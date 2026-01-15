Új korszak nyílt a készpénzfelvételben – így alakul át Magyarország ATM-hálózata

Életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, januárt 1-től jogszabály írja elő a készpénzfelvétel biztosítását országosan. A bankoknak minden kistelepülésen ATM-et kellett telepíteniük, komoly bírságok terhe mellett. Így állnak most az automata-telepítéssel 2026 elején.
Itt tart most a készpénzfelvételt segítő bankautomaták bevezetése
A parlament által elfogadott jogszabály szerint a cél az, hogy a készpénzfelvétel ne függjön a lakhelytől. A döntéshozók a készpénzhez való hozzáférést közérdeknek tekintették, különösen a kisebb településeken élők, az idősek és a digitális szolgáltatásokat kevésbé használó ügyfelek védelme érdekében.
A törvény a bankokat és pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezte arra, hogy országos szinten biztosítsák az ATM-hálózat teljes lefedettségét.
A feladat megvalósítására két lépcsőt biztosít a jogszabály: 2025 végéig az ezer főnél nagyobb településeken kellett az automatákat telepíteni, 2026 végére pedig az 500 és 1000 fő közötti településeken is biztosítani kell a készpénzfelvételt.
– írja a Pénzcentrum.
A törvény nem zárja ki, hogy a bankok közösen is telepítsenek és működtessenek ATM-eket. A települési önkormányzatok kötelesek ingyenesen megfelelő helyszínt biztosítani az automaták számára, és együttműködni a feltételek kialakításában. Amennyiben az önkormányzat nem tud megfelelő feltételeket biztosítani, a bankok akkor is kötelesek telepíteni a készülékeket – írja elő a szabályzás.
Ilyen szankciók jöhetnek, ha nem teljesül a feladat
Hasonlóan szigorú szankciókat alkalmaznak a kötelezettségüket nem teljesítő pénzintézetekkel szemben.
A bírságok összege az első három hónap után 5 millió forinttól indul, majd negyedévente emelkedik, 24 hónap után elérheti a 150 millió forintot. A már meglévő automaták megszüntetése esetén 2 milliótól 200 millió forintig terjedő büntetés szabható ki.
Több pénzintézet novemberben alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, álláspontjuk szerint ugyanis a jogszabályi kötelezettség gazdaságilag indokolatlan, és aránytalanul korlátozza a pénzintézetek vállalkozáshoz, valamint tulajdonhoz fűződő alapjogait.
Érvelésük szerint a készpénzhasználat társadalmi költsége a GDP mintegy 0,8 százalékát teszi ki, és az ATM-hálózat bővítése nemcsak költséges, de a készpénzhasználat további erősödését is eredményezheti, annak ellenére, – miként írták – Magyarországon ma már az elektronikus fizetési lehetőségek széles köre áll rendelkezésre, amelyek biztonságosabbak, átláthatóbbak és költséghatékonyabbak a készpénznél.
Ennyi automatát kell telepíteni
Egy korábbi összesítés szerint ennyi automatát kell telepítenie a hazai pénzintézeteknek és mekkora költséggel járhat:
- A CIB Bank 52 automatát telepít, ez nagyságrendileg 208 millió forintba kerül.
- Az Erste Bank 104 automatát helyez ki, ami mintegy 416 millió forintba lehet.
- A Gránit Bank 13 automatát telepít, az csaknem 52 millió forint lehet.
- A K&H Bank 117 automatát kell, hogy telepítsen, ez hozzávetőleg 468 millió forint lesz.
- A MagNet Bank 13 automatát helyez ki, amely nagyságrendileg 52 millió forintba kerül.
- Az MBH Bank 195 automatát telepíthet, ez csaknem 780 millió forintba költséggel jár.
- A Raiffeisen Bank 65 automatát fog telepíteni. Ez nagyságrendileg 260 millió forintba kerülhet.
- Az UniCredit Bank 52 automatát helyez ki, ami csaknem 208 millió forintot jelent.
- Az OTP Bank 428 automatát telepíthet. Ez mintegy 1712 millió forintba kerülhet a pénzintézetnek.
Ez összesen 1039 bankautomata és darabonként 4 millió forinttal számolva mintegy 4,156 milliárd forint költség.
Ennyi automata van jelenleg országosan
A Pénzcentrum körbe kérdezett a hazai pénzintézeteknél, hogy jelenleg hány bankautomatával rendelkeznek az országban, hogy mennyit telepítettek az elmúlt egy évben. Bár nem minden pénzintézet reagált a megkeresésre, a válaszokból az látszik:
az OTP Bank messze kiemelkedik a mezőnyből, közel 2000 bankautomatával rendelkezik. A második legerősebb szereplő az MBH Bank, 1200 automatával. A többi megszólaló szereplő ezer alatti darabszámmal rendelkezik: a K&H 639, az Erste 491, az UniCredit 195, a CIB Bank pedig 156 automatát üzemeltet.
A készpénzbefizetést illetően a legtöbb automatával az OTP Bank rendelkezik, összesen 536-tal, a K&H Bank szintén erős ezen a területen, 448 készpénzbefizetésre alkalmas automatával, MBH Bank esetében 252 ATM képes készpénzbefizetésre, az Erste 260 ilyen automatát üzemeltet, ami a középmezőnybe sorolja. A kisebb hálózattal rendelkező bankoknál az UniCredit 94, míg a CIB Bank 70 készpénzbefizetésre alkalmas ATM-mel rendelkezik.
Az új ATM-ek telepítésében
- az MBH Bank járt az élen 316 új automatával,
- ezt követi az OTP Bank 128,
- majd a K&H Bank 92 új géppel.
- A középmezőnybe tartozik az CIB Bank 38,
- illetve az Erste 36 új automatával,
- míg az UniCredit összesen 17 darabot helyezett ki.
Míg az OTP Bank elsősorban a már meglévő, kiterjedt hálózatára támaszkodott, és inkább finomhangolást végzett, ezzel szemben az MBH Bank kifejezetten aktív volt: a 2026 elején üzemelő ATM-ek több mint negyede új, ami jelentős hálózatépítésre és az összeolvadás utáni infrastruktúra egységesítésére utal. A CIB Banknál is hasonlóan magas az arány. A K&H Bank 14,4 százalékos aránnyal célzott bővítést hajtott végre, főként a hiányzó területek lefedésére fókuszálva. Az Erste és az UniCredit esetében az új ATM-ek aránya 7-9 százalék között alakult.