Ez nem kacsa: utcán kóborló galambokat szolgáltak fel egy kínai étteremben

A botrányos eset még tavaly történt, annak részleteiről most számolt be a The Sun: a madridi Usera negyedben található Jin Gu kínai étteremhez március 25-én vonultak ki a rendőrök, akik odabent megdöbbentő látványra bukkantak. A helyszínen készült felvételeken szennyezett, azonosítatlan húsokkal teli zsákok, valamint nagy tálakban kopasztott utcai galambok láthatók. A hátborzongató képsorok arra utalnak, hogy a madarakat az étteremben felszolgált fogásokhoz készítették elő, és gyaníthatóan kacsahúsnak hazudva szolgálták fel.

Egy kínai étterem cégjelzése (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Valójában horrortanya volt, amit kínai étteremként működtetek

A beszámolóban az áll, hogy az ellenőrök nyolc törött, rozsdás fagyasztót találtak, amelyek tele voltak címkézetlen, lejárt szavatosságú húsokkal és halakkal. A beszámolók szerint csótányok másztak az ételkészítő területeken, miközben patkánycsapdák kusza hálózata hevert szanaszét a padlón.

Egy másik, gyomorforgató felvételen ruhásszárítókra akasztott húscsíkok lógnak az étterem belsejében.

A hatóságok megállapították, hogy nem voltak hőmérséklet mérők az ételek megfelelő tárolási körülményeinek ellenőrzésére, a főzőberendezések pedig erősen rozsdásak és láthatóan koszosak voltak, ami súlyos közegészségügyi kockázatot jelent.

A razzia során illegális árukat is találtak. Ezek között szerepeltek tengeri uborkák, amelyek szigorú tengervédelmi törvények alatt állnak. A tengeri uborka köré épülő legális és illegális gazdasági teljesítményről ebben a cikkben írtunk az Origón.

A nyomozók emellett egy bizatt felfedezést is tettek: az étterem akadálymentes mosdójában, egy polc mögé rejtve titkos raktárhelyiséget alakítottak ki. Ez a helyiség nem szerepelt az étterem működési engedélyében.

A razzia után a Jin Gu éttermet azonnali hatállyal bezáratták, a tulajdonos ellen pedig közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályszegések gyanújával indult vizsgálat.

Az egész világon bukkannak botrányos éttermekre az ellenőrzéseken

Az eset csak a legújabb egy sor olyan botrány közül, amelyben éttermek buktak meg a higiéniai ellenőrzéseken.