvezményes mennyiséget, a korábban fel nem használt részt a későbbi elszámolás során jóváírják. Az MVM ügyfeleinek több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes gázfogyasztási sávba.
Link másolása
Vágólapra másolva!
földgázfogyasztásMVMkedvezmény

Az éves szinten járó kedvezményes földgázmennyiség nem vész el, azt legkésőbb az éves elszámolószámlában minden ügyfél esetében elszámolja az MVM – közölte a kedvezményes gázfogyasztási mennyiséggel kapcsolatban szombaton, Facebook-bejegyzésében a társaság.

kedvezményes gázfogyasztás
A kedvezményes gázfogyasztás / Fotó: Arthur Lambillotte / Unsplash

Az ügyfelek többsége belefér a kedvezményes gázfogyasztási sávba

A tájékoztatás szerint amennyiben az ügyfelek egy adott havi fogyasztási időszakban nem használták fel teljes mértékben a számukra járó kedvezményes mennyiséget, a korábban fel nem használt rész a későbbi elszámolás során jóváírásra kerül. Az MVM hangsúlyozta: ügyfeleik több mint 90 százaléka éves szinten belefér a kedvezményes fogyasztási sávba.

A fogyasztók az mvmnext.hu/foldgaz/rogzitettkedvezmeny oldalon elérhető kalkulátorral kiszámolhatják a rendelkezésre álló kedvezményes mennyiséget - tájékoztattak.

Jelezték:

az MVM a magasabb számlák befizetésére részletfizetési lehetőséget is biztosít, amit az ügyfelek telefonon vagy személyesen igényelhetnek és ennek részleteiről automatikusan küldenek tájékoztatót az érintetteknek.

Közölték azt is, hogy decemberben az enyhébb idő miatt a lakossági gázfogyasztás 8 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Mint írták, a tartós hidegre tekintettel január 31-ig meghosszabbították az önkéntes kikapcsolási moratóriumot.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!