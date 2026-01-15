Új korszak nyílt a készpénzfelvételben – így alakul át Magyarország ATM-hálózata

Életbe lépett az úgynevezett ATM-törvény, januárt 1-től jogszabály írja elő a készpénzfelvétel biztosítását országosan. A bankoknak minden kistelepülésen ATM-et kellett telepíteniük, komoly bírságok terhe mellett. Így állnak most az automata-telepítéssel 2026 elején.

Év végéig mindenhol kötelező lesz a készpénzfelvétel biztosítása / Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség

Itt tart most a készpénzfelvételt segítő bankautomaták bevezetése

A parlament által elfogadott jogszabály szerint a cél az, hogy a készpénzfelvétel ne függjön a lakhelytől. A döntéshozók a készpénzhez való hozzáférést közérdeknek tekintették, különösen a kisebb településeken élők, az idősek és a digitális szolgáltatásokat kevésbé használó ügyfelek védelme érdekében.

A törvény a bankokat és pénzforgalmi szolgáltatókat kötelezte arra, hogy országos szinten biztosítsák az ATM-hálózat teljes lefedettségét.

A feladat megvalósítására két lépcsőt biztosít a jogszabály: 2025 végéig az ezer főnél nagyobb településeken kellett az automatákat telepíteni, 2026 végére pedig az 500 és 1000 fő közötti településeken is biztosítani kell a készpénzfelvételt.

– írja a Pénzcentrum.

A törvény nem zárja ki, hogy a bankok közösen is telepítsenek és működtessenek ATM-eket. A települési önkormányzatok kötelesek ingyenesen megfelelő helyszínt biztosítani az automaták számára, és együttműködni a feltételek kialakításában. Amennyiben az önkormányzat nem tud megfelelő feltételeket biztosítani, a bankok akkor is kötelesek telepíteni a készülékeket – írja elő a szabályzás.

Ilyen szankciók jöhetnek, ha nem teljesül a feladat

Hasonlóan szigorú szankciókat alkalmaznak a kötelezettségüket nem teljesítő pénzintézetekkel szemben.

A bírságok összege az első három hónap után 5 millió forinttól indul, majd negyedévente emelkedik, 24 hónap után elérheti a 150 millió forintot. A már meglévő automaták megszüntetése esetén 2 milliótól 200 millió forintig terjedő büntetés szabható ki.

Több pénzintézet novemberben alkotmányjogi panaszt nyújtott be az Alkotmánybírósághoz, álláspontjuk szerint ugyanis a jogszabályi kötelezettség gazdaságilag indokolatlan, és aránytalanul korlátozza a pénzintézetek vállalkozáshoz, valamint tulajdonhoz fűződő alapjogait.