Ez nem kacsa: utcán kóborló galambokat szolgáltak fel egy kínai étteremben

A botrányos eset még tavaly történt, annak részleteiről most számolt be a The Sun: a madridi Usera negyedben található Jin Gu kínai étteremhez március 25-én vonultak ki a rendőrök, akik odabent megdöbbentő látványra bukkantak. A helyszínen készült felvételeken szennyezett, azonosítatlan húsokkal teli zsákok, valamint nagy tálakban kopasztott utcai galambok láthatók. A hátborzongató képsorok arra utalnak, hogy a madarakat az étteremben felszolgált fogásokhoz készítették elő, és gyaníthatóan kacsahúsnak hazudva szolgálták fel.
Valójában horrortanya volt, amit kínai étteremként működtetek
A beszámolóban az áll, hogy az ellenőrök nyolc törött, rozsdás fagyasztót találtak, amelyek tele voltak címkézetlen, lejárt szavatosságú húsokkal és halakkal. A beszámolók szerint csótányok másztak az ételkészítő területeken, miközben patkánycsapdák kusza hálózata hevert szanaszét a padlón.
Egy másik, gyomorforgató felvételen ruhásszárítókra akasztott húscsíkok lógnak az étterem belsejében.
A hatóságok megállapították, hogy nem voltak hőmérséklet mérők az ételek megfelelő tárolási körülményeinek ellenőrzésére, a főzőberendezések pedig erősen rozsdásak és láthatóan koszosak voltak, ami súlyos közegészségügyi kockázatot jelent.
A razzia során illegális árukat is találtak. Ezek között szerepeltek tengeri uborkák, amelyek szigorú tengervédelmi törvények alatt állnak. A tengeri uborka köré épülő legális és illegális gazdasági teljesítményről ebben a cikkben írtunk az Origón.
A nyomozók emellett egy bizatt felfedezést is tettek: az étterem akadálymentes mosdójában, egy polc mögé rejtve titkos raktárhelyiséget alakítottak ki. Ez a helyiség nem szerepelt az étterem működési engedélyében.
A razzia után a Jin Gu éttermet azonnali hatállyal bezáratták, a tulajdonos ellen pedig közegészségügyi és élelmiszer-biztonsági szabályszegések gyanújával indult vizsgálat.
Az egész világon bukkannak botrányos éttermekre az ellenőrzéseken
Az eset csak a legújabb egy sor olyan botrány közül, amelyben éttermek buktak meg a higiéniai ellenőrzéseken.
2025-ben Japán egyik legnagyobb étteremlánca is kénytelen volt több száz egységét bezárni nagytakarításra, miután több sokkoló ételszennyezési eset látott napvilágot.
A marhahúsos rizses ételeiről ismert Sukiya elismerte, hogy
- egy vendég patkányt talált a miszólevesében;
- nem sokkal később újabb botrány robbant ki, amikor egy tokiói étteremben étkező vendég egy rovart – a hírek szerint csótányt – fedezett fel az ételében.
A legutóbbi eset után a Sukiya elrendelte, hogy több mint 2000 éttermének többsége március 31. és április 4. között ideiglenesen bezárjon, hogy megelőzzék a további károkat.
A vállalat közleményében bocsánatot kért a „jelentős kellemetlenségért és aggodalomért”, hozzátéve, hogy az érintett vendégek visszakapták a pénzüket, és a vezetőség személyesen is elnézést kért tőlük.
Magyarországon tavaly márciusban indult nagy hatósági razzia a kínai éttermekben és büfékben, kettő kínai éttermet egy munkanapon belül kétszer is be kellett zárni a feltárt szabálytalanságok miatt. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) által kezdeményezett, a távol-keleti üzemeltetésű kereskedelmi és vendéglátó-ipari létesítmények ellenőrzését célzó országos vizsgálat lezárult. Az ellenőrzések során a vármegyei kormányhivatalokkal együttműködve 120 kereskedelmi és 155 vendéglátó-ipari egységet vizsgáltak meg a szakemberek. Minden 10. ellenőrzött kínai étteremben súlyos szabálytalanságokat talált a hatóság, többet bezárattak.